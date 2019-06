03 Junio 2019 04:10:00

Resultados de transporte urbano en Acuña

LA MULTA QUE EL SISTEMA Municipal de Aguas y Saneamiento aplicó al restaurante de hamburguesas McDonald’s en Piedras Negras, es apenas un reflejo del descuido y abandono que esta marca ha tenido en nuestra ciudad no ahora, sino hace casi 20 años…



MIENTRAS QUE EN EAGLE PASS la marca es visitada por miles a diario, en desayunos tempraneros y el llamado “lunch”, en Piedras Negras los clientes brillan por su ausencia, con una demanda que agrava su sostenimiento…



NO SABEMOS SI ES CUESTIóN de los franquiciatarios que ha tenido, pero con manejo de particulares o por franquicia siempre ha sido lo mismo, un negocio con marca y respuesta buena del lado norteamericano por parte incluso de muchos nigropetenses, pero que del lado mexicano, específicamente en Piedras Negras, ha sido un descuido por años y años…



NEGOCIO DESCUIDADO, SIN DETALLE EN la higiene que incluso se ha hecho habitual esa fuga de drenaje en sus registros por mucho tiempo y que hoy Simas, a cargo de Teodoro Rodríguez, simplemente le aplicó la sanción que se merece…



EN VERDAD NO ENTENDEMOS EL porqué no ha cerrado o el porqué no ha sido tomado por un comerciante serio que sí se haga cargo bien de este establecimiento…



III

EL FRENO QUE SE DIO al tema de la explotación del gas shale en Coahuila y todo México, dejó saldos pendientes en cada región…



EN PARTICULAR PARA EL caso de Coahuila, la explotación de este tipo de energético impacta en el futuro que se tenía para estudiantes egresados de escuelas como la Universidad Politécnica y otras escuelas de educación superior que de forma correcta se prepararon para una industria que se esperaba boyante a partir de los años 2018-2019 y que hoy por hoy está suspendida con bajas probabilidades de aprovechamiento en el corto plazo…



MIENTRAS TANTO ESAS UNIVERSIDADES no se han adecuado al mercado, se mantienen en esa línea de vinculación que en algún momento se dio para aprovechar a los nuevos profesionistas…



SERá CUESTIóN DE VER qué es lo que sucede en el futuro con el gas shale, con los campos que en Coahuila se tienen programados y entonces sí pensar en el futuro de muchos profesionistas que esa industria debe absorber…



MUY SEGURAMENTE EL SECRETARIO DE Educación en el estado, Higinio González, ya ha sostenido las reuniones con las universidades involucradas con esta industria en materia de vinculación para que renueven sus programas o en su caso se adecuen a los tiempos, mientras llega la hora de retomar la industria del gas y el petróleo…



III

REALMENTE LAMENTABLE LO QUE OCURRE con municipios como Villa Unión, donde los pocos políticos que hay simplemente perdieron el tiempo en divisiones y los que alcanzaron a llegar a los lugares o cargos públicos en donde se toman decisiones han provocado ya cinco años de atrasos, de rezagos, de olvido y vienen otros tres más…



Y ES QUE LUEGO DE la ocurrencia de Ezequiel Fuentes, “El Cheque”, quien apoyado por priístas alcanzó la alcaldía por el PAN, Villa Unión, uno de los municipios de nuestro estado y del país cuyo mayor porcentaje de su población es expulsada a Estados Unidos por la falta de oportunidades de empleo y de apoyos para trabajar en el campo, simplemente se quedó en el olvido…



CON “EL CHEQUE”, VILLA UNIóN fue gobernada a puras ocurrencias, con su familia a cargo del DIF, Desarrollo Social y hasta Seguridad Pública, terminó en las peores condiciones que un municipio como ese podría hacerlo…



NI LO AYUDó SU PARTIDO, ni lo ayudó nadie a entender su responsabilidad y transcurrieron así cuatro años de atrasos…



LUEGO LOS CIUDADANOS LE dieron la espalda y gobernó por un año también un personaje que simplemente se dedicó a lo suyo, a sus negocios personales y se alejó de la población, sin programas, sin más que lo que el Gobierno del Estado designe y atienda mediante sus delegados regionales…



HOY PARECE QUE VILLA Unión va encaminado a tres años más de atrasos, de rezago en todo: Obra pública, educación y promoción de inversiones, así como falta de programas para que los jóvenes no abandonen esa región…



III

EN Ciudad ACUÑA, EL ALCALDE Roberto de los Santos ha tenido una excelente respuesta en el programa de prueba de nuevos camiones de transporte urbano…



LA POBLACIóN HA SEÑALADO DE manera oportuna, al utilizar estas rutas de prueba, que son por mucho distintos y mejores a las actuales unidades con que se presta el servicio en muchos sectores…



ESTO TAMBIÉN HAY QUE RECONOCER, es un esfuerzo de empresarios del ramo como Arturo Ibarra, quien también tiene mucha influencia en el servicio de transporte urbano de pasajeros en Piedras Negras…



LOS RESULTADOS SE MEDIARáN en unos meses más, pero por lo pronto el avance es significativo…