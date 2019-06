30 Junio 2019 04:10:00

Restringen invitaciones

Uno de los encuentros que este domingo tendrá en Saltillo Alejandro Moreno Cárdenas es con profesores, pero los interesados en acudir se enfrentaron con tediosas restricciones, como si en las distintas áreas de organización no quisieran que cualquiera se pudiera aproximar al gobernador con licencia de Campeche y, para muchos priistas, virtual ganador de la competencia interna.



Como lo anticipamos en este espacio, “Alito” se reunirá con la clase política, priistas y delegados estatales al filo de las 11:00 horas, en la explanada del PRI de Coss, y por la tarde con la estructura territorial de lo que en el expartidazo presumen como el municipio más priista del país.



Peero, los docentes nos aseguran que la cúpula magisterial en el estado, en donde manda Carlos Moreira Valdés, le quiso armar público a modo y despejar cualquier posibilidad de comentarios que lo pudieran incomodar. Sin más, en el caso de los profesores, el campechano sólo estará con la estructura de las dirigencias magisteriales… “¡Uy, así qué chiste!”, dicen los malpensados.



Se estrenó



Con agenda llena, este fin de semana Hugo Morales Valdés debutó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, luego de la designación del miércoles en el Palacio de Coss. El nuevo ombudsman tuvo asiento en el templete desde el cual el gobernador Miguel Riquelme y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, presentaron disculpas por la violencia de hace ocho años en este municipio.



Morales empezó muy activo, con pronunciamientos de la Comisión sobre el tema de desaparecidos y los abusos policiales, especialmente de Fuerza Coahuila, que un día sí y otro también se denuncian. Veremos si el lagunero sigue con ese mismo ritmo, o sólo es porque anda estrenando cargo.



Por lo pronto, uno de los principales pendientes de la CDHEC es precisamente el acumulado de quejas en contra de abusos policiales.



No perdió



Por cierto, el proceso para seleccionar al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado terminó y el que llevaba todas las de ganar es Luis Efrén Ríos Vega, no porque hubiera competido, sino porque tres allegados estaban en la contienda. Uno de ellos es precisamente Hugo Morales Valdés, exdelegado de la Fiscalía General del Estado en Torreón, y quien llegó al cargo en buena medida por las relaciones que tiene con panistas y priistas, pero también con el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



Ríos Vega también tenía otras dos veladoras encendidas: la de Jessica Esquivel Alonso, su colaboradora cercana en la AIDH, y la de Gabriela Noguez Sandoval, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado… En esta contienda, Luis Efrén le tiró a ganar, y finalmente la estrategia le dio resultados.



Para que no lo desconozcan



Si quiere conocer a los diputados federales de Morena que representan a los coahuilenses de a pie, el lunes es una buena oportunidad, pues amenazaron con participar en un evento que denominaron Primer Aniversario del Triunfo de Nuestro Movimiento. Y es que precisamente el lunes serán 12 meses desde que Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales.



Ya pasaron 9 meses desde que los diputados federales iniciaron funciones, pero nunca es tarde para conocer, por ejemplo, a Diego del Bosque, a quien sus mismos compañeros legisladores y de partido bulean porque se autonombra el enemigo público número uno de lo que él mismo llama imperialismo yanqui.



Del Bosque y otros diputados, así como regidores del partido de moda en distintos municipios se van a reunir en las instalaciones de La Comuna, en el Centro Histórico de Saltillo, por ahí de las 4:30 de la tarde del lunes.



Poner lupa



Artistas de la Comarca Lagunera pidieron a la titular de la Secretaría de Cultura, su paisana Ana Sofía García Camil, poner atención y revisar con lupa los movimientos de quienes tienen a su cargo el Museo de Artes Gráficas, pues hay versiones sobre algunas piezas de arte que de pronto aparecieron en centros culturales de otros estados, como Oaxaca, por mencionar sólo uno.



Según artistas de mente positiva, los cuales afortunadamente todavía existen, se trata de un intercambio como parte de los convenios del Gobierno de Coahuila con otras entidades, peeero los malpensados, que son muchos, advierten sobre posible tráfico de obras de arte… Estos últimos advierten que para bien o para mal, entre los responsables hasta parientes de la secretaria hay.



Le seguirán de frente



Terminó el periodo ordinario de sesiones, pero en el Palacio de Coss planean seguirle de frente para agotar pendientes en la agenda, como las iniciativas de reformas al Código Electoral que llegaron tanto del Ejecutivo como del Instituto Electoral.



No hay fecha precisa para el periodo extraordinario, pero se podría definir en la reunión de la Diputación Permanente del próximo martes. Resulta que el presidente de la Junta de Gobierno del Palacio de Coss, Marcelo Torres Cofiño, anda muy trabajador.