25 Mayo 2020 04:10:00

Retornan manufactureras al 50%

Este lunes reinician operaciones buena parte de las maquiladoras, pero no al 100 por ciento, algunas lo harán al 50 y otras con menos porcentaje de su personal, lo que habla de que las empresas deberán de prepararse para poco a poco ir acoplándose a la nueva realidad…



Los dirigentes sindicales sin duda deberán de jugar un rol importante porque mucha gente podría quedarse sin empleo, pues la realidad en esas maquiladoras cambiará a partir de pocas semanas cuando ya se den cuenta de la demanda de insumos que las armadoras requerirán ante la caída del poder adquisitivo y de los cambios en costumbres de consumidores…



Veremos pues el papel que juegan dirigentes como Leocadio Hernández y Sara Mijares, por señalar los más importantes, en cuanto se reactive el sector maquilador e industrial a su totalidad porque siempre han jugado un rol trascendental en la tranquilidad laboral de esta región…



No se trata de que se generen conflictos, pero la realidad en los tribunales laborales en esta semana de reactivación del sector industrial fue importante y preocupante…



Mucho trabajo en Protección Civil



El que sin duda ha tenido mucha chamba esta semana que terminó es Francisco Martínez Ávalos, responsable de Protección Civil a nivel estatal…



“Y es que entre las tormentas en la zona sureste con cierre de carreteras, las lluvias y alertas de tornados para las zonas Norte y Carbonífera y el brote de Covid-19 en Bomberos y Protección Civil de Sabinas, el trabajo se ha multiplicado…



Precisamente ayer con tormentas en toda la carretera 57, desde Arteaga hasta Piedras Negras, la cosa se puso fea y con gente desplazada de la zona Norte para apoyar a la Carbonífera, sin duda que la chamba se le multiplicó al mandamás de Protección Civil…



Esperemos que todo siga coordinado y que además se reincorpore la gente que falta de Sabinas en las próximas semanas para que no haya déficit de personal…



Daños en vehículos, viviendas y vialidades, así como unidades de carga, fue lo que se reportó, pero al parecer sin personas lesionadas o desaparecidas por las crecientes de ríos y arroyos…



Aunque habrá que esperar, pues ya en la revisión en sectores como Argentinas y El Edén, de nueva cuenta se presentaron daños en viviendas…



Mirtala Barrera y los apoyos



Callada, la responsable de la dirección de Bienestar, Mirtala Barrera, mantiene un ritmo de trabajo intenso en su labor la cual se ha redoblado si consideramos que ahora el tema de los apoyos a los más necesitados se incrementa ante la pandemia…



Sin descuidar sus responsabilidades, la abogada se ha puesto a trabajar también en todo lo relacionado con la pandemia, apoyos a familias y a personas sin empleo que de manera temporal por el cierre de negocios se quedaron sin ingresos, siempre con una supervisión muy cercana de a quién llegan los apoyos para que estos sean a quienes realmente lo necesitan…



Barrera se ha mantenido firme incluso con sus colaboradores para que no aflojen en supervisiones, revisión de listados y en los eventos de entrega de ayuda para con eso rendirle excelentes cuentas al alcalde Claudio Bres…



La tarea no es sencilla, se trata de encontrar el equilibrio entre lo que se tiene de labores diarias, más las extraordinarias sin dejar de lado ninguna de las dos, pues ambas son trascendentales…

Bien por Mirtala Barrera quien incluso hace varios meses cuando se aproximaba la época política, dejó en claro que primero era el servicio público antes que pensar en ser diputada o candidata para contender por ese cargo…



Crisis de seguridad en Eagle Pass



Donde parece que se ha desatado una problemática seria de inseguridad es en Eagle Pass y el condado de Maverick…



Ya es cotidiano el que haya balaceras en distintos sectores de la ciudad, con problemáticas en aquellas que incluso no se consideraban zonas de riesgo en la frontera texana…



Sin duda que el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, deberá de aplicarse más y sobre todo colaborar con otras corporaciones para que los resultados sean mejores…



Este fin de semana, un enfrentamiento entre dos civiles dejó un saldo trágico y las redadas de agencias federales son constantes…