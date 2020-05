22 Mayo 2020 04:08:00

Retorno de cuarentena: el principio sin fin

Hola estimados lectores, de VIDA, TRABAJO y MÁS (VT+) , espero primeramente que se encuentren bien al igual que su familia y seres queridos en esta contingencia sin precedente y que estén tomando con calma y originalidad su tiempo en casa en esta cuarentena.La columna de hoy será para analizar la actualidad del retorno inicial de algunos sectores después de la cuarentena. Es interesante seguir observando lo que será un antes y un después de muchas cosas cotidianas y el ahora adaptarnos a las nuevas reglas que en muchos casos todavía no sabemos de cómo serán ni cómo funcionarán.Estamos viendo cada vez más regresos a labores en los últimos días para algunas áreas comerciales y de negocios a nivel global. La cuarentena debido al COVID-19 esta terminando para algunos, prologándose para otros y creando incertidumbre en cómo será ahora la cotidianidad después de ello.Me hace mucha referencia aunque en diferentes circunstancias y cause al 9/11 que marcó una era aquí en Estados Unidos, estuve en el área de Atlanta unos días después de el ataque a las Torres Gemelas y se podía evidenciar el miedo, la gente estaba atenta a todos lados, los aviones caza paseando y vigilando por aire, la armada en las calles, todo un sitio de pánico extremo, y siguiendo a ello llegaron los ataques de ántrax en paquetes que crearon más pánico aún. En ambos casos las reglas de los aeropuertos y de envíos cambiaron drásticamente, creando nuevas reglas para abordar, viajar, estar en aeropuertos, hacer envíos, incluso para las compañías manufactureras hacer certificaciones de envíos, fue un antes y un después en la vida cotidiana en Estados Unidos especialmente en seguridad.Diferente al 9/11 que cambio Estados Unidos y algunos sectores, ahora esta pandemia global creará muchos cambios y preguntas sin responder aún. Ahora con el Coronavirus: ¿Cómo será este nuevo comienzo hacía la nueva “normalidad” y forma de vida? ¿Qué tan largo será el camino? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué nuevos cambios de modo de vida trae ya?No lo sabemos, y, quizá a este tiempo no puedan existir muchas respuestas hasta ver cómo se comporta el virus y la mortalidad en ese paulatino regreso, desde mi punto de vista, será hasta después de un mes mínimo de los regresos graduales saber si habrá más medidas de contingencia, de refuerzo y prevención.¿Cómo serán los saludos ahora? ¿Reuniones? ¿Convivencias? Esta experiencia Global, marcará una nueva era de convivio y regímenes para la sociedad sin duda.En este retorno a labores y actividades, los cuidados para prevención están muy estandarizados globalmente, pero las decisiones de eventos deportivos, aperturas de bares, restaurantes, lugares donde se acumula gente están muy dispersos dependiendo de regiones, países y resultados de mortalidad. Muchas escuelas ya no regresarán a clases, entre que en otros lugares del planeta están preparándose para un regreso de fin de semestre.En Europa, específicamente Alemania por ejemplo, ya regreso a jugar futbol, sin gente en estadios, siguiendo medidas de seguridad estrictas incluyendo pruebas aleatorias, chequeo de temperatura y por obvio los cubrebocas todo el tiempo en las canchas .Acá en Estados Unidos hay compañías manufactureras que ya regresaron a trabajar cumpliendo con los estrictos protocolos como los sensores de temperatura para checar a todos los empleados, reglas de distancia entre operaciones, sanitizadores, tiempo para empleados para lavarse manos, algunos que son trabajos administrativos ya están poniendo cubículos de plástico para hacer módulos aislados de oficina, la mascara sigue mandatoria, los restaurantes continúan solo con pedidos online y entregas por pedido vía llamada; no acercamiento y en muchos casos las entregas los clientes las piden con que solo las dejen afuera de la puerta sin contacto alguno avisando de la entrega timbrando en la casa al llegar.La prevención por libre contacto en esta cuarentena es una regla que