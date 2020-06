10 Junio 2020 04:10:00

Revira Riquelme a AMLO

“No necesito grupos para poder reclamar lo que le falta a Coahuila”, fue la frase con la que el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme reviró al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en La Mañanera de este martes lo señalaron como integrante del Bloque Opositor Amplio (BOA), que tendría en la mira hacer fracasar a la “cuatroté”.



De hecho, el Gobernador coahuilense recurrió a uno de los clásicos y aseguró que no le avisaron que forma parte de un grupo con tales características.



Por cierto, en La Mañanera nada se mencionó sobre que no solo en la emergencia por el Covid-19, sino en cuanto programa impulsa el Gobierno federal en Coahuila, no hay regateo y si no, basta echar un vistazo a la relación con el Ejército.







En plena campaña



Sin verificarlo, sin saber quién lo elaboró ni cómo llegó, ni tampoco quién lo dejó a las puertas de Palacio Nacional, nada de esto detuvo al presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer un documento que supuestamente incluye la agenda de empresarios, gobernadores, periodistas y políticos para derrocarlo.



Los detalles del supuesto complot los dio a conocer Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República y no se necesita mucho conocimiento de la política nacional para darse cuenta de que el Presidente le puso “play” al proceso electoral para las intermedias del ‘21.







Huele a corrupción



Fracasó el programa de mejoramiento urbano que el Gobierno federal puso en marcha en municipios de la frontera norte. En el caso de Coahuila, son cerca de 4 mil acciones de remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas e incluso obras de construcción en Piedras Negras y Acuña, pero resulta que ni a la inauguración van a llegar, pues varias se encuentran a punto de caer.



Huele a corrupción entre el organismo encargado de las obras, es decir, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que en el plano nacional encabeza Edna Elena Vega Rangel y los contratistas y empresas correspondientes.



No cabe duda, hay cosas que nunca cambian, ni con la cuarta transformación.







Por dos vías



Por cierto, de acuerdo con los enterados, el representante del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, está al tanto de las edificaciones mal hechas en los dos municipios fronterizos y tiene prácticamente listas las denuncias correspondientes.



Para que luego no digan que estuvo involucrado o que se enteró y no hizo nada, el superdelegado denunciará el caso por dos vías: el Órgano de Control Interno de la Conavi, que como decimos, encabeza la socióloga Vega Rangel y la Fiscalía General de la República.



No hace mucho Flores Hurtado trajo en la mira al IMSS, por el supuesto tráfico de medicamentos y de recetas, pero por lo visto ahora se sabe que no era personal y dirigió los cañones a la Conavi.







Ya es magistrado



Se formalizó el nombramiento de Hiradier Huerta Rodríguez como magistrado distrital con sede en Monclova y la Región Centro del estado. La trayectoria de Huerta en el Poder Judicial arrancó en 1996, cuando acreditó los exámenes y lo designaron secretario de Acuerdo y Trámite en el Juzgado Penal de Sabinas.



Como se lo dimos a conocer este martes, el nombramiento como magistrado distrital lo aprobó el Consejo de la Judicatura en la última sesión y el propio Huerta se encargó de dar a conocer el cambio. Por cierto, en el tuit que difundió para dar a conocer su designación como magistrado, el monclovense dejó ver que su intención final es llegar a la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia del Estado. “Sólo falta un peldaño”, comentó.







Otro gallo cantaría



Al gobernador Riquelme, la noticia de que forma parte de los enemigos del presidente López Obrador lo agarró en el edificio de la Presidencia Municipal de Saltillo, en donde junto al alcalde Manolo Jiménez Salinas dio luz verde al programa de apoyos “Echados Pa’adelante Saltillo”.



Y precisamente cuando el Alcalde agradecía la presencia y el respaldo del Gobierno estatal, se aventó lo que más de uno pudo interpretar como destape, pero en realidad se trató de un comentario a propósito de cómo se las gastan en el Gobierno federal para conducir los destinos del país.



“Si México tuviera a un líder como usted, otro gallo nos cantaría a los mexicanos”, le dijo Manolo al Gobernador.







Diputado chaquetero



En Durango andan muy molestos con su exalcalde, José Ramón Enríquez Herrera, quien ahora ocupa un asiento en el Senado de la República y este martes chaqueteó al abandonar la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, partido que lo abanderó para llegar a la capital del vecino estado y después al ostentoso edificio de Insurgentes y Reforma, para sumarse a la tribu de Morena.



El chaqueteo es lo de menos, lo que molestó a los duranguenses es que, con el brinco, Morena cuenta con 60 curules y eso le da autonomía para hacer y deshacer en la Junta de Coordinación Política.



Por cierto, el pirateo de legisladores está a la orden del día: recientemente Lily Téllez dejó Morena para irse al PAN.