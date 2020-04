02 Abril 2020 04:10:00

Riesgo en IMSS de Piedras Negras

No quisiéramos que en el hospital general de zona 11 del IMSS de Piedras Negras, que dirige Tomás Solís, se repita la historia de un hospital similar de Monclova, en donde en estos momentos más de 30 trabajadores han resultado positivos de coronavirus, pero la realidad es que es hacia el interior de dicha institución en donde se cometen los errores por descuido o por siempre andar más preocupados los encargados por la consulta privada que por atender una responsabilidad tan elevada como es atender un hospital de zona…



Dos casos se han confirmado ya de coronavirus en Piedras Negras y lamentablemente uno es un trabajador del Hospital 11 del Seguro Social, que se ubica allá en la avenida Mendoza Berrueto, enfermero de quirófano, simplemente con eso ha ocasionado que más personas estén en riesgo y además pacientes…



Algo similar ocurrió en Monclova, en donde el foco de infección ocurre porque un paciente con coronavirus, un trailero que viajó hasta Chicago en fletes terrestres, estuvo internado cuatro días en Urgencias y ahí contagió a decenas de trabajadores…



Ojalá y que ahora sí en el IMSS local se tomen las medidas pertinentes, porque la imagen que refleja el Seguro Social con estos errores es en el sentido de que están distraídos o que de plano andan ocupados en otras cosas…



Sabemos que siempre han estado saturados, pero hoy más que nunca deberían de estar atentos con los pacientes y con los propios trabajadores, ellos son el primer frente contra la pandemia y no podemos ver tantas bajas o contagios en ese grupo porque eso podría alimentar más el pánico…



Hoy se realizó la toma de muestras en el IMSS de Piedras Negras a un buen número de empleados, veremos y diremos para el fin de semana o antes, cuál es la situación y ojalá y no sea el inicio de otra tormenta perfecta como la de Monclova…



SE ACABÓ LA CERVEZA EN 6 HORAS

En verdad que la población no ha entendido la magnitud de esta emergencia, la necesidad de priorizar sus gastos y sobre todo de velar por la salud y la tranquilidad de sus familias…



Sucede que ayer comenzó un rumor primero y luego la confirmación de que las empresas distribuidores de cerveza suspenderían a partir de ya su entrega a los casi mil negocios que tienen licencia de venta de alcohol en botella cerrada en Piedras Negras…



La medida, que se aplica dentro del plan nacional y que se señala incluso en el Diario Oficial de la Federación, es para minimizar la movilidad social, tanto de sus trabajadores como de la población, pero además, sin decirlo, es para que la población concentre su ingreso mermado por los paros técnicos en su alimentación…



La situación no fue comprendida por los jefes y jefas de familia, quienes se avorazaron a compras de pánico de cerveza y en menos de seis horas agotaron la bebida de cebada de toda la ciudad…



Al final por ahí de las 8 de la noche solo algunos centros comerciales ya vendían de manera restringida y 60% más caro o sin promociones las cervezas…

En verdad que una medida social se convirtió en un descontrol y reflejo de falta de sensibilidad…



Aquí también podría intervenir la Profeco, de Ludivina Benavides Urenda, pero es un producto no esencial…



EJEMPLO, MUNICIPIO Y EMPRESARIOS DE MONCLOVA



Donde prefirieron no esperarse o que el equipo no llegara a donde realmente urge y se necesita, fue en Monclova, la tierra que gobierna Alfredo Paredes, donde empresarios y municipio decidieron entregar directamente al personal, no al IMSS, el equipo de trajes especiales y otros aditamentos médicos necesarios para atender la emergencia del coronavirus, la pandemia…



Por considerar que se requiere de que estén bien equipados y frenar los contagios que ya suman más de 40 trabajadores de la salud en ese hospital, lo que decidieron es entregárselos a los propios médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y otros que laboran en el IMSS…



Hoy más que nunca es necesario responderle a esta parte de la población que atienden la contingencia y que serán los que más riesgos de contagios tengan durante las semanas o meses que dure esta emergencia sanitaria…



CONSEJO ESTATAL DE SALUD

Hoy en Saltillo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezará la reunión del Consejo Estatal de Salud, en donde se darán a conocer pronunciamientos importantes y estrategias adicionales para detectar y frenar esta problemática del coronavirus en Coahuila…



Se trata de esquemas de trabajo más definidos y que esperan tener un efecto mayor dentro de la campaña “Quédate en Casa”, para lograr un alcance más y más efectivo entre la población…