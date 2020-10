05 Octubre 2020 03:10:00

Reservan Regidurías

El compromiso pactado en la Región Centro ante el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, verbalmente y en privado, fue 30% de candidaturas a regidores del Ayuntamiento es para líderes de la zona con más alta votación.



Lo demás, la cena de apapacho, las palabras de motivación y el recordatorio para ganar los 16 distritos en la elección en 14 días, era lo de menos el curricán tirado pico, la mayoría en aquella cena privada de al menos 200 personas eran lideresas.



Sería Isabel Cristina, una mujer de Cuatro Ciénegas, territorio panista, la de una idea casualmente bien planteada e inmediatamente aceptada.



Sería Rigo Fuente, líder estatal del PRI, el más comprometido con la propuesta, el mismo que en la elección pasada dijo correría a los traidores y hoy lo sienta en su mesa.



Con la ilusión de futuras regidoras, la cena resultó manjar de los dioses, chile relleno, carne de cabrilla y de postre pay con nieve.



Alcaldes de las regiones Centro, Desierto, delegados y dirigentes de partido presentes.



Y aunque Beto Medina no era el anfitrión, fue quien dio la bienvenida y recibió el agradecimiento de Lito por su recibimiento en San Buenaventura, óigame no y Nachito, no hace bulto, está pintado o es títere.



Prieto contraste



Quién entiende a los acreditados Morenos, pocos funcionarios pensantes y razonables viendo al futuro de México, el senador Armando Guadiana visitó Monclova y muestra interés por salvar México.



Incluso consideró hacer una “colecta para inyectarle recursos a la empresa y hacerla productiva o bien pagarle al Presidente de la República los 200 millones de pesos.



Los que no piensan así con la diputada Melba Farías y el candidato Toño Ballesteros, que coinciden en el castigo a Alonso Ancira y cierre de la empresa.



Vacío en Infonavit



Se salvan muy pocos funcionarios y dependencias bajo el control de la 4ª.T para reconocer que cumplen con la misión, Infonavit en Monclova es un desastre.



Con un delegado en Coahuila que es de Monterrey, Gustavo Gómez Díaz, del que dicen nunca militó en Morena, no ejerció cargo público, la única cualidad es ser amigo de Reyes Flores Hurtado, el súper delegado.



En el mismo caso la gerente de Monclova, Miriam Contreras, nadie supo de dónde salió pero fue otra recomendación, no decimos que sea mala persona, pero la queja es que no atiende a los usuarios, no traen el espíritu de servicio.



Lo dijera Leonardo Rodríguez, no les costó a 4ª.T, advenedizos a los que el proyecto de AMLO les importa menos que un comino.



Ala democrática



Puede que para el 2021, los de Morena tengan dirigente nacional, porque la impugnación de uno de los candidatos Alejandro Rojas Díaz Durán, contra los resultados de la encuesta de Morena fue interpuesta.



Ni se raja ni se baja de la contienda, mandó decir a sus seguidores en Coahuila a los que exhortó a sumarse a la “ala democrática” de Morena para no permitir atropellen sus derechos.



Esta historia en Morena continuará..



Abren iglesias



El permiso para abrir templos e iglesias fue concedido, una asistencia regular con medidas de prevención, una necesidad de representantes apostólicos y una urgencia del diezmo o limosna para subsistir.



EL Covid-19 sigue vigente, no se ha ido ni se irá, lo único que cambia es si te cuidas o no, hay permiso de salir a diversos lugares, enfermarse o morir depende de cada quien.



Por cierto, la ex alcaldesa priísta de Lamadrid, Dora Olga Samaniego, murió el fin de semana causa de Covid, descanse en paz.