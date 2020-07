19 Julio 2020 04:10:00

Revoltura

A decir del sector empresarial, Andrés Manuel López Obrador está revolviendo las preñadas con las paridas.



Una cosa es el rescate de Altos Hornos y los miles de empleos que genera y otra que se quiera ayudar a los accionistas de la empresa o salvar a Alonso Ancira del proceso legal que está en curso.



Dice bien Fernando Dávila Turner, el gobierno de la 4T está para apoyar a la población y si eso implica sacar del bache financiero a AHMSA, tendrían que hacerlo sin condiciones.



Obligar a que paguen justos por pecadores no sería lo más correcto, porque hasta parece que el señor Presidente ya no busca quién se la haga, sino quién se la pague.



OPERANDO



Los organismos del PRI funcionan mejor para el lado de Ricardo López Campos en el VI Distrito que con Guadalupe Oyervides, en el V.



De pleito y como usted guste y mande, pero están operando en la ciudad del riel.



La semana pasada los del Movimiento Territorial de Frontera recibieron el reconocimiento de Rodrigo Fuentes, porque están ubicados como en el tercer sitio en todo el Estado.



Primero Torreón, le sigue Saltillo y luego los que en teoría comanda Moisés Asís, pero en la práctica son liderados por Jaime Delgado Quirino.



Pero en Monclova, CNOP, CTM y otras más, duermen en sus laureles.



Al final se vería reflejado en el resultado para Oyervides.



ENVIDIAS



Algo de interesante debe tener el sector de la Diana Laura que muchos le ponen especial atención a los vecinos.



Es una colonia vulnerable, con muchas necesidades, pero no es la única en Ciudad Frontera.



Apenas fue Gerardo Oyervides y al día siguiente ya está Florencio Siller haciendo lo propio.



Lo mejor es que en esa disputa de querer figurar, los más beneficiados son los que menos tienen.



CADENA DE CONTAGIOS



A Miguel Ángel Riquelme no le va a temblar la mano para poner en pausa la reactivación económica de continuar a la alza los contagios.



Tan sólo ayer fueron más de 400 casos confirmados, cifras similares a las que tiene Nuevo León y otros estados.



Palabras más, palabras menos, el gobernador dijo que de la misma manera en que se han tomado decisiones para reabrir distintos sectores comerciales, recreativos y deportivos, se tomarán para cerrar negocios o restringir horarios.



Y por si fuera poco el castigo infringido por el Covid-19, en Ciudad Acuña los fuertes vientos sacudieron al hospital móvil.



Nada que no se haya podido reparar, pero buen susto que les metió.



PRECANDIDATOS



En Morena los más de 100 precandidatos que quieren llegar al Congreso del Estado presumen que siguen firmes, esperando que les resuelvan.



Guillermo González Felán no perdió tiempo, apenas supo que Hortencia Sánchez era la nueva dirigente y se fue a poner a la orden.



El ex funcionario municipal en Monclova quiere ser candidato por el IV Distrito y sus allegados dicen que la tiene casi amarrada.



Tan segura como la tienen Jazmín Davis y Adriana Cruz que irían por el V y VI distrito.



AUSENTE



¿Y dónde está el candidato?, podría ser el nombre de la película que protagonizaría Rolando Valle.



Es que no se le ve con los que mueven la estructura, con los que le pueden ayudar a conseguir votos.



Valle ha recorrido algunos municipios o más bien lo han llevado, pero ha sido el gran ausente en encerronas en las que debió hacerse presente.