10 Febrero 2020 04:10:00

Riquelme en Piedras Negras y Acuña

Este lunes amanecerá el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, de gira de trabajo por la zona norte de Coahuila, donde tiene programados importantes eventos, primero en Ciudad Acuña y luego en donde encabezará la ceremonia para la colocación de la primera piedra del Centro de Justicia Civil y Familiar de Ciudad Acuña, el cual estará ubicado en la colonia Subcentro Urbano…



Por la tarde el gobernador estará en Piedras Negras, en donde inaugurará la remodelación total de la Casa de la Cultura la cual ha quedado extraordinaria, luego de varios meses de intenso trabajo y que ahora requerirá de un equipamiento y de la adecuación de los espacios que se han logrado…



El tema cultural es muy importante y por ello el gobernador le apuesta a estas inversiones, que si bien se habían detenido por distintas cuestiones, ya ahora se concluyen y coincide con la restauración de la avenida López Mateos, la cual también quedó en óptimas condiciones, adecuadas a lo que es este espacio cultural…



NO LLEGÓ DELEGADO DEL IMSS A COAHUILA

Donde parece que hubo cambio de señal es en el relevo en la delegación Coahuila del IMSS, llamado encargado del órgano de operación administrativa desconcentrada, pues el doctor Francisco Javier Padilla del Toro ha dicho que no le entra, que no vendrá a Saltillo y por ello es que otro podría ocupar su cargo…



Varios son los asuntos que podrían haber ocasionado estos, pero el que más se menciona es el tema de la conveniencia para el funcionario de cambiar su residencia de la CDMX con todas las comodidades a una ciudad distinta y con menor sueldo, lo que en lo económico sería un retroceso importante…



Hay otras versiones, de que tiene aún asuntos pendientes por allá en la CDMX que deberá resolver y que por ello no querría que estos le sorprendieran por tierras saraperas y tuviera que retornar a la capital antes de estar bien acomodado en Saltillo…



Ya se menciona a su sucesor que sería otro médico de allá de la capital del país, quien sustituiría a Padilla del Toro antes de ocupar la delegación…



ROBERTO DE LOS SANTOS Y LAS COMBIS

En Ciudad Acuña el alcalde Roberto de los Santos, luego de impulsar y hacer un gran esfuerzo para el tema del proyecto de transporte moderno, ahora ha emprendido una nueva meta de eliminar las combis o los camioncitos que son antiguos, caros e inseguros, por lo que ya inició la cancelación de dichas concesiones…



El transporte en Ciudasd Acuña fue por muchos años y décadas problema, por ser caro y de muy mala calidad, siempre con una serie de obstáculos para modernizarse hasta que el actual alcalde se decidió a entrarle y enfrentar los costos que otros no quisieron, tanto los políticos como las presiones locales…



Ahora que ya está en proceso esta modernización, el alcalde está consciente de que debe fortalecerla con acciones adicionales y estas son eliminar las concesiones de las combis…



No será sencillo, hay sectores que se deberán adecuar por las rutas, pero siempre será un mejor servicio si consideramos que las rutas aumentarán en número de unidades y de recorridos…



LOS POLICÍAS Y LA CAPACITACIÓN

La semana pasada en la colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras, oficiales de la Policía Municipal detuvieron a una mujer en posesión de una cantidad importante de droga: Cristal, cocaína y fentanilo, de este último traía en su poder tres mil pastillas…



Los oficiales dijeron en su informe policial homologado y su consignación que a la mujer la detuvieron en el cruce de las calles Bravo y Galeana caminando y algo les causó sospecha y la revisaron, encontrándole las sustancias prohibidas…



Así fue la consignación y entrega a la Fiscalía General de la República, sólo que la detenida, de 27 años, no fue capturada como los policías lo señalaron, sino que estos se metieron, le reventaron la vivienda y aunque le hayan decomisado la droga peligrosa y cuantiosa, simplemente cometieron violaciones a sus derechos…



Los oficiales si tenían información sobre eso, lo que debieron haber hecho es solicitar una orden de cateo a través de la Fiscalía General de la República o la del estado y entonces sí revisar el domicilio de la sospechosa y no meterse…



El juez de control, ante quien solicitaron la vinculación a proceso contra la mujer, decidió dejarla libre porque hubo testigos de que los municipales “reventaron” la casa...



Un buen trabajo, pero mal hecho, porque al final sólo se logró el decomiso de la droga, no el arresto de la presunta responsable…



Ahí es donde la Contraloría de la Policía Municipal, a cargo de Ramón Pope, debe revisar que las cosas se hagan bien y no al estilo antiguo…