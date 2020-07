17 Julio 2020 03:10:00

Rodrigo Chairez

Buen día.Riesgo a conversión de tabla de multiplicación los casos de infección Covid-19 en las instalaciones locales de la Fiscalía General del Estado, y el titular de esa dependencia Rodrigo Chaires Zamora resultó contagiado, pero hay entre 12 y 13 sospechosos cercanos al funcionario que fueron enviados a examen.



Considerable gente de todos los estratos sociales recibía diariamente en su despacho Rodrigo Chaires Zamora, ahora ya en aislamiento domiciliario, que el Todopoderoso le devuelva la salud al igual que a todos los infectados en reclusión en casa o internados en hospitales, así sea.



Hasta suerte



Dicen en la Sección 288 del Sindicato Democrático que hasta suerte tienen los que están presuntamente involucrados en el faltante de 6.4 millones de pesos en ese organismo porque así estará más complicado celebrar la asamblea general extraordinaria para debatir y obtener resolutivos internos.



Además, añaden, se produce una sensación de miedo acudir a colocar la denuncia ante Rodrigo Chaires ya que el edificio de la calle Hidalgo está contaminado y se sabe que al menos hasta ayer las instalaciones no habían sido sanitizadas. Así que si usted no tiene algún asunto importante que tratar por ese lugar pues mejor ni vaya.



En las gasolineras de Monclova y Frontera hay despachadores que no usan cubreboca pero los inspectores de Protección Civil están más enfocados a los bancos y las grandes tiendas donde saben que hay billetes y ahí los obligan a que brinquen la tablita, y por eso olvidan las colonias, gasolineras y otros negocios.



Se dice que el coronavirus no cede, pero en mucho influye un sector de la comunidad que ni cubreboca utiliza y conversa a escasos centímetros, no aplica la sana distancia, y las consecuencias están a la vista porque eso es de fácil contagio.



Pero también hay abusos y por falta de criterio de policías los cuales aplican infracción a automovilistas porque no traen cubreboca aun cuando van solos en su coche, eso ya es un asalto en despoblado.



150 empleos



En Castaños 150 hombres reingresaron a trabajar a Maxion Inmagusa porque la empresa reabrió la bolsa de trabajo, y es de recordarse que meses atrás alrededor de 500 causaron baja por reajuste al empequeñecer el mercado estadounidense y la pandemia, restan 350 de los 500 que causaron baja y ojalá aumente la producción de chasises para camiones de carga pesada.



La Secretaría de Salud de Coahuila con Medicina del Trabajo de Altos Hornos de México y Minera del Norte, se realizaron 400 pruebas para detección de Covid-19 a igual número de trabajadores sindicalizados y empleados de confianza, como parte del programa de prevención y control.



Detalló la acerera que un total de 200 exámenes de detección, destinados a prevenir un eventual foco de personal asintomático, fueron aplicados en AHMSA por personal médico de la Secretaria de Salud en las instalaciones de Seguridad Industrial de Siderúrgica 1 a personal seleccionado en forma aleatoria.



Emilio Lozoya



Y llegó Emilio Lozoya a México, en el banquillo de los acusados estará de un momento a otro bajo la mirada inquisitiva de fiscales federales, comparecerá ante el búho de la justicia mexicana en cualquier momento, en tanto a 9 mil kilómetros de distancia, Alonso Ancira Elizondo estará alerta a la expectativa de lo que diga en los tribunales.



Será presentado ante el juez de la causa que el 25 de mayo de 2019 le expidió orden de aprehensión paralelamente con el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira porque supuestamente se triangularon con la compañía brasileña Odebrecht .



Lo anterior, según el Gobierno Federal, para vender a Pemex con etiqueta inflada en 475 millones dólares la planta agroquímica chatarra Agro Nitrogenados, por lo pronto la propaganda hará olvidar por momentos la pandemia, hambre y desempleo.



Hasta mañana