05 Septiembre 2020 03:10:00

Riesgosas consultas ciudadanas…

Como si no tuviesemos en la región con la pandemia, para que éstos políticos que no desquitan ni lo que se comen, vengan a aumentar los riesgos...



Ahí vienen las campañas políticas y muy seguramaente muchos de los candidatos se van a pasar por el arco del triunfo los protocolos sanitarios...



Ellos traen en la mente ganar una curul en el Congreso del Estado, sin importar a quién se lleven entre las patas...



A los partidos y sus candidatos les importan las bondades que les deja la políticas y la salud de los ciudadanos en plena pandemia, les importa un reverendo cacahuate...



Y para muestra que no les importa aumentar los riesgos para la población, es el módulo que instaló Morena en la plaza principal de San Buena..



Ahí se lleva a cabo la consulta ciudadana para saber si el pueblo quiere que se enjuicie a los ex presidentes de México corruptos...



Parece que ésta es la consulta ciudadana más absurda y más ridícula que hayamos visto en el país...



Y es que el Presidente de México no necesita el consentimiento del pueblo para procesar a los corruptos, sólo debe tomar la decisión y es suficiente...



Es más, es su obligación someterlos a juicio, meterlos a la cárcel y obligarlos a que regresen cada peso que se llevaron...



Y si no lo hace es porque solapa la corrupción o no quiere agarrar al toro por los cuernos...



Sin embargo, llevar el tema a una consulta ciudadana, al Presidente le da presencia en la preferencia ciudadana...



La gente dice que es el Presidente más limpio y que lo apoyan para que meta a la cárcel a todos los ex presidentes, sin detenerse a pensar que por lógica su opinión no servirá de nada, en el momento en que López Obrador decida ir contra todos los ex presidentes que agandallaron lo que quisieron...



Amenazó con que iba a arder el país con la extradicción de Emilio Lozoya, que porque soltaría los nombres de una bola de corruptos...



Sin embargo, todo se apagó cuando al otro día del primer videoescándalo de los supuestos corruptos, sacaron el de su hermano Pío López Obrador, agarrando bolsas de dinero de un empresario...



Y luego cada uno de los acusados empezaron a exigir pruebas en su contra y a denunciar por difamación y pues ya mejor le pararon al tema...



Pero como sea la cosa, la gente se está acercando a votar en esos fregados módulos donde crece el riesgo del contagio de Covid, no sólo por la aglomeración de personas, sino también por el manipuleo de boletas, de credenciales de elector, de lápices y plumas...



Pero bueno, lo importante es promover al Presidente con ésta innecesaria consulta ciudadana y la salud pasará a segundo término...



Lo que debería hacer Morena en esa consulta ciudadana es colocar en la lista de los presuntos corruptos a Pío López Obrador, a ver si la gente quiere que también se le enjuicie por andar tomando “aportaciones” para el movimiento de transformación nacional...



Cuestión de que se dieran cuenta que se pueden reelegir...



La mayoría de los alcaldes en la Región Centro y Desierto estaban muy apaciguados esperando nada más el Año de Hidalgo, antes de irse en el 2021...



Pero bastó que les abrieran las alas diciéndoles que cabe la posibilidad de reeelgirse, aprovechando algunas lagunas en la ley, para que se pusieran a trabajar incansablemente...



Andan recorriendo los ejidos, arrancando obras, entregando despensas y hasta la honra con tal de aparecer otra vez en las boletas...