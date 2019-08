06 Agosto 2019 04:10:00

Retiro de concesiones en Mercado Zaragoza

TANTO LA SECRETARÍA DE Salud a nivel estatal como la Dirección de Salud Municipal, han mostrado interés y un buen ánimo con el tema de la ampliación del horario de cierre de los negocios que operan en la zona de tolerancia…



INCLUIDO EN ELLO VA implícito lo que eso permitiría, en caso de ampliarse la hora de cierre, que los giros negros se concentraran allá al fondo de la calle Padre de las Casas y que con ello también se busca eliminar de la zona centro un problema como es la prostitución callejera…



LA SITUACIÓN BENEFICIA A las dependencias relacionadas con la salud, pues ello ayuda a concentrar en un solo sector a quienes ejercen esta actividad y con esto se puede tener una supervisión y un control de esa población, que es considerada de alto riesgo en materia de salud…



TANTO LUIS MANUEL SÁNCHEZ, DEL municipio, como Hermilo Rodríguez de la Jurisdicción Sanitaria, tendrán mayor oportunidad de ejercer un control como antes se hacía con un censo cercano a las 130 personas entre hombres y mujeres, mismo que se redujo a solo tres mujeres cuando la zona de tolerancia se cerró y el problema se trasladó a la calle Zaragoza…



III

EN EL MERCADO ZARAGOZA, una vez que ha concluido la remodelación, que se ha determinado por parte del cabildo el incremento en las rentas y que ya está todo en orden y funcionando, ahora surge una nueva disposición municipal que deberán acatar aquellos concesionarios de un local: Que si por más de 30 días no abren el local y opera como tal, la concesión les será retirada…



EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Santiago Elías Castro ha dejado eso en claro y el administrador del mercado también para que sea efectiva la concesión y que deben abrir en los horarios normales…



No es posible que dos quintas partes del mercado, al cual se le realizó una inversión millonaria, no operen, permanezcan cerrados o sean usados como bodegas solamente en detrimento del turismo y de otras personas que si están interesados en obtener una concesión en ese lugar…



INTERESANTE SERIA TAMBIEN adicionar una disposición en el sentido de que no se pueden subarrendar, es decir, rentar a terceros los locales cuando alguien los tiene en concesión, porque el mercado no es para que terceros hagan negocio con los locales, sino solamente los concesionarios…



PRIMERO DEBERá CUMPLIRSE, CLARO está, con el pago de la renta a tiempo…



III

LOS MESES PASAN Y LAS gasolineras de Allende, Morelos y Villa Unión ven como los clientes se escapan y salvo aquellos de facturación baja y poca flotilla, el resto se abastecen en Nava y Zaragoza para la compra de combustibles pues ahí si tienen precio fronterizo…



POCO HA TENIDO DE ÉXITO la gestión de alcaldes, legisladores locales y federales para hacer entender a la Comisión Reguladora de Energía y otras dependencias de lo urgente de la medida pues no se trata solo de las gasolineras sino del comercio de más de 40 mil habitantes, microempresas que también son arrastradas a una crisis por la fuga de clientes compradores de combustible…



ESPEREMOS QUE HAYA ECO por parte de un nuevo esfuerzo entre el alcalde de Allende, Antero Alvarado y el de Morelos, Javo de Hoyos, quienes ven como son tomados en cuenta como municipios no fronterizos en detrimento de su población…



III

EN PIEDRAS NEGRAS, DE MANERA callada, sigilosa, sin hacer mucho escándalo, han comenzado a formarse pequeñas comunidades de migrantes centroamericanos…



ANTE LA DIFICULTAD DE CRUZAR sin documentos hacia Estados Unidos o luego de ser deportados en una o más ocasiones, los migrantes solos o con familia han optado por posesionarse de viviendas en abandono o ruinas, pero también para instalarse en sectores como el ejido Piedras Negras, CAP y en El Pocito en donde buscan crear un nuevo lugar para que su familia viva y se desarrolle…



TODO ESTÁ MUY BIEN, siempre y cuando no se conviertan en zonas de conflicto o que lleguen y pretendan establecer cotos de poder como los de Centroamérica, mismas situaciones que orillaron a muchos a huir de su país por las pandillas Maras Salvatruchas y de otros grupos…



TANTO FUERZA COAHUILA, A cargo del secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, como el Instituto Nacional de Migración, deben estar atento a que esas pequeñas comunidades, que pueden crecer rápidamente, lo hagan de forma correcta, sin generar problemas y mucho menos situaciones de riesgo…