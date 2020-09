23 Septiembre 2020 04:10:00

Revés a militantes

Revés a militantes



En el Tribunal Electoral local empezaron a resolver la cascada de impugnaciones en contra de los recién designados candidatos a diputados locales de Morena y, de entrada, los magistrados dieron revés al intento de militantes para revertir el nombramiento de María Cristina de la Rosa y Karina Estrada Castillón, como candidatas propietaria y suplente, respectivamente, del Distrito 6 de Torreón.



Sin más, el magistrado Ramón Guridi, a cargo de la ponencia, consideró que no hay elementos para darle palo al nombramiento y la intentona de grupos de morenistas quedó solamente en eso.



Lo mismo pasó con la impugnación en contra del diputado Benito Ramírez, quien pretende ser reelecto y mantenerse en la nómina legislativa tres años más, pero ya no por Morena, sino por el PT. Eso del chapulineo finalmente funciona.



Lobos a las urnas



Miles de alumnos y profesores de la UAdeC acudirán a las urnas, pero de manera virtual, para resolver la renovación de cuadros en la dirigencia de la escuela o facultad en la que estudian o trabajan.



En la mayoría de los casos, los comicios quedaron en pausa debido a la pandemia y no hay manera de mantener la operación de las instituciones con directivos o coordinadores sustitutos, de ahí que los comicios son prioridad.



En el caso de Saltillo, habrá comicios en el Instituto de Ciencias y Humanidades, donde por ahora está al frente Robertony García Perera; Facultad de Trabajo Social, para relevar a Martha Virginia Jasso Oyervides; Facultad de Medicina, donde se mantiene Juan Humberto López, quien por cierto no es médico, sino contador público, y la Facultad de Jurisprudencia, con el interinato de Elías Villalobos Alvarado.



Choque de trenes



Por cierto, al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila las elecciones que más llaman la atención estarán en Jurisprudencia, donde serán dos los contendientes: Alfonso Yáñez Arreola, quien aun con todo se mantuvo en la línea de participar, y un viejo lobo de mar, Raúl Garza Serna.



El resultado de la contienda en Juris es de pronóstico reservado. ¿Y cómo le van a hacer para votar? En la UAdeC, el rector Salvador Hernández Vélez dispuso que los encontronazos sean virtuales, de tal manera que los alumnos y profes van a acceder a un mecanismo que tiene listo la Facultad de Sistemas, con la lupa del Instituto Electoral de Nuevo León, a manera de auditoría.



No pega



La candidata del PAN por el Distrito 14 en Saltillo, Amal Esper Serur, ha tenido que cancelar volanteos en cruceros y algunas actividades de campaña, simple y sencillamente porque le falta gente. Según los malpensados, no hay quienes quieran acompañarla y eso mantiene de nervios a los integrantes de su cuarto de guerra.



Además, nos comentan, en los escasos recorridos se acompaña del diputado Juan Carlos Guerra, quien si bien es el representante de ese Distrito, es portador de muy malos bonos, pues nunca regresó con la gente que le brindó el apoyo, de hecho hay quienes aseguran que el legislador ni conoce el Distrito, y tres años después de resultar electo, lo recorre.



Y lo peor, nos comentan, Esper promueve encuestas patito que la colocan encima de sus contrincantes, tal como lo hacía su exjefe, Isidro López Villarreal, a quien los propios panistas no olvidan como el ganador, pero ¡del tercer lugar! en la contienda de diputados federales.



Frente a la acequia



Y al filo de la tercera semana de campañas, el que aparecerá este miércoles es Rubén Humberto Moreira Guerrero, para más señas dirigente del partido Unidos.



Tiene rueda de prensa en Arteaga, en un restaurante localizado mero enfrente de la acequia, y la duda es si se limitará a destacar el desempeño de sus candidatos a diputados locales o llegará con expedientes bajo el brazo para señalar las travesuras de la familia Durán, que dirige los destinos del municipio manzanero desde hace tiempo y hace lo necesario para perpetuarse, por lo menos tres añitos más.



Habrá convenio



Los que van a partir semana son los diputados locales. El presidente de la Junta de Gobierno, Emilio de Hoyos Montemayor, los convocó para la cuarta sesión ordinaria del periodo legislativo correspondiente a la segunda mitad del año y hasta anoche los 25 confirmaron asistencia. Hay agenda legislativa que agotar.



Pero antes de arrancar los trabajos legislativos se concretará la firma de un convenio de colaboración entre el Poder Legislativo y el Instituto Registral y Catastral del estado.