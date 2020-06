17 Junio 2020 03:10:00

Respuesta desfavorable

Buen día. Por normatividad es imposible que el Infonavit proteja en obligaciones de pagos a trabajadores de Altos Hornos de México que están en resguardo domiciliario en medio de la contingencia sanitaria porque la dependencia argumenta que perciben íntegramente el salario tabulado y el beneficio es solo para personal de empresas que se declararon en paro técnico.



Se trata de trabajadores de empresas en paro técnico los cuales sufrieron reducción del salario quienes tienen derecho a la suspensión de pagos, lo cual no es así en el caso de AHMSA cuya actividad es considerada esencial y además no está en paro técnico.



En el caso de Altos Hornos de México, dicen los directivos del Infonavit en Coahuila no es así porque a quienes están en resguardo domiciliario se les paga el salario completo, y es que hay angustia de quienes están en esa situación porque debido a otras deducciones permanecen económicamente en situación crítica.



Sin señales



En cuanto a la posible fecha de retorno a laborar, esa decisión es de carácter federal, y no hay señales, y en todo el país Zacatecas es la única entidad en color naranja respecto a Covid-19, el siguiente paso sería al amarillo y finalmente verde, pero el resto está al rojo vivo con defunciones y contagios por todos lados.



México ya perdió la capacidad de asombro ante la andanada permanente de sandeces de AMLO, ahora dice que ya encontró solución para evitar secuestros, así las cosas está pidiendo ser pobres para evitar secuestros, “no se secuestra a un pobre, sino al que tiene”, dice el personaje como cuando señaló que para evitar el Covid es necesario no mentir, no robar, no traicionar.



Uhh, dice la gente, pues entonces que cuide de secuestros a sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, conocidos como Los Trivagos porque pese a que toda su vida han sido parásitos ya que jamás han trabajado, ahora son millonarios, son fifí porque les instalaron negocios, hasta una planta cervecera.



Alto índice delictivo con asesinatos y secuestros peor que en sexenios anteriores, sumado a la epidemia de desempleo, el país cayéndose a pedazos, hambruna, y Covid-19 que alcanzó ya casi 20 mil defunciones pese a que el personaje decía que había blindaje y que no pasaría nada porque la economía estaba inmejorable al tiempo de exhibir sus estampitas.



Desviar la atención



Ahora trata de desviar la atención a este negro escenario divulgando que denunciará a políticos y autoridades del pasado que defraudaron miles de millones de pesos, sigue con sus cuentos anticorrupción, ¿cuántos capos huachicoleros están en prisión?. De hecho nadie está en prisión excepto su ex comadre Rosario Robles y eso por rencores personales.



Lejos, muy lejos de convocar a la unidad nacional, solamente arrecia las hostilidades y amenazas, hundiendo todavía más al país-. Hubiese sido un mega presidente si hubiese sido capaz de convocar y reunir como jefe de las instituciones a todas las fuerzas políticas y sociales del país para integrar un solo frente y así lo mejor librado de estos tiempos.



El 23 de junio estaba previsto la reapertura de las fronteras estadounidenses con México lo que permitiría el cruce con visa turística, es decir viaje no esencial, pero AMLO y EUA acordaron otros 30 días más por la pandemia con vencimiento al 23 de julio, pero es unilateral porque los gringos sí pueden ingresar libremente a México cuantas veces se les pegue la gana, con todo y su virus.



Los prianistas de Morena, ahí están los riquillos del PRI y PAN, la lista es interminable se preparan para imponer sus candidatos a cargos de elección popular, pero la gente de abajo, la de infantería dice que ya no está dispuesta a tolerar eso. Habría entrevista pendiente con Miroslava Sánchez Galván, de temas del morenismo coahuilense porque le dicen cosas y a ver que explicaría.



Hasta mañana