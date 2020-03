17 Marzo 2020 04:10:00

Riquelme con AMLO

El gobernador Miguel Ángel Riquelme andará este martes en la Ciudad de México. Por ahí del mediodía se dejará ver en Palacio Nacional, en donde lo recibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El único tema en la agenda es el de Monclova y la Región Carbonífera y las medidas emergentes que se requieren del Gobierno federal para resolver la crisis que padecen miles de familias. No es fácil la tarea de Riquelme para convencer a AMLO de la gravedad del problema, pero como luego dicen, no hay peor lucha que la que no se hace.





También en Conagua



El Gobernador de Coahuila también tiene agenda en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua. Tiene cita con su titular, Blanca Jiménez Cisneros y no llegará solo, pues en lo mismo andará su colega de Durango, el panista José Rosas Aispuro Torres, “El Güero” para sus fans.



La idea es que los gobernadores y la funcionaria federal se pongan de acuerdo y definan la agenda del programa Agua Saludable para La Laguna, que no es asunto menor para aquella región del país.





Muy mal informado



Por cierto, alguien le debería avisar al presidente Andrés Manuel López Obrador que al establecer medidas para resolver los problemas económicos de Monclova y la Región Centro de Coahuila no se trata de AHMSA, ni de sus dueños, sino de la gente, de miles de trabajadores y de sus familias que no tienen nada qué ver con la corrupción.



En la última Mañanera, el tabasqueño aseguró que la única estrategia en torno a la Zona Centro del estado “es esperar”, pues aseguró que la corrupción es responsable de los padecimientos que ahora tienen los monclovenses. A ver si el asunto no se le revierte, porque al negarse a ayudar deja en el camino a miles de trabajadores, la mayoría de los cuales incluso lo apoyaron.



Mal, muy mal informado está el Presidente de México en torno a la problemática de Monclova y de la acerera y, como en la Región Carbonífera, su Gobierno ha dejado mucho qué desear.





Sí hay clases



¿Por qué en Coahuila habrá clases de aquí al viernes? De acuerdo con los enterados, la idea es aprovechar estos días para estar en contacto cara a cara con alumnos y padres de familia, preparar y designar las tareas que durante un mes de contingencia y periodo vacacional de Semana Santa se van a desarrollar en casa y definir los medios electrónicos en que van a estar en contacto con los profesores, como WhatsApp y correo electrónico.



La orden bajó directo del primer piso de Palacio de Gobierno al despacho del secretario de Educación, Higinio González Calderón, pero no en todos los estados las decisiones para enfrentar la crisis por el coronavirus, tanto en materia educativa como de salud, han sido sensatas. ¿Qué pasará con los alumnos de las entidades que decidieron no regresar a clases desde este martes? En el caso de Coahuila habrá cuatro días para organizarse y planear. Por cierto, las autoridades de Coahuila insisten en que la suspensión de clases a partir del próximo lunes no es por vacaciones, sino para estar en casa. A ver cómo resulta.





Cónclave de alcaldes



Por cierto, este miércoles sesionará en Saltillo el Consejo Estatal de Salud, al frente del cual están el gobernador Riquelme Solís y el secretario estatal de Salud, Roberto Bernal. Confirmaron asistencia los 38 alcaldes y alcaldesas; la idea es que expongan las dudas respecto al manejo de la contingencia por la propagación del Covid-19 y se enteren de por dónde va la estrategia estatal.



Por lo pronto se sabe que la cancelación de eventos, tanto recreativos, culturales, deportivos, industriales e incluso de la agenda ofician no será generalizada y más bien dependerá del comportamiento del fenómeno sanitario. ¿Qué tal si en un mes el asunto del coronavirus está bajo control? De ahí la idea de mantener la cabeza fría y los pies sobre la tierra para que las decisiones se vayan tomando conforme la realidad lo amerite.





¿En qué quedó el censo?



El viernes, funcionarios federales estuvieron en la Región Carbonífera para censar a los posibles proveedores de la nueva licitación de la Comisión Federal de Electricidad, en donde manda Manuel Bartlett, para la compra de carbón. Lo anterior no es novedad, se lo comentamos en este mismo espacio, pero lo nuevo, según los enterados, es que la prioridad será entregar contratos a medianos y pequeños productores, que no necesariamente tienen capacidad para cumplir con las expectativas de la paraestatal.



Los que saben del tema anticipan el incremento de accidentes mineros, pues los medianos y pequeños van a recurrir a “poceros” y si hay lugares que carecen de regulaciones medicas y de seguridad, son precisamente los pozos de carbón. En fin, si el objetivo primario es sacar de la jugada a Prodemi, el nuevo pendiente será esperar que no haya tragedias. El asunto es que como en otras muchas cosas, la 4T también en esto anda patas para arriba.