10 Noviembre 2020 04:10:00

Reunión de Seguridad; Sonia y El Sheriff

Quienes se reunieron desde muy temprano en el restaurante Charcoal, del amigo Memo Berchelman, fueron la secretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal y el sheriff del Condado de Maverick, Tom Schmerber…



Varios fueron los temas a tocar en esta reunión, pero sobre todo el de intercambio de información, pues resulta que ya las cárceles de Eagle Pass y el condado están repletas, la mayoría son reos federales que purgan condenas por delitos migratorios o de tráfico de drogas…



No estaría de más que se realizara un cruce de información, pues mientras del lado norteamericano se decomisan drogas y dinero de manera constante, hasta armas, del lado mexicano no trascienden las indagatorias para estirarle a la investigación hasta el origen…



Incuso ni las empresas de transporte que se les detectan las cargas de droga y sustancias prohibidas son sancionadas por la Aduana como para poner tanto a la empresa como al agente aduanal involucrado en rojo operativo…





Donativos para Coahuila



Otro de los temas que platicaron la secretaria de Seguridad y el sheriff fue el de donativos importantes que agencias federales ya tienen listos para entregar a las autoridades de Coahuila y a los municipios de Piedras Negras y Acuña, los cuales se gestionaron desde el año pasado y ahora se ha llegado ya el tiempo para la entrega, pero por una causa u otra se ha retrasado…



La gestión la hizo el fiscal Gerardo Márquez, pero también la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal ha acelerado este donativo para que se pueda aprovechar en la zona fronteriza…



Y es que hay que apretarle a la vigilancia y con esto más el proyecto de las cámaras de video vigilancia inteligente, de reconocimiento facial, se tendrá un avance enorme en esto…



Ojalá y que ya pronto este donativo llegue a Coahuila y a los municipios fronterizos para que las policías estén más equipadas…





Siete homicidios en nueve días



Mucho trabajo pendiente de sacar tiene el delegado de la Fiscalía, Víctor Rodríguez Lozano, con el tema de los homicidios que se han desatado durante las últimas dos semanas en la zona norte uno, principalmente los municipios de Piedras Negras y Nava…



Es que extraño parece que en pocos días se hayan dado esos incidentes que preocupan y que ocupan a la autoridad de la Fiscalía…



Dos ejecutados a balazos en la colonia Compositores de Nava; también otro muerto a balazos en el ejido La Navaja; uno más en la colonia Real del Norte tipo ejecución; un pastor asesinado a tablazos y dos personas muertas a navajazos en las colonias Acoros y la Central hablan de que algo sucede en el estrés social y con conflictos que se convierten en tragedias…



Por cierto, la Fiscalía insiste en no tomar en cuenta en el homicidio del abogado Francisco Almanza la posibilidad de que la presunta responsable sea juzgada con perspectiva de género. Ya existen antecedentes al respecto de otro juicio en un caso similar en Coahuila, pero por alguna razón aquí la dependencia sigue en su postura de llevarlo ante el juez como parricidio. Y dónde estarán los colectivos de los derechos de la mujer y el Centro de Empoderamiento de la Mujer?…





Respetar protocolos durante El Buen Fin



Ayer el alcalde Claudio Bres hizo un llamado y advertencia a los comercios: Bienvenido el Buen Fin, pero quien no respete los protocolos y exceda capacidad de clientes o no respete los lineamientos y decretos se hará acreedor a sanciones de clausura y multas…



Se avecinan tiempos más difíciles en el cierre de año, por ello la autoridad diseña estrategias para vigilar que todos estén bien en el Buen Fin y que esto no sea factor de mayor número de contagios de coronavirus…



Incuso hay que reconocer también el esfuerzo para impulsar la gastronomía y los negocios de servicios como son los restaurantes y otros comercios, con este esquema del tour gastronómico “El sabor de la frontera”…



Son buenos esquemas, que bien operados darán excelentes resultados y se unirán a otras estrategias que los dueños de estos establecimientos tienen…



Recordemos que las fechas claves comercialmente este año han sucumbido ante la pandemia y sus restricciones, por ello es que hay que analizar estos esquemas de la ciudad para el impulso comercial y aprovecharlos de la mejor manera…