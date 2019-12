23 Diciembre 2019 04:10:00

Robos en la Carbonífera

Donde se ha vuelto una costumbre que haya robos cuantiosos y sin resultados en cuanto a las investigaciones y mucho menos la captura de los responsables, es en la Región Carbonífera…



Lo mismo asaltan a conductores con métodos extraños como los 150 mil pesos de despojo a un monclovense en Múzquiz, que el asalto de este fin de semana a la gasera de Nueva Rosita de donde se llevaron 170 mil pesos o el robo a un despacho contable de un millón de pesos, asuntos que duermen el sueño de los justos y en la congeladora allá en las oficinas del delegado Ulises Ramírez Guillén…



El tema les preocupa y mucho a los comerciantes, a los empresarios, a los residentes de esta región, por lo que han comenzado a centrar sus esfuerzos para que allá en Saltillo vean la posibilidad de darle una estrujada a la delegación de la Fiscalía y que se pueda hacer algo primero para frenar los robos y luego para darle solución a las investigaciones…



Extraño que los robos los cometan empistolados, encapuchados y que nadie los vea, ni las cámaras de videovigilancia y no se los encuentran los elementos de la Fiscalía o de las policías en sus recorridos...

Los comerciantes por ejemplo en Sabinas, están más que preocupados, pero igual en toda la región porque no hay resultados ni se frenan los golpes espectaculares de asaltantes...



Juicio político y de sus colaboradores



No ha terminado el primer año de gobierno en el municipio y pueblo mágico de Parras, cuando la población ya se ha decepcionado del alcalde Ramiro Pérez Arciniega y para enero, en vez de hablar de sus logros, de los cambios en la administración, ya la gente habla del probable juicio político que se le viene encima…



Luego de perdonarle políticamente todos sus errores y desfalcos al anterior alcalde, Evaristo Madero, ahora incrustado en el Cabildo, el alcalde de Morena simplemente se ha enfrascado en toda una serie de problemas que lo llevan a situaciones complicadas que le limitan en su actuar dentro del municipio…



Peor aun cuando los propios empleados de confianza del ayuntamiento lo recordarán mucho por ser quien les pagó de aguinaldo apenas mil 200 pesos por empleado, contraviniendo las disposiciones legales, pues los colaboradores le reclaman el porqué perdonar todas las irregularidades del exalcalde Evaristo cuando debió de proceder penalmente contra él y denunciarlo, pero eso sí, a los colaboradores los castiga en sus remuneraciones que por ley les corresponde…



La cosa no termina ahí, pues lo que se menciona es que de nada le ha servido el ser alcalde de Morena, tener el presunto respaldo a nivel nacional, si en gestión simplemente quedó reprobado, no ha sabido canalizar ni solicitar recursos federales para aplicarse en Parras de la Fuente…



Libramiento para terminarse



Años han transcurrido y hasta ahora no se ha podido concluir de forma adecuada el libramiento Alonso Ancira en la parte de Nava…



Se realizó desde hace varios años y por alguna razón se entrampó la terminación por distintos motivos, pero sobre todo por el problema de la propiedad de terrenos en la interconexión con la carretera 57...



Esta es una vialidad importante que incluso se requiere para darle salida a toda la industria que en el futuro se puede instalar en la parte norte de Piedras Negras…



Sin duda que el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, Gerardo Berlanga, ya tiene en proceso el proyecto para darle conclusión y conectividad a ese libramiento…



Veremos y diremos si ahora no se presentan intereses como en el pasado que frenen este libramiento, en donde incluso intereses privados se vieron envueltos para dejarlo inconcluso…



Panistas podrían dar sorpresa



Si de Saltillo, el comité directivo estatal, no obstruyen el proyecto, en el PAN de Piedras Negras podrían comenzar a fortalecer el proyecto para que un empresario sea candidato a diputado local…



La situación no está definida, pero el diálogo ya se ha iniciado y podría ser incluso un preámbulo para que la campaña a la diputación local se use como un ejercicio para luego buscar la alcaldía…



Los diálogos de los panistas comenzaron y habrá que ver si con la dirigencia de Felipe Soto Septién se fortalece esa idea y se alcanza para retomar el protagonismo que se perdió en la última elección en donde el PAN fue relegado a nivel municipal a ser una tercera fuerza en Piedras Negras…