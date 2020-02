14 Febrero 2020 04:05:00

Románticos nombramientos

Sin duda es difícil abordar en este día lleno de romanticismo cualquier tema relacionado con la política, pero como el deber llama, me obliga a desarrollar esta columna de tal naturaleza. Sin embargo, y con ánimo de abonar a esta tan bella fecha, intentaré abordar únicamente temas en los cuales el amor, la amistad y el romanticismo lograron derribar cualquier barrera para encontrar su consolidación.



En primer término, debo referirme a la recién entronizada concedida al exdirigente del PAN en Coahuila, Bernardo González Morales, a quien el Congreso del Estado designó como nuevo magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Lo anterior, a propuesta del mismo gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a pesar de que el panista, desde que asumió la presidencia de Acción Nacional en Coahuila, aprovechando su afición por conseguir los reflectores, se convirtió en el principal acusador de los últimos gobiernos priistas en el estado. Inclusive, fue quien más protestó el triunfo del actual Gobernador, dejando sentir su disconformidad con sendos juicios electorales con los cuales cuestionaba la legalidad de aquella jornada comicial.



Pues bien, y a pesar de eso, algo tuvo que pasar para que de pronto, y sin que nadie lo esperara, el que fuera su contrincante lo propusiera ahora para el puesto de magistrado, espacio en el cual, todos sabemos, no se hace otra cosa más que gozar de las mieles del presupuesto, incluso antes de impartir justicia. Sin duda este es un caso sin igual, en el cual el rencor, la animadversión y otros tantos malos sentimientos, fueron superados por la amistad, el entendimiento y la buena voluntad.



Así pues, y para quien dude de que los buenos sentimientos siempre prevalecen, les invito a que analicemos los resultados que traen este tipo de nombramientos en nuestro Poder Judicial local, ya que si al anterior hecho le agregamos que en recientes fechas e igualmente gracias al afecto, también se nombró como magistrado a otra persona que, igual que Bernardo, poca idea tiene de lo que es impartir justicia desde una magistratura, este al igual que el otro es bueno para retratar en los medios de comunicación y tiene una trayectoria por demás sensible. Fue director y miembro fundador de un organismo de nombre Academia Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene como principal objetivo desarrollar actividades académicas, artísticas, culturales, sociales y políticas para enaltecer cualquier concepto relacionado con los derechos humanos. Además, este organismo prepara y realiza la entrega del Premio Interamericano de Derechos Humanos y del premio Arte DDHH, entre otros... ¡Mejor, imposible!



Me refiero al ahora magistrado Luis Efrén Ríos Vega, el cual desde su arribo al cargo, rendidamente ha insistido en que lo único que le falta al Poder Judicial para lograr su funcionalidad, lo es el transparentar y publicar en las redes sociales las resoluciones que ahí se dicten. Como si lo anterior ayudara a los magistrados a dictar sentencias más apegadas a derecho y a la justicia. Así pues, y con estos hermosos ejemplos, es imposible dejar de creer en los valores que hoy se festejan. Disfrutemos pues de estos días.