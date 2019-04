23 Abril 2019 04:10:00

Revira el paisano

El paisano Alfonso Cepeda Salas reviró a la Cuarta Transformación y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no atentar contra la integridad de los profesores. Resulta que la Secretaría de Educación, de Esteban Moctezuma Barragán y la de Hacienda y Crédito Público, del hidrocálido Carlos Manuel Urzúa Macías, decidieron hacer pública la nómina magisterial, uno de los secretos mejor guardados en el anterior régimen.



En dura misiva que hizo llegar este lunes a la 4T, el coahuilense, que dirige el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que si bien la medida no es ilegal, tampoco es correcta pues deja descubiertos a miles de profesores de zonas afectadas por la violencia, como Tamaulipas, Veracruz y Guerrero.



Tiro al blanco



Según el SNTE, los datos disponibles en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que hace públicos el Gobierno federal, merecen el reclamo no por motivos de transparencia, sino por razones de seguridad.



De acuerdo con el sindicato de Cepeda Salas, al darse a conocer sus ingresos fijos, los profes quedan expuestos al tiro al blanco por parte del crimen organizado y son blanco de extorsiones, robos, secuestros y hasta asesinatos.



Se trata del primer reclamo del SNTE en la era de Alfonso Cepeda Salas, a la Cuarta Transformación de López Obrador.



La AIDH en el INE



El que anduvo en la Ciudad de México para suscribir un convenio con el Instituto Nacional Electoral, fue Luis Efrén Ríos, director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila.



“Es un colega académico de muchos años”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, al referirse al coahuilense. También le echó porras por su desempeño al frente de la Academia, institución a la que reconoció como referente internacional para el estudio de los derechos políticos.



Córdova también dijo que con todo esto, la UAdeC se coloca como espacio universitario propicio para discutir la agenda actual de la democracia.



Viene en mayo



Por cierto, Luis Efrén Ríos Vega aprovechó la vuelta a la capital del país y el encuentro en el INE en este arranque de la semana de Pascua, para invitar a Lorenzo Córdova a dictar la conferencia inaugural durante un seminario internacional sobre candidaturas independientes que la Academia Interamericana de Derechos Humanos organiza.



El mandamás en el INE aceptó la invitación y estará por Coahuila a finales de mayo. La cita es en el Centro Cultural Universitario del Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hay más invitados de renombre, pero ya le iremos dando los detalles.



Inician mudanza



A propósito del INE, pero de la Junta Local Ejecutiva en Coahuila, el lunes iniciaron la mudanza de las instalaciones rentadas sobre la calle Abasolo, al norte de Saltillo, a su propio edificio en el Centro Metropolitano. Antes de las vacaciones de Semana Santa, el titular de la junta, el lagunero José Luis Vázquez López, aseguró que sólo faltaban detalles mínimos, sobre todo en instalaciones eléctricas, y finalmente, el personal regresó el lunes a laborar, con la novedad de que debían empacar y moverse a la nueva sede.



Nos comentan que como algunos funcionarios del Instituto necesitan vacaciones, para descansar de las vacaciones, la mudanza se podría llevar el resto de la semana.



Pocos, pero efectivos



Investigadores y empleados del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias con sede en Coahuila, se sumaron a la protesta nacional por el recorte de recursos económicos que aplicó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el mal manejo de los recursos públicos durante la Administración de Enrique Peña Nieto.



Los investigadores sindicalizados se quejaron de que el Instituto, a cargo del jalisciense José Fernando de La Torre Sánchez, limitó las expectativas de los que le saben al mejoramiento de la calidad agroalimentaria. Los especialistas esperaban por lo menos 100 millones de pesos para investigación este año, pero la Cuarta Transformación les dijo que, a lo mucho, les autorizará 40. Así, ni cómo.



‘Operación ambulancias’



Con el envío de dos nuevas ambulancias, para Nadadores y Candela, en la Administración del gobernador Miguel Riquelme, se han entregado 30 unidades para traslados y primeros auxilios.



No es asunto menor, pues cada ambulancia que esta semana se entregará en Candela y Nadadores, tiene costo de un millón de pesos. Las ambulancias, nos comentan, son parte de las gestiones del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, ante el Gobierno federal y forman parte del apoyo a las regiones más desprotegidas, como fue hace días la entrega al municipio de Zaragoza.