07 Junio 2019 04:10:00

Reunión urgente

El gobernador Miguel Riquelme canceló de pronto la agenda programada para este fin de semana luego de recibir una llamada de Palacio Nacional. Lo convocaron a reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La cita es este sábado en Tijuana, y el motivo del encuentro apunta buscar salidas para la crisis que el Gobierno federal enfrenta con el de Estados Unidos, por el amago de aplicar aranceles especiales a las exportaciones mexicanas.



Se sabe que el de Coahuila no fue el único convocado a la reunión con AMLO; por lo menos lo están todos los gobernadores de la franja fronteriza norte. La idea sería, nos señalan, cerrar filas con el tabasqueño y definir la estrategia para hacer frente a la nueva embestida de Donald Trump.



Una salida



Este mismo jueves, el gobernador de Coahuila pidió al Gobierno de López Obrador voltear la mirada al mercado interno, ante el riesgo de que se concrete la amenaza de Trump para pasar por alto el acuerdo comercial con México y Canadá y aplicar aranceles extraordinarios a todos los productos que vayan hacia el norte, con el pretexto de que en la República Mexicana hay vía libre a los migrantes centroamericanos.



Según el gobernador, la clave está en el mercado interno, consumo y proveeduría local e incentivos específicos, y el cónclave de este sábado en Tijuana será una buena oportunidad para plantearlo.



Entre ‘chairos’ y ‘fifís’



Por cierto, el que sigue molesto con el Presidente de México es el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. No está de acuerdo en que el tabasqueño primero propicie la división entre los mexicanos, y ante la embestida y amagos de Estados Unidos pida unidad, tal y como lo hizo desde la conferencia mañanera de este jueves.



“Hoy en la mañana hizo una convocatoria nacional a cerrar filas, pero lo hace después de dividir al país entre ‘chairos’ y ‘fifís’”. Vaya que tiene razón el alcalde sarapero, pues el Presidente de México no pierde oportunidad de juzgar y poner etiquetas a quien se le atraviesa.



Cuenta regresiva



A partir de este viernes inicia la cuenta regresiva para el proceso electoral del próximo año. Justo el 7 de junio de 2019 serán los comicios para elegir 16 diputados locales de mayoría relativa. En el Palacio de Coss, cuya presidencia de la Junta de Gobierno está a cargo del panista Marcelo Torres Cofiño, por ahora las cosas transcurren con calma, pero no falta mucho para que arranque la ebullición con tintes electorales.



Por lo pronto, tome nota de los partidos que van a buscar asiento en la siguiente legislatura estatal: PAN, PRI, PRD, PVEM, Morena y los de registro estatal, Unidad Democrática, Unidos y de la Revolución Coahuilense.



Una sacudida



En el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, arrancaron con el proceso para renovar los comités seccionales, es decir, los liderazgos de la base territorial. La convocatoria es abierta y se pueden inscribir los vecinos que se consideren con suficiente arraigo entre los mismos colonos.



Hasta hace poco, en algunos sectores del tricolor había resistencias a desarrollar la elección interna de líderes y lideresas de colonias, por el riesgo de que se fracture la base territorial, pero la intención de Rigo Fuentes, nos señalan, es sacudir y dar una refrescada a la estructura, de frente a los comicios del próximo año, cuando se va a renovar el Congreso local.



Por lo pronto, el proceso de renovación inició con la zona norte; seguirá la Centro, después Saltillo y la Sureste y al último La Laguna, en donde el tricolor tiene el panorama más complicado.



Anda en campo



Ni busque a Jericó Abramo Masso en sus oficinas de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Lleva días en campo, con la instalación de mesas de escrituración y visitas personalizadas casa por casa para quienes, por alguna dificultad, sobre todo de salud, no se pueden trasladar.



Lo anterior ocurrió este jueves, por ejemplo, en colonias de Saltillo y Ramos Arizpe. Literalmente el funcionario atendió el mensaje del gobernador Miguel Riquelme para desempolvar las acciones de la tenencia de la tierra y convertir la Certucc en dependencia cercana y activa a favor de quienes no cuentan con la certeza jurídica del terreno en donde se encuentra su casa. La meta de Jericó y el góber, nos mencionan, es cerrar el año con 6 mil escrituras entregadas.



Haciendo equipo



A quienes se les vio trabajando en equipo es al alcalde Manolo Jiménez y a la senadora Verónica Martínez. La legisladora acompañó al edil a la puesta en marcha de la pavimentación de una calle y a recorrer diversas colonias de Saltillo.



Nos comentan que existe buena relación y colaboración entre el alcalde y la senadora, quienes además andan en sintonía con el gobernador Miguel Riquelme, otros legisladores, empresarios y sociedad civil.