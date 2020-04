08 Abril 2020 04:10:00

Riquelme dio ‘Negativo’

En la segunda prueba biología molecular para detectar la presencia de SARS-Cov-2 o Covid-19, en menos de dos semanas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme volvió a dar “negativo”. El análisis se lo practicaron el pasado lunes 6 de abril en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 8 de Saltillo, y el resultado lo liberaron los especialistas este martes entrada la tarde.



El desenlace de la prueba llegó al correo electrónico del Gobernador. Se le aplicaron las muestras de “exudado nasofaringeo” y “exudado faringeo” y en las dos resultó “negativo”.



Para los enterados, lo anterior no es asunto menor, pues Riquelme está al frente de la estrategia estatal para tratar de contener el avance del coronavirus y su exposición al posible contagio es diaria, de ahí que las medidas de precaución aumentaron, no saluda, ni se aproxima a nadie, tampoco participa en reuniones masivas y a partir del lunes, lleva cubrebocas de manera obligatoria.





Zermeño no quiere nada



Más de un lagunero sorprendido al ver al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, sin cubrebocas durante la reunión del Subcomité de Salud en aquella ciudad. Todos, empezando por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los secretarios de Salud y Trabajo, respectivamente Roberto Bernal y Román Alberto Cepeda, atendieron la medida, menos el Edil.



Los malpensados apostaron a que Zermeño rechazó el tapabocas por temor a la asfixia o porque le dieron uno muy pequeño, pero en realidad el exembajador de México en España lo rechazó… de hecho tampoco está de acuerdo en los retenes, ni en los filtros para inhibir el tránsito innecesario entre Torreón y Gómez Palacio, aún y cuando ésta última es bomba de tiempo por el número de casos de coronavirus. ¿Necedad original, o con esos desplantes quiere imitar al de Tabasco?





Encontronazo con la IP



Por cierto, durante la jornada de trabajo de este martes en materia de salud, Zermeño tuvo un encontronazo con el empresario ganadero Carlos Fernández, socio fundador de Grupo Lala, quien lo cuestionó por negarse a medidas positivas para evitar que la pandemia colapse la ciudad: acciones precautorias como el uso de cubrebocas y filtros sanitarios y de seguridad a la mitad del Nazas.



Según Zermeño, detener el tránsito entre los dos estados es imposible, pero el empresario y autoridades estatales le hicieron ver que a Nuevo León ya no se ingresa con facilidad, y lo mismo ocurre de allá para acá.



Lo bueno que ni los empresarios, ni en el Gobierno del Estado le hacen caso a chiflazones y la estrategia para tratar de frenar el coronavirus está en marcha.





Odiosas comparaciones



Por cierto, los más preocupados por la postura del Alcalde de Torreón, quien como en otras situaciones importantes está en contra de todo y a favor de nada, son los propios integrantes de su partido, el PAN, pues están en puerta procesos electorales y los torreonenses están tomando nota de cómo reacciona ante las condiciones difíciles.



Y sí, las comparaciones son odiosas, pero mientras Zermeño dice no a todo, nada más por decir no, en Saltillo, Manolo Jiménez, con cubrebocas de por medio, cerró este martes con un recorrido por los puntos de revisión que hay en los distintos puntos de la capital del estado.





Entró en vigor



Este mismo martes entró en vigor el decreto para el manejo adecuado de los ‘cadáveres Covid-19’. La firma, como lo anticipamos en Palacio Rosa, estuvo a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme y los secretarios de Gobierno, José María Fraustro, y de Salud, Roberto Bernal, quien por cierto, ante la actual crisis se convirtió en la sombra de MARS.



La relevancia del decreto radica, para darnos una idea, en evitar casos como el del señor padre de la periodista Ana Velia Maldonado, quien falleció de Covid-19 y originalmente en el IMSS le diagnosticaron “neumonía atípica”.



La periodista monclovense platicó anoche en Tele Zócalo Nocturno con el contador público Francisco Juaristi Santos y le contó que lo de su padre fue la postura recurrente en el Seguro Social, primero para no aislar y tratar debidamente a los pacientes contagiados, y segundo, para no admitir que la pandemia los había inundado.



El decreto busca evitar que la potencial muerte por Covid-19 reciba el tratamiento respectivo… a pesar del IMSS.





Bomba de tiempo



En donde también avanza el reloj de una bomba de tiempo es en el Hospital General del ISSSTE en Saltillo. Hay denuncias de personal médico respecto a que son obligados a trabajar sin el equipo, ni las condiciones de seguridad necesarias, tal y como ocurrió en el Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova, en donde el “paciente cero” contagió a médicos, enfermeras, practicantes y otros pacientes.



Hay quienes aseguran que los nuevos encargados del hospital, es decir, el director general Israel Guerrero, y el subdelegado médico Raúl Castillo merecen el beneficio de la duda, pero no se puede experimentar con la salud de nadie. Por cierto, ¿y Álvaro Obregón, para más señas delegado estatal del ISSSTE? Hasta ahora, ni sus luces.



Por lo pronto, este miércoles los médicos y enfermeras harán paro de labores, para ver si así reaccionan las autoridades.