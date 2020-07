06 Julio 2020 04:10:00

¿Reversa?

Desde Monclova se hará el anuncio oficial sobre la reactivación económica, si hay marcha atrás en algunos giros comerciales, si abren otros o nos quedamos como estamos.



A la capital del acero, que fue el epicentro de la pandemia, vienen los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez y Claudio Bres, de Piedras Negras.



El cónclave será encabezado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y Alfredo Paredes, presidente municipal de Monclova.



Mañana se sabrá qué actividades económicas podrían frenarse ante el alto número de contagios en algunos municipios.



La última semana fue complicada para Ciudad Acuña, Torreón y Saltillo, principalmente.



Ya estando en Monclova, Riquelme y Paredes echarán a andar el hospital móvil, el segundo en esta ciudad.



EJEMPLO



Monclova puede seguir siendo el ejemplo de lo que se debe hacer en la pandemia mientras que Torreón y Acuña lo que no se debe hacer.



Saltillo ya desbancó a Monclova del segundo sitio de casos positivos.



Torreón con Jorge Zermeño está en primer lugar con más de un millar de casos.



Roberto de los Santos con sus malas decisiones puso a Ciudad Acuña en el cuarto sitio.



Y es el momento de tomar medidas antes de que el nivel de contagios rebase la capacidad hospitalaria.



LOS POSIBLES



Tres de los alcaldes que estarán mañana en Monclova suenan para estar en la boleta electoral para la elección del 2021.



Claudio Bres, Manolo Jiménez y Alfredo Paredes, buscarían llegar a San Lázaro.



Los tres tendrían que dejar el puesto en diciembre, apenas rindan su respectivo informe.



El manejo de la contingencia sanitaria serían las cartas de presentación para los alcaldes, lo que puede colocarlos en los cuernos de la luna o recibir el rechazo del electorado.



CENA DE NEGROS



La aspiración de más de tres del Revolucionario Institucional a la alcaldía de Frontera se está convirtiendo en una cena de negros.



Los golpes por debajo de la mesa son la constante entre quienes quieren ocupar la silla de Florencio Siller.



Alan Cardoza, empleado del área jurídica, debería en teoría apoyar la aspiración de Gerardo Oyervides considerando que ambos ondean la bandera de la CROC.



Pero el funcionario municipal dice a propios y extraños que su apoyo incondicional es para Orlando Aguilera o Carlos Siller, hijo del alcalde.



Cardoza está en la cuerda floja. Lo tienen en la mira por el cobro de cuotas a comerciantes.



Por otro lado, Orlando le promete lealtad a Oyervides y al mismo tiempo le mete grilla con otros líderes de organizaciones priístas.



Dentro de poco habrá movimientos al interior del PRI. Dan por hecho que Moisés Asís dejará el Movimiento Territorial donde ha resultado un fracaso.



DESPACIO



Mientras tanto en Monclova los del PRI no se ven tan desesperados.



Si bien es cierto hay más de tres que quieren la candidatura, también es cierto que como reman contra corriente no se quieren arriesgar mucho.



No será fácil arrebatarle al PAN la alcaldía.



Se mencionan varios tiradores, Alberto Medina, Daniel Alton, Alfredo Oyervides y otros más, pero esperan que se acerquen más los tiempos para asomar la cabeza.



SEMÁFORO ROJO



El obispo Raúl Vera López metió reversa al reinicio de actividades en las iglesias católicas.



Tenían previsto abrir para el próximo fin de semana, entre el 11 y 12 de julio, pero ante el incremento de casos en Saltillo y Torreón, dieron marcha atrás.



La diócesis envió ayer un comunicado a todas las parroquias en el que les informa que al estar en el Estado en semáforo rojo continuarán cerradas.



Obviamente la decisión del prelado no agrada a muchos sacerdotes que están urgidos de celebrar misas que les reditúen ingresos.