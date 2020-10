22 Octubre 2020 03:10:00

Retiro voluntario

Buen día . Resulta inexplicable, dicen obreros sexagenarios de AHMSA II en resguardo, por qué la empresa no aplica el plan de retiro voluntario establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, ya que a 6 meses y medio desde que laboralmente fueron desactivados el futuro es incierto. Han pedido las bajas correspondientes que de ser aplicadas le ahorraría a la acerera mucho dinero mensualmente.



Hay trabajadores con 63 y 64 años de edad que desde 2016 deberían estar descansando y disfrutando la cesantía con la pensión del IMSS, pero hasta el momento la empresa guarda silencio ante la petición amparada en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático.



Dicen que si a esos 100 interesados les aplican la baja por retiro voluntario la empresa ahorraría mensualmente 1.5 millones de pesos únicamente en el caso de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático, pero en cambio sigue pagando múltiples prestaciones a los involucrados en el resguardo ordenado en la primera semana de abril anterior, y admiten que el finiquito sería a largo plazo.



Rebaje en puerta



A propósito de la Sección 288 dicen que ya van a aplicar el rebaje a los trabajadores agremiados de 50 pesos durante 7 semanas para un total de 350, esto en base a los acuerdos de la asamblea general extraordinaria celebrada el 23 de julio a efecto de pagar honorarios a contadores y abogados que atienden el presunto faltante de 7.4 millones de pesos en la tesorería.



Mañana se cumplen tres meses desde aquella asamblea, y cuando termine octubre de brujas donde todos andamos bien brujos, se habrán cumplido 100 días desde aquella sesión donde Luis Díaz fue presidente de debates y por otro lado hace 2 días se cumplieron 5 meses desde que los trabajadores se enteraron del Fondo de Pro-huelga incompleto o sea el 20 de mayo.



En esa Sección 288 retornaron al esquema de operar de lunes a jueves, cerrando el recinto viernes y sábado, así como en la Sección 147, pero con la modalidad de atender a la gente normalmente vía telefonía celular, y es que la pandemia no se derrite, y siguen neófitos criminales obsesionados en que no existe, pese a que en muchos casos esa gente que pensaba así ya no existe.



Solapan insolencia



Hay reportes de un tipo que en vía pública por calle Huemac casi contiguo a una tienda de autoservicio vende frutas, hortalizas, legumbres, lo cual es válido, pero no utiliza cubre boca a ninguna hora, no tiene gel anti bacterial, ni tampoco usa guantes, por lo que representa grave foco de infección, pero al parecer a las autoridades únicamente les atraen bancos, grandes tiendas y restaurantes lujosos.



En el sitio menos pensado puede existir un grave foco de infección multiplicador de contagio Covid-19, el cumplimiento de los ordenamientos es para todos, no únicamente para bancos, bares, restaurantes y grandes tiendas de autoservicio.



Pasado mañana llega el bueno para nada de Lopitoz a la Región Carbonífera, el insolente no tiene qué hacer, nomás de vago e inventando impuestos a través de sus paleros los legisladores, por eso desde 2021 la comunicación por teléfono celular será más cara lo mismo que el costo de la Internet, ya lo hizo con las plataformas digitales como Netflix para eso tiene sus esbirros.



Llegará a la Región Carbonífera después de hacer muuucho daño a las fuentes de empleo tras ordenar el cierre de Micare el anterior 19 de junio, afectando empleos directos e indirectos de miles de familias, pero siempre llega con las manos vacías, la idolatría continuará en la medida que arrecie el hambre y desempleo por algunos tenedores de becas que al igual que las pensiones a adultos mayores ya existían.



Hasta mañana