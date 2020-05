23 Mayo 2020 04:10:00

Sabinas en caos con alcalde de pachanga

En el municipio de Sabinas las cosas anda mal y peores, no solo en la administración, sino en el tema de la protección civil…



Y es que resulta ayer al mediodía un grupo de elementos de salud municipal se apersonaron en el edificio de Bomberos y cuando los elementos pensaban que iban a sanitizar o a limpiar el edificio no pasó eso, sino que los desalojaron, los mandaron a hacerse pruebas de Covid y les clausuraron el inmueble…



De forma apática, el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez se la ha pasado de pachanga, de fiesta en fiesta y de reunión en reunión, sin importarle que haya contingencia y pandemia, incluso se las ha ingeniado para comprar de manera anticipada cantidades industriales de bebidas alcohólicas para compartir, pero mientras él se relaja, el municipio está en caos…



En solo un día, Sabinas pasó de dos a seis casos de Covid y parte de ello sucedió por contagios en Bomberos y aunque temprano nadie sabía qué pasaba, de rato fueron los propios funcionarios de Sabinas quienes dijeron que un alto mando de ese municipio había dado positivo a coronavirus y que por ende se había generado un cerco sanitario y enviado a pruebas a una decena de trabajadores apagafuegos, de Protección Civil y hasta paramédicos…



Esperemos que todos aquellos que hayan tenido contacto estos días con el funcionario en cuestión tengan las precauciones adecuadas, además de que se hagan las pruebas de Covid en el laboratorio biomolecular con el que ya se cuenta en esa región…



El alcalde siempre se ha desmarcado de este tema dejando la chamba completa a Salud del estado y al doctor Mussi, pero hoy tiene ya al jefe de Protección Civil y dos bomberos que han dado positivo y la cosa, seguro, no va a parar ahí…



Gobernadores en Casa Madero, de Parras



Ayer en la Región Sureste de Coahuila se reunieron los gobernadores de siete estados, siendo el anfitrión el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en donde dialogaron de diversos temas desde buscar un mejor pacto fiscal; la educación y el coronavirus; estrategias presupuestales ante el costo que implica atender la emergencia y solicitar al Gobierno federal el reembolso lo antes posible del recurso que se ha aplicado para esta pandemia…



De igual forma los gobernadores, entre los que destacan además del anfitrión Miguel Ángel Riquelme, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco…



Otro de los temas que les preocupa y ocupa es el migratorio y la reapertura económica de Texas, la cual impacta a todo el noreste y otras entidades…



Tras la reunión se generó un manifiesto firmado por los siete gobernadores, donde solicitan al Gobierno Federal cancelar definitivamente el acuerdo publicado por la Cenace y avalado por el Gobierno Federal para no poner freno a los proyectos de energías limpias…



Los mandatarios estatales en él señalan que si el Gobierno Federal detecta alguna irregularidad en los contratos de generación de energías renovables, que lo investigue y se sancione a los responsables…



Por cierto que la reunión fue más que amena entre los asistentes y más en la tierra y en la casa de la familia del expresidente de la República, Francisco I Madero…



Regreso del sector maquilador



Esta semana ya se vio de manera parcial el retorno a laborar del sector maquilador, manufacturero de exportación, que en Acuña y Piedras Negras tenía a 70 mil trabajadores en paro técnico…



Blanca Tabares, presidenta del organismo que agrupa a estas empresas en Piedras Negras ha señalado que será antes del uno de junio que ya estén laborando al 100 por ciento para poder atender la demanda de las armadoras automotrices y con ello que comience la normalización de la producción…



El tema acá será ver qué tanto se requerirá del abasto cuando por la crisis económica que generó la pandemia y el paro de actividades por más de dos meses con desempleo en la demanda de autos…



El panorama no es bueno, sobre todo porque en los meses de marzo y abril, y también en el presente mes de mayo, las cifras en las agencias de autos son aterradoras en cuanto al desplome de ventas y eso se reflejará también en el empleo en las empresas que participan en toda la cadena de valor…