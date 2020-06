11 Junio 2020 03:10:00

Río venenoso

Buen día. Covid-19 a la alza en Monclova y de inmediato estalló el reparto de culpas, atribuyendo algunos sectores a informaciones extraoficiales de que los infectados habían estado con duchas en la parte remodelada del Río Monclova y que ese sitio se convirtió en foco de contagio comunitario.



Que las autoridades de salud interrogaron a los nuevos infectados que ya suman varias decenas y que confesaron que habían estado divirtiéndose en el Río Monclova mitigando las altas temperaturas, pero la hipótesis únicamente podrá ser analizada por epidemiólogos.



En todo caso y de confirmarse esa teoría, entonces la corresponsabilidad es de las autoridades, y ya habíamos comentado que la gente se baña o bañaba en ese lugar como si anduviese paseando por el malecón de Mazatlán, o Paseo Santa Lucía de Monterrey, pero las autoridades están enfocadas a ver a quién pueden bajar del macho por venta de cerveza fuera de horario.



Dicen que si usted de pronto se topa con gente que no utiliza cubrebocas y que además habla en voz alta, casi gritando aléjese inmediatamente de ese foco infeccioso, y si está en alguna tienda de autoservicio, avise de inmediato al personal de seguridad para que de una patada en el trasero lo pongan en la calle.



Capilla funeraria



El Sindicato Democrático auditará también la administración de la capilla funeraria y el salón de eventos de la Sección 288 que se renta para eventos porque así lo reclama la base trabajadora, luego de nuevas evidencias del desfalco donde hasta se dispuso de dinero que corresponde reembolsar hasta mayo de 2021, y se sabe que desde la próxima semana empezará el desfile de presuntos implicados ante el Consejo de Vigilancia y Justicia para que suelten sopa-



También dicen que se descubrió que se expedían préstamos fantasma a gente que desde hace varios años había dejado de trabajar en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México por lo que los supuestos beneficiarios ni siquiera sabían que sus nombres habían sido utilizados en esas maniobras entre ellos los ex sindicalistas Doroteo de la Cruz Hinostroza, y Antonio Quintero en fin.



Los diputados lambiscones de Morena no han hecho nada más que adular al bueno para nada de AMLO por cierto cada vez más mal de sus facultades mentales, pero entre más se fortalezca la hambruna y desempleo en el país, los tenedores de becas arreciarán sus piropos a ese personaje porque el beneficio les sirve para paliar la catástrofe que vive el país, pero la adolescencia no es perpetua y cuando dejen de ser pollos para convertirse en gallos sentirán el caos.



El tarolas de Hugo López Gatell había presumido con sus mentiras que la curva se había aplanado, que ya iba de salida el Covid-19, pero al igual que su pillo proxeneta AMLO es un ignorante de altos vuelos, y la situación cada vez empeora más.



Impunidad y corrupción



Bien congelada está en la Fiscalía General de la República la denuncia que la propia militancia de Morena interpuso desde octubre pasado por delitos electorales contra el derechista ex presidente del PAN en Coahuila, Reyes Flores Hurtado quien jamás ha militado en la izquierda, pero le pidió empleo de cargamaletas a Armando Guadiana y de ahí se catapultó hacia el también derechista, conservador y neoliberal AMLO.



Las acusaciones consisten en acarreo de gente cándida hacia eventos internos de Morena, lonche, chesco y cien pesos en mano hasta les instruyeron por cuáles candidatos a consejeros debían votar, la gente ni siquiera estaba enterada de que se trataba, incluso semianalfabetas.



Hasta mañana