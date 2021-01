Revanchismo político

30 Enero 2021 03:10:00

Buen día. Docentes afirman que son inventos de los Moreira las imputaciones que mantienen desde el jueves en prisión al ex secretario general de la Sección 5 del SNTE, profesor José Luis Ponce Grimaldo, que además ha sido señalado de corrupción por 3 millones de pesos, los Moreira enfrentan imputaciones por miles de millones de pesos, sin embargo, son cubiertos con el manto de la impunidad.



En el profesor José Luis Ponce Grimaldo hurgan a ver que más delitos le pueden fabricar y ocasiona imparable hilaridad que hasta mediáticamente le han señalado que con recursos sindicales pagaba cuentas de cantina.



La reciente orden de captura es porque “ocultaba” documentos, pero los sindicatos son autónomos y todos los directivos en base al Estatuto tienen facultades para resguardar papeles, es parte de su responsabilidad en el cargo que desempeñan, pero la maldad incurable de los influyentes Moreira es refundirlo en prisión a costa de lo que sea por oponerse a ellos.



El 30 de noviembre anterior, hace un par de meses justamente, se produjo el asalto al edificio Grupo Acerero del Norte donde los responsables ingresaron a mano armada para saquear el cajero automático de banco Afirme, y todo parece indicar que con el paso del tiempo el asunto quedará depositado en la bóveda del olvido, el banco de Villacero ya debió recuperar el dinero a través de la compañía aseguradora.



Los prianistas de Morena ya se reforzaron en Monterrey, ahora los ex alcaldes panistas Adalberto Madero, y Víctor Fuentes quienes ocuparon los cargos en Monterrey y San Nicolás de los Garza, respectivamente, ahora andan disputan la candidatura de ese partido Morena a la Presidencia Municipal de la capital de Nuevo León, y la bienvenida les dio el líder nacional Mario Delgado.



Morena de Nuevo León ya postuló también desde el pasado 13 de diciembre a la panista Clara Luz Flores ex alcaldesa del municipio de Escobedo, candidata a la gubernatura de Nuevo León, el prianismo morenista está a todo lo que da, y por cierto ella es nativa de Monclova y desde los 16 años de edad emigró a Nuevo León, algo tiene porque le ganó la nominación a Tatiana Clouthier.



Inclusive, Víctor Fuentes es actualmente senador por el Partido Acción Nacional mientras que Adalberto Madero alias El Maderito ha sido uno de los alcaldes más corruptos que ha tenido Nuevo León, en fin.



Eso de que la Fiscalía General de la República es autónoma e independiente del Gobierno Federal es una falacia, es un ingrediente de los discursos demagogos, una red arrojada al mar para capturar la mayor cantidad de cándidos posibles.



Lo anterior, luego que como lo dice el legislador Armando Guadiana urge la conclusión del pleito judicial en el caso de Altos Hornos de México porque es necesario para que arriben los nuevos inversionistas a hacerse cargo de la acerera y evitar, literal, que ingrese en un estado de coma.



En Morena Coahuila hay denuncias entre ellos mismos de que en 2020 robaron millones al grado que el INE les aplicó sanciones, pero no pasa nada, pura corrupción y se involucra al tesorero estatal Juancho Casas y su cómplice la sedicente delegada Tencha Sánchez, por eso es inmensa la sabiduría de la gente cuando dice que todos son iguales de sinvergüenzas.



O los 500 millones de pesos de que acusaron ante la FGR a la ex presidenta nacional de Morena, Citlalli Ibáñez Camacho alias Yeidckol Polevnsky y donde extraoficialmente se sabe están coludidos algunos dirigentes del partido en Coahuila, a tal grado que existe denuncia por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República, pero bien congelada porque perro no come perro.



