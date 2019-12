21 Diciembre 2019 04:10:00

Reunión navideña

Entre platillos de paella y pavada convivieron empresarios de la Región Centro con los secretarios de Fomento Económico, Jaime Guerra y Seguridad Pública, José Luis Pliego.



La reunión navideña fue en la residencia de Jorge Williamson, que además corrió con las invitaciones para los ipecos.



Al que le tocó cocinar fue a Jorge Mtanous, alejado de la función pública y metido de lleno a la cocina porque a decir de los invitados la cena estuvo de lujo.



Aunque no se trataba de una reunión oficial, los secretarios dieron pormenores de los cómo está el panorama en cada una de las dependencias que lideran.



Pliego dejó satisfechos a los presentes y con la seguridad de que pueden transitar por las carreteras de Coahuila sin ninguna preocupación.



AMIGOS Y ENEMIGOS



Cada vez que puede, doña Isabel Peña Garza hace una parada en su natal Monclova.



Y ayer no fue la excepción. La ex candidata a diputada y ex aspirante a la CEDH se detuvo a saludar a sus amigos… y a sus enemigos.



Y es que en el mismo restaurante donde desayunaba doña Isabel también estaba Reyes Flores Hurtado.



Para nadie es un secreto que no es nada buena la relación entre ambos por asuntos de partido.



La educación por encima de lo político y cuando menos se saludaron bien.



CANDIDATOS CON CONDICIONES



De los que suenan para las candidaturas a diputado local por el PRI, habrá unos cuantos que pondrían condiciones.



Ganar en la Región Centro para el tricolor no sería tan complicado en una elección intermedia, pero tampoco quieren estorbos.



Si quieren ganar en los distritos V y VI, pondrían como condiciones quitar a los que coordinan elecciones y que han perdido de fea manera.



Tan sencillo como pedir la cabeza de Marco Morales, que en teoría es el que mueve la estructura del Revolucionario Institucional aunque ya no se sabe si es a favor o en contra.



No serían muchos cambios los que pedirían, cuando unos tres, pero el del subsecretario tendría que ser obligado.



CANDIDATOS JÓVENES



Por cierto que el PRI parece tener arreglado el tema de los candidatos y candidatas menores de 35 años.



Aparentemente todas serán mujeres y tres son de la Región Sureste.



Guadalupe Oyervides todavía alcanza a cubrir la cuota porque para el día de la elección en el 2020 tendrá los 35 años reglamentarios.



El resto de los candidatos ya está por encima de los 45 años.



Allá por Torreón subieron a la lista a Laura Reyes Retana.



REELECCIÓN



Con la novedad de que las las diputadas y diputados que deseen lanzarse a la reelección, no tienen que ir por el mismo distrito por el que contendieron.



Aunque es obligatorio que deben ser postulados por el mismo partido político.



Si quisieran cambiar de organismo político tendrían que haber renunciado con anterioridad de acuerdo a las normas establecidas por el propio Código Electoral de Coahuila.



Debe usted saber que ya en los comicios de 2017 hubo la posibilidad de reelección para los diputados, y de quienes fungen actualemente la única que buscó y consiguió la reelección fue Lilia Gutiérrez Burciaga, representante del PRI.



Esto le podría facilitar las cosas a Rosa Nilda González del PAN que quiere reelegirse pero ir por el mismo distrito sería el suicidio.



No gana en Distrito V porque no tendría el arrastre que le dio Alfredo Paredes.



YA TIENEN CANDIDATO



La posada que organizó en Múzquiz el empresario Héctor Miguel “El Gachupín” García Falcón fue para más de tres el inicio en el camino rumbo a la alcaldía.



Ni el mismo PRI de ese municipio logró reunir a tanta gente.



Los que saben de la política muzquense comentan que Héctor Miguel es el único que podría hacerle frente a Tania Flores en caso de busque de nueva cuenta la alcaldía.



El empresario sorprendió a propios y extraños con el respaldo que le dio la gente en el festejo.



Ya hasta le levantaron el brazo en señal de triunfo.