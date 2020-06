06 Junio 2020 04:10:00

Rueda de la fortuna

Erick Ramos se subió a la rueda de la fortuna y ahora no se quiere bajar.



Le prestaron la presidencia del PAN en Monclova, donde no ha cumplido un año, y ya se siente que puede competir para la alcaldía.



Sin que nos conste, Ramos ya habría externado sus aspiraciones políticas a Alfredo Paredes que le sugirió poner los pies sobre la tierra.



Esto parece un refrito de la película “La Oveja Negra” donde padre e hijo se disputaban la alcaldía.



Erick ha comentado que las aspiraciones de Agustín Ramos, su señor padre, son muy independientes de las personales.



Los que conocen de cómo se mueve el agua al interior de Acción Nacional saben que la intención de Ramos junior es que lo consideren para una regiduría.



Siendo el presidente del Comité Municipal prácticamente lo coloca como un candidato al cabildo y sin necesidad de hacer tanto escándalo.



POR FIN MAGISTRADO



En los pasillos del Poder Judicial de Coahuila se escuchan los rumores de que Hiradier Huerta por fin será magistrado.



El juez de Monclova estuvo peleando un lugar por casi una década.



Presentó demandas, amparos, impugnaciones y nunca lo habían tomado en cuenta.



En el Poder Judicial reconocen la trayectoria de Hiradier, pero por otras cuestiones siempre lo hicieron a un lado.



Se dice que para que el monclovense pueda llegar a Magistrado y que será dentro poco tiempo, tuvo que retirar todas las quejas y denuncias que tenía colocadas.



INCENTIVOS



Una buena noticia para los propietarios de autos híbridos.



Debe usted saber que el Congreso del Estado aprobó la propuesta de Emilio De Hoyos Montemayor, que busca que para el año 2021, el Gobierno del Estado otorgue incentivos en servicios de control vehicular y de esta manera fomentar en Coahuila el uso de energías menos contaminantes.



La iniciativa del presidente de la Junta de Gobierno tiene como propósito establecer un estímulo fiscal a fin de que quienes adquieran vehículos híbridos y/o eléctricos nuevos queden exentos del pago de los servicios de control vehicular durante los primeros cinco años.



Después de este plazo la tasa será de un 50% del pago del mencionado servicio, teniendo por objetivo fomentar el uso de automóviles de este tipo con la intención de avanzar en la sustitución sostenible del parque automovilístico en Coahuila, para así aportar a la disminución de la contaminación en el Estado.



EN ESPERA



Desde la Diócesis de Saltillo ya les hicieron llegar el comunicado a los sacerdotes de Monclova porque no podrán abrir las iglesias el día 15 de este mes.



Raúl Vera López informó que la apertura de las parroquias se evaluará hasta el próximo mes.



Y va el recordardorio otra vez para que no se brinquen las trancas, porque hubo algunso curas que celebraron bodas y bautizos.



Las parroquias están sufriendo por la crisis económica, las limosnas no están llegando.



YA SON 7



En el gobierno federal se les hace poco que sean ya 7 gobernadores los del bloque opositor.



Para los 32 estados, es apenas el 20 por ciento.



Tal vez en lo que no han reparado es que los mandatarios están hablando a favor de más de 35 millones de mexicanos que requieren respuesta inmediata ante la mayor crisis sanitaria y económica del último siglo.



Miguel Ángel Riquelme y los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Durango, Colima y Guanajuato – que recién se integró a este grupo de mandatarios- exigieron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Quieren homologar criterios y establecer medidas urgentes de apoyo para evitar más muertes a causa de la pandemia de COVID-19.



Los gobernadores informaron que se enviará al presidente una carta solicitando dicha audiencia, asegurando que no renunciarán a la obligación e interés legítimo de proteger a la población de sus estados, sin embargo, señalaron que se requiere efectuar cuanto antes un diálogo en directo con el presidente de la República para unificar criterios y definir prioridades que permitan salvar más vidas por contagios del coronavirus.