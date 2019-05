28 Mayo 2019 04:10:00

‘Rumbo al paraíso’

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez dio a entender que en breve pisará tierra coahuilense, luego de la travesía que lo mantiene en Chihuahua desde diciembre de 2017, justo en vísperas de Navidad.



Secretario general adjunto del PRI en los tiempos de Manlio Fabio Beltrones Rivera como presidente del expartidazo, “La Coneja”, como lo llaman sus fans, posteó un mensaje en redes sociales con la frase: “Rumbo al paraíso!”, y según quienes lo conocen, se refiere a su querido Saltillo.



No es el único



Como se sabe, un juez chihuahuense condenó a Alejandro Gutiérrez a tres años de cárcel por el desvío de un millón 740 mil pesos del erario de aquella entidad, a favor de las campañas del PRI, pero como es bien portado y ya cursó más de la mitad de la condena, podrá cumplirla en libertad desde la capital del sarape y el pan de pulque.



Los fans de “la Cone”, como también lo conocen, todavía no asimilan que hasta ahora sea el único implicado en un asunto que evidentemente tuvo muchos involucrados.



¿Qué tanto buscan?



“Armas y algo más”, es lo que agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la famosa Seido, buscaron durante la madrugada del domingo en la residencia de Ricardo Aguirre Gutiérrez, “El Richie” y la exdiputada federal Edna Dávalos, quienes no solamente son marido y mujer, sino también funcionarios públicos.



De acuerdo con Dávalos, por ahora titular de la Oficina Local de Recaudación, los agentes federales le dijeron que buscaban “armas o algo más”, pero se retiraron al no encontrar nada.



El problema para la pareja es que además de aclarar el punto, pues no a cualquiera le cae la Seido así como así y en plena madrugada, es contener las voces que piden su cabeza, por lo menos mientras todo vuelve a la calma.



¿La mano de ‘Napito’?



En el tema de Altos Hornos de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y las implicaciones con el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por la supuesta compraventa de Agronitrogenados a sobreprecio, el dato curioso es que los representantes de la compañía localizada en la Capital del Acero se dieron por enterados de que las cuentas estaban bloqueadas, cuando quisieron hacer una serie de movimientos bancarios de rutina.



Todavía hasta el cierre de edición, la empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo no tenía idea de por dónde vienen las acciones en su contra por parte de la Cuarta Transformación.



El “pueblo sabio y bueno”, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, advierte que detrás de todos los señalamientos está la mano del dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, enemigo público número uno de Ancira.



Que les haga justicia…



Como lo anticipamos, Joaquín Arizpe Dávila debutó como presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila y lo hizo con un llamado de atención al Gobierno federal por dejar fuera a los productores de la entidad, del programa Crédito a la Palabra Ganadero.



De acuerdo con el joven empresario, el problema no es menor si se considera que el programa contempla apoyos dirigidos sin intermediarios para incrementar la productividad entre pequeños productores pecuarios que difícilmente tienen acceso a otros beneficios del Gobierno y al menos por ahora y en plena Cuarta Transformación, deberán seguir en espera de que la Revolución les haga justicia.



Aquí sigue



Si en los últimos días el superdelegado Reyes Flores Hurtado no se dejó ver por la zona urbana, no es porque en la cuarta transformación tengan nuevos planes para él, como se especuló. Resulta que el representante del Gobierno federal en Coahuila anda de lleno en la entrega de apoyos sociales en comunidades rurales, no sólo de los principales municipios, lo cual no sería tan difícil; también de los más alejados.



El mensaje de Flores Hurtado a sus fans es que aquí sigue, atento a los asuntos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la entidad.



El tema es austeridad



Los titulares de los órganos de control interno de las universidades e institutos de educación superior del país arrancaron semana en Saltillo. Como lo anticipamos, están reunidos con motivo de su asamblea anual. La inauguración fue por la tarde y estuvo a cargo del anfitrión, Salvador Hernández Vélez como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; y de Héctor Granados Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior.



También dijeron presente José Armando Plata Sandoval, titular de la Auditoría Superior del Estado; Teresa Guajardo Berlanga, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila y Ludivina Leija Rodríguez, contralora general de la UAdeC. Los temas del encuentro tienen que ver con austeridad en las universidades públicas. Veremos.