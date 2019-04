01 Abril 2019 04:10:00

Revés al ‘Profe’

En febrero, el exgobernador Humberto Moreira Valdés anunció su victoria en el pleito legal contra el comunicador Pedro Ferriz de Con, quien se dejó caer en su contra a través de una metralla de insultos.



Pero como no hay felicidad completa, el exgobernador y exdirigente nacional del PRI sufrió duro revés luego de que un tribunal de la Ciudad de México no le dio la razón en la demanda que presentó en contra del periodista Sergio Aguayo, por una columna en Reforma, en enero de 2016, cuando el coahuilense estuvo preso en España.



“El Profe”, como lo llaman sus fans, acusó al periodista por daño moral y le reclamó indemnización por 10 millones de pesos, lo cual no pasará, pues el también investigador quedó absuelto… Humberto también perdió (un a vez más) la batalla en redes sociales; le tupieron al darse a conocer la noticia sobre su revés en la vía civil.



Los dos momentos



de Miriam



La magistrada Miriam Cárdenas Cantú se aproxima a dos fechas importantes para su trayectoria en el servicio público. Este año, para ser precisos en junio, estará en posibilidades de retirarse a través de la jubilación, pero hay quienes aseguran que en su horizonte no se ve como opción dejar de lado las actuales responsabilidades, menos cuando le interesa sobremanera que se esclarezca el caso de los jueces y funcionarios judiciales involucrados en el megafraude con créditos del Infonavit.



El otro momento es a finales del próximo año, cuando vencerá su periodo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En todo caso, la elección de su relevo se daría justo después de los comicios para renovar el Congreso local. La moneda está en el aire.



El más cercano



Mientras la magistrada Cárdenas Cantú revisa los distintos escenarios, la lista de posibles sucesores al frente del Poder Judicial está prácticamente dibujada. Al frente de la terna ven a Miguel Mery Ayup, presidente de la Sala Regional en La Laguna y con estrechas relaciones en Palacio de Gobierno. Sus fans apuestan doble a sencillo a su favor, al verlo como el único tirador que viene del primer círculo del gobernador Miguel Riquelme.



Los otros dos



Peeero, la llegada de Homero Ramos Gloria al Poder Judicial luego de su paso por la Fiscalía General del Estado y fracasar en el intento de llegar a la Secretaría del Ayuntamiento, en Saltillo, lo puso de inmediato en la pasarela de posibles sucesores de Cárdenas Cantú.



El también exconsejero electoral no sería el único aspirante cercano y de las confianzas del exgobernador y ahora diputado federal, Rubén Moreira Valdez, pues entre los posibles también está Iván Garza, de los más influyentes en el pasado sexenio. ¡Corren apuestas!



Está al tanto



Que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, está al tanto de lo que ocurre en Coahuila con licitaciones a modo, o amañadas para el desarrollo de tramos carreteros, en Torreón y Ocampo, por citar algunos lugares.



Hay empresarios molestos, nos comentan, pues si bien las sesiones para revisar las propuestas se transmiten en vivo, el fallo siempre se pospone y ahora mismo hay dudas, lo cual, si bien no es contrario a la ley, no abona al compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre agilizar los trámites y eliminar el sospechosismo de viejas prácticas.



Licitaciones a modo



Otro dato que llegó al escritorio del titular de la SCT, refiere que personas cercanas a colaboradores de Elpidio Valdez Torres, quien hace las veces de director de la dependencia en Coahuila, se benefician con las licitaciones. Algunos quejosos mencionan que el citado funcionario no es el responsable, pero su equipo de trabajo sí.



El nombramiento de Valdez es provisional, y hay versiones de que se va. Y como el horno no está para bollos, se espera que el superdelegado Reyes Flores Hurtado no meta las manos al fuego por nadie en la SCT. Veremos.





En el pueblo mágico



Este domingo hubo fiesta en Múzquiz, que entró a la lista de récords Guinness al contar con la montura ecuestre más grande del mundo, y quienes no se quisieron quedar con las ganas de ver aquello y dijeron presente en aquel pueblo mágico, fueron el senador Armando Guadiana Tijerina y el superdelegado Reyes Flores Hurtado, la dupla que tiene el control de la Cuarta Transformación en Coahuila.



Por cierto, allá también anduvieron el gobernador Miguel Riquelme y el secretario de Turismo en la 4T, Miguel Torruco Marqués. Ahí mismo, MARS dejó tarea a la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Guadalupe Oyervides, quien deberá estar al pendiente de lo dicho por el funcionario federal respecto a programas como la pintura de fachadas en el Centro Histórico, la organización de un carnaval vaquero y de cabalgata macro para este municipio.