podría convertirse en práctica habitual para muchos: ¿Será? No lo sabemos solo el tiempo nos contestará cómo quedan los abrazos, los saludos de mano, los besos de saludo, etc….formas de apreciación por toda la humanidad y que en algunas regiones pueden ser cambiadas por esta experiencia.Platicaba con un amigo quien es Director de Operaciones en Connecticut, que fue una de las áreas más impactadas por el Covid-19, donde ya también regresaron a trabajar; comenta que es un sentimiento muy extraño en este regreso, algo similar a cuando eras estudiante e ibas a regresar a la escuela después del largo verano: con nervios, ansiedad, etcétera. Menciona que las reglas son muy similares a lo que están requiriendo globalmente para la reapertura allá, pero experimentar el tener que checar temperaturas de todo el personal al inicio de turno, el no poder estar en el comedor juntos, ni siquiera pudieron abrir la cocina del comedor, y, sus trabajadores tienen que llevar lonche y comer separados, las distancias y lavado de mano son mandatarias cuatro veces por turno, y las juntas aún estando en la oficina, se hacen por video conferencias para evitar contactos y prevenir contagios.México esta solicitando protocolos similares para la reapertura de las manufactureras para estar listos en las próximas dos semanas. Algunas plantas ya iniciaron con ritmo lento pero la cuarentena sigue oficial hasta finales de mayo.En Europa por ejemplo La República Checa, desde mediados de abril autorizó la reapertura de algunos comercios, como grandes tiendas de ferreterías y establecimientos de venta de equipamiento de ocio, y relajó también algunas limitaciones impuestas sobre actividades deportivas. Dinamarca está reiniciando gradualmente las actividades incluyendo clases en escuelas hasta nivel primaria este mes, Noruega está haciendo lo mismo. La reapertura de los negocios se realiza con estrictas medidas de higiene, con geles desinfectantes a disposición de la clientela y una distancia de seguridad. Los bares, restaurantes, clubes nocturnos, centros comerciales, peluquerías y salones de masaje permanecerán cerrados, y las reuniones de más de 10 personas siguen prohibidas.China a avanzado en sus aperturas trabajando en fases, pero algunas regiones han empezado a sucumbir ante la segunda ola de contagios.De lo que si debemos de estar seguros es que habrá que adaptarnos a todos estos cambios. Platicando con la mayoría de los señores ya de edad avanzada en cómo ven el futuro inmediato, creo que la mayoría de ellos responden sabiamente:” Así nos tocó, y así hay que salir adelante”.Sabemos que la cuarentena trajo mucho impacto psicológico y social tanto positivo como negativo.En lo positivo podemos hablar de que esta cuarentena trajo muchos cambios buenos en reflexión, emociones, familia, meditación interior, que también de seguro traerá muchos beneficios y cambios sociales para bien.¿Cuál será el impacto psicológico para algunos? ¿Cuál será el impacto económico a nivel global? ¿Cuál será el impacto en lo laboral? Otras incógnitas interesantes a ver la respuesta en los próximos meses después de ver todo lo impacto en negocios, economías personales, etcétera, en todo el mundo.Le deseo a todos y cada uno el mejor regreso a sus actividades habrá retos, diferencias, habrá dificultades como nunca de seguro.Yo creo que lo más importante del reinicio después de la cuarentena más que las reglas y cambios a aplicar, lo cual tendremos que seguir sin duda. Es realmente pensar en que nos deja de experiencia estos más de 2 meses de encierro, tanto personal, como intelectual, profesional, familia, entre amigos, con los hijos y como padres. Tenemos una responsabilidad de vida de enfrentar este regreso y demostrar que somos más fuertes que un virus, más fuertes que una crisis, que estamos hechos no solo para esto sino para lo demás que llegue a venir. Que las cosas importantes de la vida están ahí y que hay que vivirlas y afrontarlas cualquiera que sea la situación de cada uno. La fe, la familia, la actitud, el compromiso y los valores serán nuestras mejores armas para demostrarlo.Saludos y bendiciones para todos.