02 Marzo 2020 04:10:00

Reunión de Consejo Estatal de Salud

Hoy se reúne en Torreón de manera extraordinaria el Consejo Estatal de Salud que encabeza el secretario del ramo, Roberto Bernal y en la cual estarán todos los representantes del sector de los tres niveles de Gobierno y las instancias involucradas…



Se trata, sin duda, de atender el tema del primer caso confirmado de coronavirus o Covid-19 que ya se registró en Torreón y esto es para que se dimensione de la forma correcta lo que ocurre y cómo es que las autoridades han reaccionado…



Ahí sin duda el secretario Bernal insistirá en que no hay que causar alarma y que el asunto está controlado y el estado preparado para atender ese y otros casos más que podrían surgir…



El caso no surgió de la nada, han sido claros en eso, es derivado de una joven que estudiaba en Milán, Italia y que retornó apenas la semana pasada a Torreón y tras dos días asintomática, padeció una fuerte gripe acompañada de tos y por ello acudió a hacerse exámenes que una vez confirmados por autoridades estatales y federales, se ha hecho público…



Las medidas ya están tomadas, pero no está de más insistir en ellas y seguramente el Gobierno del Estado a través de Roberto Bernal, difundirá las medidas de nueva cuenta y hará las recomendaciones…



Ni faltar a clases, ni faltar a la escuela, eso nadie lo va a recomendar en este momento y por ello sabemos que parte de esta reunión es para ser claros en la recomendación…





Las maquiladoras y sus importaciones



Sin duda que el panorama para el 2020 en materia de industria manufacturera de exportación en Piedras Negras será reanalizado una vez que concluya el primer trimestre al final de marzo, porque aunque la presidenta de Index, Blanca Tabares, señale que no hay efectos por el tema salud en cuanto a importación y exportación de insumos y mercancías terminadas para este año, no solo por el tema en sí de la salud, sino por el tema de la desaceleración económica que se pronostica para este año, que ya comenzó en Asia y que seguramente impactará en América y en especial en esta parte de nuestro país en donde se ensamblan autopartes que son insumos para las armadoras…



El impacto, se quiera o no entender, será en el resto del año y muy seguramente los consejeros y socios de Index se reunirán en San Antonio, Texas, de manera extraordinaria, al término del trimestre…



La economía global que vivimos se verá reflejada en sus efectos, si no, solo cuestión de tiempo…





WalMart por fin



Una vez que se terminaron trámites de escrituras para que la tienda se pueda construir sobre seguro y no en riesgo de un pleito de herederos, ahora sí Walmart ha puesto fecha y muy seguramente en este mes se ponga la primera piedra de esta sucursal mega de una cadena internacional…



El lugar es estratégico y le dará más vida comercial a esa zona que antaño era de este tipo, pero que poco a poco por el crecimiento de la ciudad hacia otras zonas se fue reduciendo el espacio del antiguo Merco hasta que por cuestiones familiares se reubicó de ese lugar…



El alcalde Claudio Bres ha dicho que los trámites y permisos están listos y ahora solo es cuestión de agendar y ponerse de acuerdo para que la tienda inicie su construcción y remodelación…



Lo más seguro es que habrá cierres temporales de algunos comercios que operan en este espacio, que permanecieron y que ahora serán recompensados por su lealtad a quedarse en ese lugar, porque la tienda se hará por etapas hasta concluir su remodelación de la nave y su restauración de buena parte del estacionamiento…





Aumenta crisis en Eagle Pass



Mientras en Piedras Negras se habla de un nuevo mall de Grupo Sendero, que se instalaría sobre avenida Pérez Treviño; de un Walmart ya por comenzar su construcción en la colonia Fuentes, en Eagle Pass parece que las cosas van en retroceso, pues ayer se instalaron los letreros de tienda en cierre y liquidación para Bealls…



Ya desde hace tiempo se tenía el conocimiento que venía un cambio de nombre o cierre temporal por una compra de este grupo de negocios por otro de mayor influencia, pero por lo pronto está ya próximo su cierre y con ello la pérdida de decenas de empleos y también se suma a los numerosos locales que en Eagle Pass están desocupados…



Ni el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, ni el juez del condado se ponen de acuerdo para relanzar o promover esta frontera y mientras eso sucede, los negocios se van…