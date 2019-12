24 Diciembre 2019 04:10:00

Rezago en Sabinas

En Sabinas los habitantes están más que enojados con su alcalde luego de que en el primer año de su segunda administración sigue el estancamiento en materia de promoción del empleo y no se diga en materia de seguridad…



El asunto no es solo que el alcalde se desobligue de los principales puntos que a la población le preocupan, sino el hecho de que el municipio se rezaga y son años que no se podrán recuperar en materia de obra pública ni se diga en materia de promoción de inversiones las cuales se requieren para el crecimiento poblacional, si eso no ocurre los jóvenes profesionistas y la mano de obra emigra a otras regiones ya sea Monclova, Saltillo o la zona fronteriza…



Por ello es que el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez debería de ponerse mucho más activo, cosa que se ve difícil, pero que le causará problemas en el futuro político de su partido, que por más que se diga que es popular, la realidad es otra…



Veremos y diremos, pues si surge un representante de Morena o el PRI que causen contrapeso en la elección de diputado pero no solo eso, sino que además pueda ser un buen gallo para la elección de alcalde del año 2021…



Parque industrial incómodo



Luego de que el Parque Industrial Piedras Negras fuese vendido a un inversionista regio, parece que este se ha convertido en uno de los parques incómodos, esto luego de que su operación ha causado contratiempos en la circulación vial tanto por avenida Industrial, como por Pérez Treviño e incluso avenida Las Américas…



El parque se ha caracterizado por estar con poca ocupación, pero también por provocar problemas viales y en su parte posterior ha ocasionado el deterioro de la calle, pues las descargas de agua de sus sistemas de climatización se convierten en charcas que dañan el pavimento…



El parque industrial funcionó por años sin problemas, pero parece que ahora se ha reacomodado, causando incomodidades a sus clientes en su operación…



Esperemos que esto no sea algo temporal, es decir, que haya adquirido una oportunidad de negocio para luego revender y que otro arregle los desperfectos, porque son muchas las empresas ahí instaladas o que acomode sus relaciones para hacer negocio y luego convertir ese predio en algo distinto a un parque industrial…



Por ello el director de Fomento Económico, Javier Beráin, debe de estar atento a que no le cuenten mentiras y sean inversiones de largo plazo para mejorar la economía y el empleo en Piedras Negras…



No visiten San Antonio



Mucho se habla de las recomendaciones de Estados Unidos de señalar a sus ciudadanos que no viajen a muchos estados de México por las condiciones en que se desarrolla el tema de la seguridad, pero poco o nada hablan de las condiciones en que se desarrolla el diario vivir de ciudades como San Antonio y Houston…



En especial San Antonio para los residentes de Coahuila y el noreste de México, muy visitada, pero con una delincuencia extraordinaria que sobre todo se distingue por balaceras y ataques e incluso cobro de cuentas entre grupos de vendedores de droga…



No se ha escuchado una recomendación de los norteamericanos de que no visiten San Antonio, mucho menos de la autoridad federal mexicana que digan o recomienden eso a los turistas que van a Texas y que son miles…



También que constantemente son los propios turistas de México quienes en los malls de San Antonio son visitados en sus autos por los asaltantes, que les roban lo mismo su vehículo que los artículos que compran en tiendas y que reconocen solo por las placas de Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León…



No hemos escuchado que el secretario de Turismo de Tamaulipas, Nuevo León o Guadalupe Oyervides de Coahuila, recomienden a los turistas que no vayan a San Antonio o Houston, ciudades violentas sin duda…



Zaragoza en el rezago



Uno de los municipios de Cinco Manantiales que más se ha destacado por su rezago es Zaragoza…



Pese a que tiene ante sí un gran potencial en materia de turismo cinegético y de recursos naturales, la alcaldesa de ese municipio, Ángeles Flores, se ha visto limitada y con falta de capacidad para la gestión de recursos y proyectos que detonen las ventajas de su poblado…



Tiene ante sí muchas ventajas en materia de seguridad, pero la visión ha sido limitada a grado tal que otros municipios como Morelos, Nava y Zaragoza le han sacado ventaja amplísima que simplemente han desaparecido a Zaragoza del plano de los Cinco Manantiales y con ello se ha ausentado el turismo regional que visita esa zona de nuestro estado…



Ojalá y que la visión cambie, porque al final lo que provoca esa falta de visión es que el municipio disminuya su población y los negocios que ahí operan poco a poco mueran por la falta de clientes…