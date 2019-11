27 Noviembre 2019 03:10:00

Riquelme tiene la solución

RIQUELME TIENE LA SOLUCIÓN A la falta de presupuesto: Bursatilizar bienes de Coahuila, una fuente alterna de financiamiento, en la que incluye autopistas, el Puente Internacional 2 y algunas otras cosillas que le genere mil 500 mdp.



PARECE QUE EL GOBERNADOR DE Coahuila tomó con mucha madurez política y razonamiento el recorte de presupuesto federal al decir que: “no se trata de llorar sino de solucionar los problemas de la entidad de manera pragmática”.



LE PUSIERON DIFÍCIL LA TAREA de gobernar, con la herencia de una deuda pública de 36 mil mdp en su primer año, un segundo año acoplándose con “padrastro” y el tercer año donde pude lucirse con grandes obras le recortan presupuesto.



NADA ALENTADOR EL CUARTO AÑO, y del quinto y sexto año mejor ni hablar porque será la despedida.



LA ESTRECHEZ OBLIGA A LOS gobernantes a ser austeros, el Mandatario ha dicho que con ellos busca generar ahorro para poder hacer obras y proyectos, eso sin contemplar aumentos en la Ley de Ingresos.



TODO UN RETO PARA MUCHOS, ser austeros, ahorrativos y seguir haciendo obras, ya se verá quién lo logra.



MUY ANIMOSO Y CON TODO el “fua” anda el de Monclova, Alfredo Paredes, que dice cerrara 2019 apuros económicos pero con grandes avances mientras que para el 2020 aunque no incrementó impuesto ya analiza la forma de invertir.



LA PALABRA CLAVE ES EL ahorro, se oye decir en algunos ediles, para continuar con el programa de obras y abatir rezagos.



PAREDES SE MUESTRA ANIMADO, ENTUSIASTA, que hasta podría pensarse que tiene encendida la veladora a un Santo Prieto.



EL RESTO DE LOS ALCALDES nada dicen, se quejan y lloriquean entre ellos pero de soluciones para el año entrante no hablan, dicen que hubo quien dijo que con que quedara algo para “sus ahorros”.



CIERTO QUE LA CRISIS ECONÓMICA en AHMSA se agudiza, que tiene al sector privado de la región desesperado que demandan sus pago retrasados, pero de ahí a cancelar prestaciones laborales para pagarles, es una tontejada.



UNA TONTEJADA DEL TAMAÑO DEL que la dijo, que es nada menos quien se acredita como presidente de Coparmex, Marco Ramón, que mínimo debería conocer las leyes que rigen a los patrones.



ASÍ DE FÁCIL SE LE hace a Marco proponer que del monto de prestaciones que paguen a los trabajadores les abone AHMSA los que les deben porque ya están en quiebra.



GERARDO BORTONI, PIDE DECLARAR ZONA de desastre y así cada quien opinando sobre lo que deben hacer los directivos para cumplir con lo que deben.



VAYA QUE DESNUDARON POR COMPLETO a Claudia Garza del Toro, en sentido figurado no sean mal pensados, y cómo no, si descarado su cambio de vida desde que ingresó como “servidora de la nación”.



A LA EX DIRIGENTE DE Morena la tienen perfectamente ubicada, desde los vehículos que usó antes de ser y los que ahora tiene, la casa en la que vivía y en la residencia que ahora vive.



Y AUNQUE SU VIDA PERSONAL es muy suya, también se hizo pública desde que se convirtió en servidora de la 4ª. T y se ocupa de los programas de Bienestar, y bueno, los vecinos no tienen por qué reservarse lo que acontece en esa vivienda.



NADA MÁS PARA QUE ESOS de la 4ª, no anden creyéndose la “Madre Teresa de Calcuta”, con todo que en Palacio Nacional diga que tiene “otros datos.



ESOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES le cambia el estatus económico a cualquiera, cuestión de observar el modo de vida que llevan los titulares de programas estatales de Desarrollo Social.



LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA MARCA los salarios y por más que le sumas y restas no da para la vida de lujo, bueno quizás Marco Morales pueda darles cátedra de cómo multiplicar los pesos en miles y en millones..



DE PLANO EL QUE SE pasó fue Hugo Lozano el de San Buenaventura, era el “Canelo de los pobres”, tiempo pasado, ahora su vivienda luce muy atendida, años sin pintar.



ACTUALMENTE REMOZADA LA VIVIENDA Y con tres vehículos a la puerta, una Higlander, Hilux y un carrito chico para las vueltas del “Jaime”.. porque han de saber que esos de programas estatales gustan tener chacha, choferes y jardineros con cargo al erario.