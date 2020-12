24 Diciembre 2020 04:10:00

Rubén Moreira, ante la reelección

Rubén Moreira, ante la reelección



Aun cuando el Tribunal Electoral del PJF extendió hasta el 4 de enero la fecha para que los diputados federales expresen su interés de ir por la reelección, desde el martes circularon las cartas de intención y una de las primeras fue la de Rubén Moreira Valdez, quien, aprovechando el cargo como representante del PRI ante el Consejo General del INE, presentó ante esta instancia el aviso correspondiente.



De hecho, prácticamente los 48 integrantes del grupo parlamentario del tricolor manifestaron o van a manifestar el interés de reelegirse, salvo el almirante Juan Ortiz Guarneros, diputado plurinominal, por la tercera circunscripción.



Quién sí y quién no



Pero la idea de formalizar por escrito la intención de reelegirse, no quiere decir que sea un hecho o todos tengan los astros acomodados; la idea, nos comentan, es agotar el trámite y, por sí o por no, evitar quedar inhabilitados o fuera de circulación, de tal manera que todos los priistas, excepto el almirante Ortiz Guarneros, quedaron en condición de elegibles.



Será por marzo cuando la dirigencia nacional, de Alejandro Moreno Cárdenas, decida con quiénes juega por la reelección. Por lo pronto, todos cumplen con el requisito de notificar. Después vendrán las negociaciones y Alito dirá quién va y quién no.



En suma, de los 500 diputados, 441 manifestaron interés por reelegirse y del total, 229 son de Morena. También, prácticamente todos.



El fallo, en enero



Las cosas marchan con prisa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos aseguran que a más tardar durante la tercera semana de enero, los magistrados de la sala superior, que preside José Luis Vargas Valdez, votarán el planteamiento para permitir o no la doble reelección de alcaldes en Coahuila.



Lo dijimos desde el principio: los promotores de la doble reelección traen el asesoramiento de buenos abogados en materia electoral y de derechos humanos, y a eso súmele la opinión que dejaron hace dos semanas expertos de talla internacional, quienes consideran que la medida es viable.



Algunos esperaban que el fallo se diera por ahí del Día del Amor y la Amistad, pero por lo visto será varias semanas antes.



El ‘show’ montado de la 4T



¿Quién los entiende? Ni al gobernador Miguel Ángel Riquelme se le explicó de manera oficial la causa por la que no llegó a Coahuila, a la par de la Ciudad de México, la prometida ración de 17 mil 500 dosis de vacunas contra el Covid-19.



Del por qué allá sí y acá no, aun cuando hasta se realizó el simulacro de traslado y se tiene definida la logística para aplicar el inmunizante al personal de salud, con listado de nombres y apellidos, nadie dijo nada en la Cuatroté.



Lo que se sabe, a través de “la Mañanera”, es el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador por dar a conocer que, según esto, a Coahuila “le tocará para los últimos días de este año”.



Fiel a su costumbre, en la 4T todo queda en puro show, eso sí, con la correspondiente centralización informativa para fines electorales y de entretenimiento, en un tema del que depende la vida de miles de personas, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancias que, después de albergar esperanzas, ahora deben esperar a ver si al Gobierno federal le alcanzan las vacunas.



Ya se vacunó



Por lo visto, lo más importante para la 4T son los “desfiles” y las “demostraciones públicas” de la llegada de la vacuna, para sacarle raja al tema, a más no poder.



¿Veremos el mismo espectáculo con cada avión que llegue, considerando que se compraron 34.4 millones de vacunas?



Total, cuál es la urgencia para AMLO, si nos comentan que ya se vacunó y no esperó a Pfizer, sino que recibió el antígeno chino de CanSino, aun cuando no tiene la aprobación de Cofepris. Lo cierto es que a él le da tanta confianza, que sigue sin guardar sana distancia ni usar cubrebocas.



Se le hizo



Como lo anticipó el Marqués, Néstor Hurtado Vera tiene un pie en la oficina principal de la superdelegación en Coahuila. Llega en relevo de Reyes Flores Hurtado, el expanista que ahora navega en las aguas de la Cuatroté, quien tiene a su vez el traje y corbata preparados para ocupar el asiento que Armando Guadiana Tijerina dejó en el Senado de la República para contender con la bandera de Morena por la alcaldía de Saltillo.



La idea, nos comentan, es que los cambios en el Gobierno federal se concreten antes de finalizar el año.



Así es que si al interior de Morena había quien soñara con llegar a la representación del Gobierno federal en Coahuila, puede darlo por descartado porque el nombramiento tiene nombre y apellido.



Mercados y reactivación



Un actor clave en la reactivación económica y el cuidado a la salud durante estos nueve meses de contingencia es Eduardo Morelos, director de Comercio en Saltillo, nos aseguran, quien a partir de la etapa de reactivación está al tanto del funcionamiento de los mercados al aire libre.



Antes, en la etapa de confinamiento, estuvo muy de cerca con los comerciantes, nos comentan; entregó apoyos y fue el enlace para el otorgamiento de créditos populares del programa Echados Pa’delante, con los cuales pudieron echar a andar de nuevo sus locales.