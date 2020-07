18 Julio 2020 04:10:00

Reunión fifí

¿Qué tienen en común José Guillermo Anaya y Jesús de León Tello, con Alfredo Paredes López? Salvo que los tres militan en el Partido Acción Nacional, nada más, pero recién comieron opíparamente en El Bistro, uno de los lugares más fifís de Torreón.



Para los panistas no es secreto que los dos primeros hacen mancuerna precisamente para cerrarle el paso al monclovense, quien en la última elección interna les disputó la dirigencia estatal, a través del médico Mario Dávila Delgado.



Habrá que estar atentos y ver si les alcanza para armar una alianza de frente a los comicios del próximo año, cuando se van a definir candidaturas para diputados federales y alcaldes.





Se preparan



Al parecer a los panistas les cayó el veinte de la próxima elección de diputados locales y se empezaron a organizar para el arranque de las campañas electorales, lo cual será entre la primera y la segunda semana de septiembre.



Por lo pronto, integrantes de la dirigencia estatal, a cargo de Jesús de León Tello, se reunieron de manera virtual con el michoacano Marko Cortés Mendoza. El dirigente nacional albiazul bajó las primeras líneas sobre la estrategia que pondrán en marcha en Coahuila para tratar de recuperar terreno en los comicios del próximo 18 de junio.





Con todas las medidas



Aun en los tiempos de pandemia hay maneras en que los eventos sociales se pueden concretar sin pasar por alto las normas sanitarias. Ejemplo de esto fue la boda de un hijo del empresario saltillense Luis Arizpe Jiménez. Pocos invitados, 200 en total, que se reunieron con todas las medidas que establecieron las autoridades… y más.



Requisito adicional para ingresar, fue el presentar el resultado reciente de la prueba negativa de Covid-19. Para ello, algunos recurrieron a la Cruz Roja Mexicana, precisamente terrenos que conoce el papá del novio, quien durante 12 años fue presidente del patronato. Ojo, cada quien cubrió el costo de la prueba y finalmente la convivencia transcurrió sin problemas.





¡Las benditas redes!



Más pronto cae un hablador, que un cojo, advierte la máxima, y como Twitter no perdona, al que le tocó fue al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien, en un intento por deslindar a su partido de Emilio Lozoya, el pasado 16 de julio aseguró:



“No hay registro, ni en el padrón actual, ni en el histórico. De que Emilio “L” haya militado un solo día en nuestro partido. El PRI rechaza la corrupción y sus consecuencias y apoya las legítimas causas y demandas de la sociedad civil para combatirla. #TopeHastaDondeTope”.



Pero en 2016 el entonces director general de Pemex desmintió, sin proponérselo, lo que cuatro años después señalaría Alito, al apelar precisamente a su militancia para referirse al entonces dirigente, Enrique Ochoa Reza.



“@EnriqueOchoaR: líder moderno, probado en lo económico/político con las capacidades p dirigir @PRI_Nacional, en el que orgullosamente milito”. ¿Qué tal?





Con cubrebocas



Coincidieron en Torreón Román Alberto Cepeda González y Marcelo Torres Cofiño; el primero priista y secretario de Trabajo en el Gobierno estatal; el segundo, panista y diputado local.



Anduvieron por cruceros junto a autoridades municipales, pues al parecer al Gobierno local, de Jorge Zermeño, le llegó el agua al cuello con el número de contagios por Covid-19 y se dio cuenta de que no tiene de otra más que sumarse a la campaña estatal para el uso de cubrebocas y permanecer en casa lo más posible.



El mensaje que quisieron mandar a la población es que, ahora sí, autoridades estatales, municipales y hasta legisladores andan en lo mismo, es decir, la prevención.





¿Se verán las caras?



Pero en política las casualidades no existen y en La Laguna no es secreto que tanto a Román Alberto Cepeda como a Marcelo Torres, desde hace tiempo les late el corazón por la Alcaldía de Torreón y no le hacen gestos a la posibilidad de que los astros se les acomoden para convertirse en candidatos el próximo año, el primero por el PRI; el segundo, obviamente por Acción Nacional.



Por ahora, la Perla de La Laguna es bastión panista, pero de enfrentarse en las urnas estos dos personajes, ¿cuál sería el resultado? ¡Corren apuestas!