Rigo y Tereso van de ‘pluris’

Si alguien se pregunta si el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene la mano metida en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que preside Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, le anticipamos que dos riquelmistas irán en las primeras posiciones de la lista de pluris para la elección de diputados federales, correspondientes a la segunda circunscripción.



Se trata de Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente del PRI Coahuila y quien tiene las confianzas del Gobernador, y también del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, Tereso Medina Ramírez.



Además, se busca una tercera posición para Coahuila, aunque sea en lugares un poco más alejados, pero igual alcanza asiento en la próxima Legislatura, primero, por la composición de las candidaturas con la alianza; segundo, en abono a la equidad de género, pues se trataría de una mujer.





Corregir la plana



La intención del gobernador Riquelme para que Tereso Medina llegue a la Cámara de Diputados, nos comentan los enterados, es porque lo ve como alfil para contrarrestar los efectos negativos del senador Napoleón Gómez Urrutia y del dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba.



Riquelme, nos comentan, ve detalle por detalle lo que sucede con el T-MEC y prevé que Tereso tenga una posición en donde pueda apoyar a Coahuila y la entidad no se vea en desventaja por decisiones que toman en las cámaras legislativas, como la lucha de poderes de la semana anterior por la propuesta del Gobierno federal para eliminar el outsourcing.







Alianza no es de facto



Si bien los comités nacionales del PAN, PRI y PRD abrieron la puerta a la alianza en 150 distritos federales y, en el caso de Coahuila, a la contienda por los ayuntamientos, el acuerdo no es de facto y están por definirse, eso sí, muy pronto, en el transcurso de 15 días, los perfiles y los lugares en donde irán juntos.



De entrada, se confirma lo que el Marqués adelantó hace un par de semanas. El distrito prácticamente amarrado para la alianza es el 3 de Monclova, y también entrarían uno de Torreón y el 1, de Acuña y Piedras Negras, pero amarrado, amarrado, el de Monclova y si el alcalde Alfredo Paredes López no va a la reelección, sin duda, sería el “prianista” quien iría por la diputación.







Habría desbandada



Y hablando de alianzas, el único incauto que busca irse con Morena para la próxima elección, es el partido de registro estatal Unidad Democrática de Coahuila, de Evaristo Lenin Pérez Rivera.



Pero al parecer, en distintos sectores udecistas encendieron focos de alarma, pues no pocos militantes advierten que, si los dueños del partido deciden ir de la mano con los morenistas, habría desbandada hacia el PAN, e incluso hacia el tricolor.







Con el embajador



El gobernador Miguel Ángel Riquelme encabeza este lunes en Torreón la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, y más tarde se reunirá en privado con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien además tiene programado un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio.



Habrá una comida privada en la que Riquelme y Landau revisarán las afectaciones derivadas de la pandemia en inversión extranjera.

No está de más mencionar la relación inmejorable entre los dos gobiernos, pues Coahuila no dudó en apoyar a la industria automotriz, proveeduría y la industria agroalimentaria, puntas de lanza en la relación comercial, en los momentos más complicados de la pandemia. Tuvieron todo el apoyo del Gobierno de Coahuila y este, a su vez, mantuvo trato directo con el Gobierno norteamericano.







Informe Digital



A las 7 de la tarde de este lunes, Manolo Jiménez presentará su tercer informe en un formato 100% digital, que podrá ser visto en redes sociales y a través de los medios locales.



Acorde con la nueva realidad, el Alcalde de Saltillo entregará por la mañana su informe al Cabildo, y por la tarde lo hará ante la ciudadanía, de manera digital.



El informe de Manolo podrá ser visto por todos los saltillenses, a quienes dará cuenta del trabajo que ha hecho y los retos a los que se ha enfrentado en este 2020, y que, aun con la pandemia, hay importantes resultados en la capital de Coahuila.





Más agua



Cuatro temas principales destacará José María Morales Padilla el próximo jueves 10, al presentar su segundo informe de actividades como Alcalde de Ramos Arizpe. Se trata de seguridad pública, ordenamiento financiero -el cual comprende el pago de la deuda pública-, acciones para contener al Covid-19 y tratar de mantener a salvo a la población y, el último, pero no por ello menos importante, el del agua potable.



Y precisamente en esto último, nos adelanta que en menos de 24 meses de administración logró habilitar e instalar 17 pozos de agua en los distintos sectores del municipio, con lo cual el volumen incrementó 58 por ciento. ¡Más agua, más presión!, es una de las prioridades del actual Gobierno.