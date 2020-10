23 Octubre 2020 04:10:00

Retroceder ante el COVID

El Subcomité de Salud de la zona norte dijo NO a la apertura de panteones el próximo fin de mes, cuando se realiza la celebración del Día de Muertos y también ha dado para atrás en cuanto a la autorización para que el deporte amateur de conjunto que se practica al aire libre se reactive…



Encabezados por Francisco Saracho, secretario de Inclusión y representante del estado en el subcomité, junto a los 10 alcaldes y las autoridades de Salud se tomó ese acuerdo para evitar que el rebrote o nueva ola de casos de coronavirus sature y ponga en jaque a nuestra estructura de hospitales…



Más de 630 muertos en la zona fronteriza de Coahuila y Texas son suficientes para que se tome esta decisión a tiempo y se evite que las cosas se pongan más graves que lo que se vivió en julio y agosto, donde estuvimos a punto de colapsar hospitales en esta región…



Dolorosa la decisión en cuanto al deporte pues son casi 40 mil niños, jóvenes, adultos y masters que desean regresar a las canchas de soccer, béisbol, basquetbol y otras disciplinas, pero eso deberá esperar…

De igual forma se deberá de esperar el recordar a nuestros difuntos visitando los panteones pues estos permanecerán cerrados…



De darse una nueva oleada de Covid-19, sin que se tomen las precauciones, esto sería una catástrofe, como ya se ve en otras regiones del mundo…



Las sorpresas en las carboeléctricas

Ayer por la mañana en vuelo comercial llegó el director de CFE Manuel Bartlett, quien por cierto trae un buen equipo que le ayuda en materia de logística, pero que le causa problemas en la comunicación en el afán de evitar riesgos de contagio de coronavirus…



El director de CFE llegó para ver los detalles del tema Pasta de Conchos, cuya recuperación de los restos de 63 mineros que tienen 15 años atrapados a dos mil metros bajo tierra estará a cargo de dicha dependencia y en donde señaló que primero es cumplir ese compromiso con las familias de los mineros y después ver el tema del carbón…



También señaló que durante los últimos sexenios “neoliberales” los gobiernos y la CFE favorecieron la inversión de empresas privadas generadoras de energía e hicieron a un lado la CFE y sus plantas, por lo que ahora la política deberá de cambiar. Ojalá y eso implique que las dos plantas de Nava las pongan a funcionar a más del 10% de su capacidad a que operan actualmente, porque se ven tristes apagados los generadores en todo lo que va de este año…



También y ojalá ya no le oculten los responsables de la seguridad de las termoeléctricas los robos de materiales y diesel que contratistas en camiones y hasta con doble fondo realizan en una red de corrupción que opera en el interior de las plantas y que pese a ser ya detectado se ha protegido a los responsables…



Diesel y otros materiales se saquean de CFE con la complacencia de los encargados de la seguridad y por la corrupción que los contratistas ya tienen amarrada con los mandos de las plantas…



Reconocimiento a Ramón Carrillo

Va nuestro reconocimiento y felicitación a nuestro amigo y colaborador Ramón Carrillo, quien ayer fue notificado por el comité del Premio Estatal de Periodismo 2020 por su trayectoria de 35 años como comunicador principalmente de temas culturales, artísticos e históricos en Grupo Zócalo…



Ramón Carrillo, un entusiasta y constante comunicador, quien también se ha desempeñado desde hace ya buen número de años como empresario restaurantero, ha sabido combinar esa pasión por el periodismo cultural y hoy se le reconoce en Coahuila…



También va nuestro saludo para su esposa Carla y su hijo, futuro médico, quienes siempre lo han impulsado en esa labor que le llega de manera constante a los lectores de Grupo Zócalo…



Van más por candidatura de Morena distrito 1

Luego de que Armando Guadiana placeara a Chemo Elizondo como probable aspirante a la diputación federal por Morena, varios de ese partido han dicho que también quieren ir por la candidatura y que tienen también méritos para pelear en la contienda interna del partido en el poder a nivel federal…



En Piedras Negras el doctor Víctor García, morenista de hueso color guindo y consejero nacional, que ya fue candidato a alcalde ha señalado que él también la quiere. Que sería muy bueno si fuese pluri, pero que si no se puede acomodar en esa lista de representación proporcional, él la buscará por elección directa…



Otra es Layla Yamilé Mtanus, de Acuña, quien en la elección del distrito uno realizó un buen desempeño desde una base de cero alcanzó más de 10 mil votos y por ello seguramente también va por la candidatura y la peleará de forma muy fuerte…



Veremos pues, también quiénes surgen del PAN y PRI, principalmente porque del resto de los partidos se ve difícil que vayan a contender en una campaña seria…