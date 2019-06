18 Junio 2019 04:07:00

RESPONDE GOBERNADOR DE DURANGO A LOS ABUCHEOS ORQUESTADOS EN VISITA DE AMLO

AHORA LA Compañía de Gas Naturgy le aplica a sus Clientes un cargo por servicios de $118.98 y nadie sabe por qué, ¿Qué el Gobierno Federal no puede intervenir esta empresa ante tantas irregularidades que han sido denunciados?.



+TRIVIA:¿Quién fue la primera mujer que fue diputada local en el Congreso de Coahuila?.



+EL MAL trato y enfrentamiento que hubo en Durango, en contra del Gobernador José ROSAS AISPURO, en donde enfrento a quienes lo abucheaban y cuestionaban durante la visita, que hizo el Presidente López OBRADOR a Gómez Palacio, Durango, ya puso a pensar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) ya que acarrean gente de otros estados y sobre militantes del partido MORENA, la indicación que tienen es silbarle al gobernador en turno y aplaudirle al Presidente. Allí mismo se les hace entrega de beneficios de programas sociales. Lo cierto es que en otro de los “arranques” populares del Ejecutivo de la Nación canceló el presupuesto que les iba a dar para el METROBUS el cual ya se viene realizando en Coahuila en los municipios de Torreón y Matamoros. No dijo el Gobernador de Durango, que fue una farsa cuando el Presidente les pide que a “mano alzada” digan si están de acuerdo con la construcción del METROBUS en ese estado y dicen que no. El mandatario declaró que les hubieran preguntado a los que viven allí, no a quienes trajeron de otros municipios.



+ ADIVINANZA: ¿Qué es lo que está entre la risa y el llanto?.



+UN HOMBRE conduce a toda velocidad sin obedecer ninguna señal, hasta que lo detiene un policía. Oiga a usted le vamos a dar un premio por lo bien que conduce. ¿En que se lo gastará? –Dice el oficial con sorna –En sacar la licencia de manejar –responde el conductor. No le haga caso –dice su mujer, está borracho, La suegra que va en el asiento de atrás y es sorda y exclama: ¡Ya decía yo que con un coche robado, no íbamos a llegar muy lejos!.



+ NOS ESCRIBEN:” Muy buen día. Respecto a la Cueva del Tabaco, conocía parte de la historia lo que muchos coahuilenses desconocemos gracias a un activista como lo es el gran Amigo Vladimir Martínez. Saludos desde Muzquiz magic town. Fermín Hernández.



+ HOY CUMPLEN AÑOS: Javier REVIO ESPINOZA, Julio Cesar RODRIGUEZ MARTINEZ, José Juan GARCIA ALVAREZ, Ma. De Lourdes RAMIREZ LEAL – en Frontera-, Rubén RENTERIA RODRIGUEZ, Gerardo HERRERA RAMIREZ, Fidencio TOBIAS VILLARREAL, y José DAMCHEZ IZQUIERDO.



+ EL EMPRESARIO Harry Stevensen, quien vendía hotdogs en los juegos del basquetbol de los gigantes de Nueva York, inventó el popote moderno de papel para incluirlo en cada refresco.



+ DENTRO DEL Certamen Cultural de Periodismo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, resulto ganador en la faceta de radio, Pepe TORRES MORENO, productor de 88.9 FM del Grupo “El Diario” de Coahuila. Así como Cecilia TORRES quién recibirá un reconocimiento por impulsar la cultura.



+ EL MAGO hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y acabó la guerra. El Político hizo otro gesto y desapareció al mago.



+ DICCIONARIO DE NOMBRES: CLAUDIA: Su número de la suerte es el 7, y tiene compatibilidad Astrológica con; Piscis, Libra, y Cáncer, PERSONALIDAD: Sabe poner la distancia necesaria entre su persona y los sentimientos hacia el mundo y la gente. Es voluntaria y autoritaria, En el amor es fiel y estable y busca el príncipe encantador que la colme de felicidad.



+ DEFINICIONES INESCRUTABLES: MODERACION: Virtud que no debe practicarse con exceso.



LA FRASE IRREVERENTE: Amor de lejos felices los cuatro (por un rato).



+RESPUESTA A DIVINANZA: La Nariz.



+ SABIA USTED: Que, en Urano caben 63 planetas tierra.



+ RESPUESTA A TRIVIA: Fue novillero practico.



LA PREGUNTA INDISCRETA:¿Cómo cuantos aspirantes hay para las 25 diputaciones locales para la próxima elección?.



+ Y NOS leemos mañana Los padres caminan por la vida muchas veces que dejamos a nuestros hijos. QUE TENGA Usted; S.A.L.U.D. y REVOLUCION SOCIAL. Sonríe, Dios te AMA.