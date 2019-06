25 Junio 2019 04:10:00

Robotica sin registro y los reclamos de egresados

DONDE HAN COMENZADO A SURGIR reclamos y protestas de parte de medio centenar de graduados más otro grupo que está por terminar sus estudios es en la Universidad Politécnica de Piedras Negras…



Y ES QUE A DECIR DE las dos generaciones que han egresado de Robótica de dicha escuela aún es fecha que la carrera no cuenta con acreditación ante la SEP y eso los limita para que puedan obtener su título profesional…



EL ASUNTO ES QUE ante los obstáculos para cumplir con los requisitos, todo parece indicar que la carrera desaparece y se convertirá en Mecatrónica, aunque no sabemos si esta especialidad sí podrá alcanzar la acreditación ante la Secretaría de Educación federal…



PESE A ELLO, LOS ESTUDIANTES Y los egresados, han comenzado a preguntar y se han acercado con la responsable de la universidad Melisa Elguézabal para ver qué es lo que sucede y para cuándo se logrará su cometido, porque en las empresas a la hora de pedir y que les otorgan chamba les piden el papelito y obvio, no lo tienen…



VEREMOS Y DIREMOS PUES quÉ es lo que sucede, pero sobre todo esperemos que el asunto se solucione ya en las próximas semanas o meses, antes de que de plano Robótica sea historia…



III

EN OTRO TEMA UNIVERSITARIO, resulta que un escándalo que guardaron muy bien en una escuela profesional de Piedras Negras, se ha convertido en un chisme o rumor nuevo, pero que puede afectar a otras escuelas…



RESULTA QUE HACE UN TIEMPO en una universidad de esta región se sorprendió a un alto directivo en fotografías comprometedoras incluso algunas tomadas dentro del plantel, uno de los ahora famosos “packs” y dicho directivo primero fue bajado de nivel y luego le dieron las gracias. No hubo escándalo y todo se manejó interno, pese a que hubo señalamientos, dicen, de alumnos que denunciaron acoso…



EL PROBLEMA NO QUEDA RESUELTO con el despido, pues este es un catedrático que ahora colabora en otras escuelas profesionales de la región, lo que podría representar un problema…



OJALÁ Y QUE EL SUBSECRETARIO de Educación Media Superior de Coahuila, Francisco Osorio Morales, pueda detectar este problema que ocurrió recién inició su gestión, pero del cual muy seguramente no fue informado, para que en caso de que ese catedrático o directivo no fomente los “packs” nada más que ahora en una universidad distinta…



III

DONDE COMENZARÁN A PONERSE estrictos es en Protección Civil Municipal, a cargo de Sergio Balbuena, esto en relación a las quintas campestres y albercas que se transforman sobre todo los fines de semana de ser centros acuáticos o de esparcimiento para funcionar como bares y cantinas sin horario límite de cierre…



NI QUÉ DECIR QUE ADICIONAL a eso las quintas campestres se disfrazan para hacer fiestas de varios cumpleañeros, simulan una rifa y es el cover o costo del boleto para entrar y engañar a las autoridades y participan hombres y mujeres de todas las edades, sobre todo menores…



CON LA LLEGADA DEL VERANO deberá pues Protección Civil e Inspectores estar muy atentos a las convocatorias vía grupos de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, o incluso no estaría de más que se obligara a quintas campestres que tienen registro para ser rentadas o a albercas para que informen de sus eventos y no se sorprendan cuando llegue una revisión…



III

QUIEN YA PREPARA UN INFORME DE actividades a seis meses de su arribo como alcalde es Claudio Bres…



EL ALCALDE RENDIRÁ UN RESUMEN de los trabajos que ha realizado en esta primera mitad de su primer tercio de administración en materia de limpieza, seguridad, salud, educación, alumbrado público, empleo y bacheo…



TAMBIÉN DE LO QUE SE ha logrado en Simas, las auditorías, revisiones, retos en materia de obra pública y todo lo que se ha tenido en equipamiento en las distintas áreas…



SIN DUDA QUE HA SIDO un semestre atípico, pues incluso las lluvias han superado la media nacional en los últimos dos meses las precipitaciones han llegado por arriba de las 11 pulgadas, con mucho beneficio para el campo, pero también con efectos negativos para la zona urbana…



EL INFORME LO TIENE PLANEADO el alcalde para los primeros días del mes de julio…