Sacar giros negros de la calle Zaragoza

PREOCUPANTE EL TEMA DE migración en la frontera de Coahuila con Texas, si consideramos que mes con mes han cruzado este año más de seis mil migrantes por esta zona que han sido detenidos del lado norteamericano…



AYER EL ALCALDE CLAUDIO BRES informaba que en las últimas cuatro semanas de julio se alcanzó un promedio de cuatro mil migrantes sin documentos detenidos en la zona de Eagle Pass y si se refiere que lo hacen por Piedras Negras, el tema es evaluar todo lo que impacta a la población, la convivencia y la ciudad…



LOS MIGRANTES BUSCAN DESESPERADOS sin documentos o con ellos, cruzar a Estados Unidos y con esa acción ponen en riesgo no sólo su vida, sino la buena relación de esta frontera común…



MIL MIGRANTES POR SEMANA son muchos, si consideramos que es una frontera tranquila relativamente y por ello es que se debe de evaluar la labor que hacen los tres niveles de Gobierno para contener este fenómeno migratorio…



PREOCUPA LA CIFRA Y preocupa más lo que pueda suceder para que se logren buenos resultados sin efectos negativos para toda la población que aquí radica…



III



UNA MUY BUENA INTENCIóN del municipio de Piedras Negras es buscar que los giros negros y las actividades que ellos involucran se concentren en la zona de tolerancia…



PARA QUE SEA ATRACTIVO para esos negocios operar allá en la zona roja, se pretende facilitarles una ampliación de horario, pero solo si se elimina la prostitución en la calle Zaragoza…



AUNQUE NO ESTá PERMITIDA ni regulada, esta actividad se presenta y ha provocado escándalos y problemas en el sector de la zona centro, por lo que ahora se busca en un proyecto municipal esa reubicación…



EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Santiago Elías Castro, ha logrado tener reuniones con los comerciantes de estos giros y por ello es que se ha dialogado el tema…



ACTUALMENTE SOLO OPERAN NUEVE lugares con venta de alcohol en la zona de tolerancia, pero a raíz de que se busca esta ampliación de horarios, hay 27 interesados en instalarse allá al final de la calle Padre de las Casas para revivir esa zona de cantinas, bares y restaurantes…



EL PROYECTO NO ES MALO, tiene mucho sentido, pero deberá involucrarse a la Secretaría de Salud para el control sanitario y a las dependencias de seguridad, para que no abusen estas últimas de los clientes cuando de aquella zona salgan…



III



QUIENES FUERON APAPACHADOS y reconocidos por el gobernador Miguel Riquelme y el secretario de Seguridad, José Luis Pliego, fueron los policías de Coahuila de todos los municipios…



ALLá EN SALTILLO, SE LES hizo un merecido reconocimiento a los elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública por el desempeño, resultados y destacado trabajo a favor de la población de Coahuila…



EN EL CASO DE Piedras Negras los oficiales Saúl Heriberto Morones Moreno, elemento comisionado de Fuerza Coahuila a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como Saúl Elías Zea Galindo e Hiram Pérez Alvarado de la corporación municipal, además del primer comandante de la Fiscalía en la delegación Norte 1, Juan José de la Rosa Monsiváis, así como otros cinco elementos de esta zona Norte 1, recibieron de manos del gobernador del estado, Miguel Riquelme, la condecoración y medalla al valor policial por su participación en acciones relevantes para mantener la paz y seguridad…



MUY BIEN POR ESE reconocimiento y sin duda eso deja en claro que hay buenos policías que con su trabajo diario mantienen a Coahuila en paz y seguro…



III



LOS NOGALEROS TIENEN ESTA semana su congreso en los Cinco Manantiales en donde analizarán las perspectivas del precio de mercado de la nuez, analizarán proyectos y recibirán consejos de acuerdo al nivel de sus huertas…



MARIO GONZÁLEZ VELA, presidente de los nogaleros en esta región, considerada una de las de mayor desarrollo del país, ha conjuntado un grupo de expertos para hablar de todos los temas relacionados con este cultivo…



HOY SE VE UN MERCADO en recuperación en cuanto al precio, luego de que el año pasado muchos sufrieron pérdidas o algunos vieron mermadas sus ganancias ante el desplome de mercados y con ello el precio del kilogramo de nuez que pasó de 120 a 130 pesos a niveles de 55 pesos por kilogramo…