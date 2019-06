22 Junio 2019 03:10:00

Riquelme cachorro de los Moreira

BUEN DÍA … RIQUELME CACHORRO de los Moreira, ambos integran una alianza indestructible y al respecto el presidente del PAN en Coahuila, Jesús de León exigió al Mandatario estatal dejar de proteger a los hermanos Moreira e instruir a la Fiscalía General y al Fiscal Anticorrupción a llegar a las últimas consecuencias en las investigaciones sobre la mega deuda en Coahuila.



ESTO LUEGO DE QUE UN juez federal dictó sentencias para que dejen sin efectos las resoluciones de ministerios públicos que impusieron en su momento el no ejercicio de la acción penal y se reabran los casos por los hechos de corrupción en el estado por 36 mil millones de pesos donde nadie sabe, nadie supo que le hicieron a esa fortuna los hermanos Moreira.



“MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Y TODA su administración saben que los que quebraron las finanzas de nuestro estado son los Moreira, terminó el beneficio de la duda, el gobernador debe actuar y dejar a un lado los compromisos que tenga con los Moreira, llevamos años esperando resultados en el tema de la deuda”, declaró de León Tello.



ADEMÁS, PUNTUALIZÓ QUE EL PARTIDO Acción Nacional lleva años exigiendo resultados en el tema y anunció que los diputados de su bancada solicitarán la comparecencia del Fiscal Anticorrupción y al Fiscal General e incluso al propio Gobernador para que den resultados en el tema.



EN CONCRETO, LA JUSTICIA FEDERAL ordenó al PRI Gobierno de Miguel Riquelme que reabra las investigaciones de la mega deuda y también las denuncias contra el saqueo de la misma pandilla del Moreirato por 500 millones de pesos a través de compañías fantasma que regenteaba una fulana de nombre María Esther Monsiváis.



TODAS ESAS DENUNCIAS FUERON ECHADAS al cesto de la basura por órdenes de la dupla diabólica de los Moreira, pero ahora un juez federal ordenó desempolvar los expedientes que agentes del Ministerio Público habían considerado improcedentes.



Al igual que su proyecto “Ave Fénix” donde invirtió 2 mil 400 millones de dólares para evitar el colapso de AHMSA, Alonso Ancira resurge desde sus propias cenizas luego que ayer la jueza federal Rosa María Cervantes Mejía suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol, colocándolo a escasos trámites de recuperar su libertad en España.



ADEMÁS, EL MIÉRCOLES ANTERIOR LA Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quitó a AHMSA de la Lista de Personas Bloqueadas por lo que la totalidad de sus cuentas bancarias quedaron reactivadas después que el 27 de mayo las había congelado en su totalidad, y posteriormente liberado 47.



ANCIRA ELIZONDO QUIEN ESTÁ DETENIDO en España desde el pasado 28 de mayo por imputaciones de lavado de dinero derivado de la venta que hizo a Pémex de una vieja planta de fertilizantes a sobreprecio, también interpuso el miércoles pasado un recurso de amparo contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que le sean desbloqueadas sus cuentas bancarias personales.



EL JUEVES ANTERIOR, ROSA MARÍA Cervantes Mejía titular del XII Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le concedió la suspensión provisional a Alonso Ancira contra la orden de aprehensión de lavado de dinero, y ayer viernes declaró ese beneficio en forma indefinida, es decir le concedió la suspensión definitiva.



EN CASO DE QUE EL juez español Santiago Pedraz ordene la extradición a México de Alonso Ancira, éste no podrá ser detenido gracias a la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión.



DICEN QUE AUNQUE LA JUEZ le condicionó la protección a cambio de que comparezca, el empresario no podrá hacerlo por permanecer preso en España, pero que con recursos ante un Tribunal Colegiado de Circuito justificando su ausencia, continuaría gozando de la protección de la justicia federal mexicana.



