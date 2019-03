19 Marzo 2019 03:10:00

Rib Eye Fest 2019

EL RIB EYE FEST 2019 en Monclova le dio a Alfredo Paredes ese aderezo público que faltaba, una gran concentración de empresarios, sociedad civil y pueblo de la Región Centro que refrendaría la popularidad que como funcionario tiene.



CON DECIRLES QUE HASTA LOS priístas movilizadores de la estructura y acérrimos críticos fueron parte del encaje perfecto para adornar el evento con el que volvió a lucirse el Alcalde de Monclova.



HASTA LE ABRÍAN CAMINO PARA saludarlo, tan bien resultó aquello en el Estadio Monclova que empezaron los supuestos, enfilándolo a las próximas elecciones algo que no podrán evitar y que hasta les agrada.



UN ÉXITO ROTUNDO LO CLASIFICARÍAN los asistentes, un evento familiar complementado con un juego de pretemporada de beisbol, donde los empresarios tuvieron una atinada participación con el municipio.



ESO DE TENER ACERCAMIENTO Y diálogo con todos los asistentes se le da con naturalidad a Alfredo, sin distingos ni colores ni cosas del pasado.



SUS DOTES DE BAILADOR PUEDEN no ser tan buenas, mas no rechaza invitación le entra a cualquier ritmo con singular alegría un rato, Alfredo se ve pesado al ritmo y pasado de peso, urgente una dieta que en cuestiones de salud nunca se sabe.



MENCIÓN APARTE, TENDRÍA QUE SER porque la aparición de SEDESOC en la Región Centro en el Rib Eye Fest Mva 2019, entiéndase Marco Morales y Armandito Castro, fue algo digno de reconocimiento... a lo que siempre hacen y para el alcalde Alfredo Paredes.



DE QUE SABEN COCINAR, SABEN... las mejores traiciones… las derrotas electorales… con el ingrediente indispensable para su receta, ese dorado valioso, papel de diversa cuantía que termina en sus bolsas, lo cuentan los ex candidatos y las presidentas de seccional.



CON ESOS MAESTROS CUALQUIERA APRENDE a la primera, por lo menos 200 alumnas les voltearon la tortilla no hace mucho aprendieron la lección y le encontraron mejor sabor al pan.



PARA ALGUNOS NO SORPRENDE SU trato o alianza con Alfredo Paredes, lo referencia de priístas si los que cobran en el Gobierno no cuidan las formas porque lo deben hacerlo los que no.



JUSTIFICACIÓN IRÓNICA A SU PRESENCIA le dieron otros, Marco Morales y Armandito Castro, pusieron el stand de carne para atraer priístas que quieran empadronarse porque nada más no han podido recorrer calles para sumar a los que algún día fueron el voto duro del PRI.



LA QUE EN SERIO SÍ se voló la barda fue la diputada federal Melba Farías quien fue parte de las invitadas, y por ahí se tomó una foto con Morales, al fin de cuentas ya es política “Así o más hipócritas” fue el texto… esta bruta Melba.



CANDELA EL “PUEBLO MÁGICO” Y vaya que los es por la “ciencia oculta” con la que su alcalde Amador Garza González dispone del erario público, para pavimentarle el molino a su tío Mauricio Tijerina para el baile anual que hacen en Semana Santa.



INCONFORMES LOS PANISTAS DE POR aquel pueblito, quienes dicen que nada le ha invertido al área de Los Carrizos al área de albercas y campamentos, principal punto turístico de recreación familiar, el que por cierto le deja una buena utilidad que no revisa la Auditoría Superior.



AMADOR, AL QUE AHORA LE cambiaron la primera A por la M, es tan ingenuo que declara que más de 25 mil gentes visitan ese corredor, por 40 pesos que cobraron el año pasado, ingreso extra sin fiscalizar.



DÓNDE CREEN QUE EL ALCALDE le iba decir que no al tío, pavimentarle al tío para el bailongo que una vez al año se realiza y que deja grandes utilidades a un particular gracias a los recursos que el Municipio debe canalizar para obra en favor del pueblo, no de uno.



EN PUEBLO CHICO SE CONOCEN y saben todo de todos, dicen que el “karma” pronto se le regresará a Wicho Tijerina, porque el predio El Molino se lo quitó a la malagueña a unos tíos ancianitos.



LAS IRREGULARIDADES, QUE SON VARIAS dicen los panistas, serán expuestas al gobernador Miguel Ángel Riquelme, peeero también entregadas a los diputados amigos del Congreso Local que parece traen ganas de trascender como oposición.