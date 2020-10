28 Octubre 2020 04:10:00

Resurge AHMSA

Altos Hornos de México empieza a ver la luz al final del túnel.

En la última sesión del Consejo de Administración de AHMSA revisaron los avances en la formalización de la propuesta del grupo Villacero que comanda Julio Villarreal.

Cuestión de esperar cuando mucho dos semanas para que se cristalice el proceso de compra-venta de la planta acerera.

Villarreal tiene armado su plan económico para poder reactivar la producción en Altos Hornos y para eso tendrá que echar mano de un fideicomiso de muchos millones de dólares.

La buena noticia es que para poder echar a andar la maquinaria y empezar a producir de entrada 180 mil toneladas de acero, se reactivaría el empleo indirecto con la contratación de otras compañías.

La mala es que de recurso que obtenga Villacero para reactivar la planta a través de un fideicomiso no está contemplado el pago a proveedores.

AHMSA podría cerrar el año produciendo y reactivando la economía de la Región Centro.

SE AGRAVA CRISIS

Pero mientras Altos Hornos parece resurgir como el Ave Fénix el panorama para Gunderson no es bueno para el cierre del año.

La empresa de Gerardo Benavides está pasando por una severa crisis que obligó a mandar de vacaciones al 50 por ciento del personal sindicalizado.

Desde hace unas semanas, en Gunderson se trabajaba con el mínimo de personal y desde el lunes pasado se complicó el panorama.

Los trabajadores que “gozan” de sus vacaciones serán las más largas que han tenido, porque se les terminan hasta diciembre.

Se sabe que durante ese tiempo estarán percibiendo el 50 por ciento de su salario.

FORMULAN DEMANDA

Por conveniencia, porque es lo mejor que tienen o porque es lo que hay, Rodrigo Rivas y René Martínez se sumaron al proyecto de Javier Liñán que aspira, otra vez, a la alcaldía de Ciudad Frontera.

Puede ser porque así les conviene, porque el abogado formuló la demanda contra Theo Kalionchiz que amenazó de muerte de René.

Sigue en el escritorio de Javier, no se ha colocado ante la Fiscalía en espera del mejor momento para demandar al regidor de Monclova.

Por otro lado, Liñán parece ser lo mejor que tienen y lo que hay para lanzarlo como candidato a la alcaldía, así de flaca está la caballada albiazul.

CAJA CHICA DE CHUY

El dirigente espurio del PAN, Jesús de León Tello rechazó asumir la responsabilidad por el fracaso electoral del 18 de octubre.

En la reunión que tuvo con la mayoría de los presidentes de los comités municipales, el presidente del CDE justificó a los consejos ciudadanos, que en la Región Centro maneja Theo Kalionchiz, y los millones de pesos que se “gastaron” en una estructura que no sirvió de nada.

Los consejos ciudadanos fueron la caja chica para el dirigente espurio que se sirvió con la cuchara grande.

En la reunión virtual de ayer, Chuy de León volvió a comprobar que no tiene de su lado a la gran mayoría de los comités municipales.

AMANTES REGIDORAS

Hubo fuertes reclamos de los líderes municipales por las malas decisiones que se toman en la cúpula panista.

Ya entrados en gastos y en la discusión, se metieron en el tema de la elección del 2021.

Gabriela Arce, de la Región Norte le puso el cascabel al gato, criticando la forma en la que eligen a quienes forman parte de la planilla.

Dijo hablar con conocimiento de causa, de cómo en la lista de candidatos a regidores incluyen a las amantes de miembros activos de Acción Nacional.

Debe ser cierto el señalamiento de Arce porque nadie la refutó.

POSITIVO

Por más de 6 meses Alfredo Paredes se libró de contagiarse de Covid-19.

El alcalde de Monclova hizo público en sus redes sociales que salió positivo al coronavirus.

Parades empezó a sospechar de su contagio cuando se preparaba un café y percibió el aroma.

Con eso tuvo para someterse a la prueba y el resultado fue positivo.

Afortunadamente el alcalde seguirá al pendiente del trabajo de su administración, en aislamiento desde su casa.