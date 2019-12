15 Diciembre 2019 04:10:00

Rifa en Distrito Escolar

No era el interés por que los alumnos asistan a clase, mucho menos que haya un aumento en el nivel académico o que compitan por becas, sino que lo que pretenden es ya no perder más alumnos del distrito escolar y con ello cientos de miles de dólares del presupuesto anual. Por eso es que el superintendente del distrito escolar independiente de eagle pass se ha animado a impulsar como incentivo la rifa de un auto entre los estudiantes que tengan récord perfecto de asistencia…



Es el colmo que no sólo por su bien deban los muchachos acudir a clases, sino que el interés es económico, más que académico…



Lo grave para el superintendente es que en los últimos años han perdido casi mil alumnos, lo mismo por deserción escolar que por enfermedad, cambio de ciudad de su familia y otros sin especificar…



Por ello samuel mijares, antes de que un contrincante le pueda hacer competencia en el puesto, se ha dado a la tarea de crecer la asistencia, consolidarla, para luego de eso entonces sí trabajar en los aspectos académicos…



No funcionó con la rifa de teléfonos inteligentes y tabletas y ahora le subieron el valor al regalo o incentivo con un auto…





EXCESO DE MIGRANTES



Ahora sí que traen mucha chamba los elementos de la Patrulla Fronteriza en el mes de diciembre…



RESULTA QUE ANTAÑO EL último mes del año, diciembre, el tercero del fiscal de ellos, siempre era tranquilo, por lo que se trataba de arrestos de migrantes centroamericanos que no daban problema, que los sorprendían o detectaban y luego se procedía al arresto y sin forcejeos…



AHORA LA COSA HA cambiado, pues señalan que se ha incrementado el arresto de migrantes mexicanos, pero son migrantes detenidos luego de una persecución o que se niegan al arresto y provocan que los oficiales tengan más horas de trabajo por los incidentes que promedian hasta cinco por día…



PRO ELLO ES QUE los muchachos de Paul del Rincón en Aduanas y Protección Fronteriza, así como en la Patrulla Fronteriza, deben trabajar en ocasiones jornadas de 10 o 12 horas…



EL TEMA ESTÁ BAJO control, pero requiere de mucho trabajo y sobre todo de mucha coordinación para que no se escapen o logren su cometido de ingresar a Estados Unidos sin documentos…





DE REGIDORA A “POLLERA”



En graves problemas se encuentra presuntamente una regidora del municipio de guerrero, la cual fue sorprendida en compañía de un grupo de migrantes que, según las autoridades, pretendía cruzar hacia estados unidos…



La regidora que colabora con acción nacional y es parte del gobierno de guerrero, fue arrestada por amenazas, ya que a pesar de que los policías la detuvieron por conducir a exceso de velocidad, se determinó que el asunto de que transportaba a seis personas de guanajuato era con otro propósito…



Ahora habrá que ver si no se convierte el tema en federal, es decir, que lo tomen los del instituto nacional de migración a cargo del general josé de jesús barajas y que consignen el caso a la fiscalía general de la república por delitos de violación a la ley federal de población…



El caso en la ribereña es problemático, porque en ocasiones puedes dar raid o aventón a los que caminan sobre esa vía, pero se acarrean problemas graves gratis porque si son extranjeros sin documentos o migrantes con destino al bravo, entonces la cosa se volverá en situación de arresto para el que de buena manera decide apoyarlos en su travesía…





DESFILE NAVIDEÑO EN NAVA



Donde llegó el festejo navideño por anticipado fue en nava, en donde el gobierno del estado a través del dif realizó el desfile navidad 2019 con una asistencia excelente de habitantes de toda la zona norte, cinco manantiales y piedras negras…



El alcalde sergio velázquez vázquez se encargó de ser el anfitrión, pero sobre todo de recibir todo el apoyo de la señora marcela gorgón de riquelme para este evento de gran disfrute de la niñez de esta región de coahuila…



Los navenses se prepararon con tiempo desde temprano en las principales calles y frente a la plaza para disfrutar de todos los carros alegóricos y de los personajes que son los favoritos de la niñez actual…