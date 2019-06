02 Junio 2019 03:10:00

Resultados iguales

PARA RESULTADOS IGUALES MISMOS FUNCIONARIOS, al final la casa nunca pierde porque la familia es la familia y se incluye: Los priístas siguen pendientes nunca más obedientes.



DE LOS COMENTARIOS MENOS AGRESIVOS y ofensivos que se expresaron con los nombramientos que expidió el Gobernador de Coahuila ayer, en el que incluye dos monclovenses y una dama lagunera.



LETICIA SÁNCHEZ CAMPOS, HIJA DEL ex alcalde y ex diputado, Melchor Sánchez de la Fuente, que ante la renuncia de Yezka Garza como titular de Pronnif nombran a Lety en su lugar, quien dirigía la dependencia a nivel municipal.



LOS OPTIMISTAS DICEN QUE NOMBRAR a la hija de Pocholo en un cargo estatal le calman sus ansias y deseos de ser candidato a diputado, alcalde o lo que sea. ¿Habrá quién se vaya con esa lógica y en política de “compadritos”?



EL SEGUNDO NOMINADO JORGE WILLIAMSON, que desde su derrota en el segundo intento por ser alcalde de Monclova está en la banca, aunque impulsando la carrera política de su esposa Josefina Garza, actual diputada local o de sus hijos.



INCONGRUENCIA ES LO QUE DICEN algunos, que mientras el Gobierno Federal para ahorrar recursos elimina el delegado en la Secretaría de Economía, el Estado expide el nombramiento a Williamson de subsecretario de Economía.



EL TERCER NOMBRAMIENTO ES EL de Lorena Safa Serrato, directora administrativa del nuevo Centro de Convenciones.



OTROS ESTÁN EN LA BANCA desde hace rato, no son parte de las familias privilegiadas del Estado, quizás no representen nada, ahh pero cómo hacen daño cuando se lo proponen.



QUE SI EN ALGO COINCIDEN los priístas es “Los mismos .. Y por lo tanto …¡los mismos resultados!.



EL ACOMDO DE PIEZAS CON el que pretenden recuperar Torreón, en donde por cierto le han puesto todo, empezando por recurso, inversiones, súper operadores y por supuesto el perfilado candidato.



BUENA ONDA O MUY GENEROSO, como quieran llamarlo, pero el “Xavi” Herrera Arroyo decidió dejar su puestazo de Subsecretario de Egresos del Gobierno de Coahuila para aceptar la invitación de dirigir Simas Torreón.



LA VERDAD ES QUE EL alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, nada más no ha podido resolver el problema de desabasto del vital elemento y “Xavi” trae experiencia en ese cargo que ocupó justamente cuando el ahora Gobernador fue alcalde.



“VAMOS A SUMARNOS A TRABAJAR por Torreón, la comunidad es prioridad”, habría dicho y bueno el futuro candidato del PRI a la alcaldía empieza la campaña desde el Simas.



HABRÁ A QUIEN LE INTERESE en qué condiciones tienen recluido en las celdas al empresario dueño de AHMSA, Alonso Ancira o cómo para qué dar detalles de las dimensiones de una celda, una cama de concreto y donde apenas entra luz.



MORBO, PERVERSIDAD, ODIO O QUÉ sé yo qué sentimientos malévolos carguen algunas personas para interesarse cómo es el reclusorio de España y lo mal que la pasa un ser humano..



Y CLARO, ANCIRA NO DEBE pasarla bien, un hombre fuerte pero ya adulto, con problemas de diabetes, no acostumbrado a esas cosas y menos en las condiciones que se dieron, por eso apuestan a que pronto está en libertad.



HAY INFORMACIÓN CRUZADA EN CUANTO al caso PEMEX - AHMSA – Obedrech, el Gobierno Federal en el entredicho con sus acciones de corrupción, la pregunta es por qué ¿Alonso Ancira y no Lozoya y el resto?, muchas interrogantes.



LA PRIMERA ELECCIÓN HOY CON Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, comicios ordinarios en Aguascalientes, Baja California, Durango y una elección extraordinaria en Puebla.



EN JUEGO 148 CARGOS DE elección popular: dos gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en Quintana Roo y Tamaulipas, veremos hoy de qué están hechos.