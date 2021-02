12 Febrero 2021 04:10:00

Sacrifican a UDC por voraz y la equidad de género

Morena detectó a tiempo, entre sus militantes y personajes que mueven la cuna de la política de este partido a nivel estatal, que la alianza con el partido propiedad de Lenin Pérez, era una negociación que pagaban a un costo muy elevado… Peor aún, cuando Morena se dio cuenta que permitiendo a UDC poner sin ningún criterio a los amigos de Lenin como candidatos en varios municipios, le dejaba un margen complicado para que como partido y alianza pudieran cumplir con la equidad de género… Lo peor de todo es que Morena detectó que UDC tenía una simulación en su fuerza real y su influencia, pues ya ni en Acuña tiene la seguridad de ganar, ya que se dividió con la salida de Sergio Garza y además en próximos días una militante y familiar del líder de UDC podría ser abanderada de otro partido y en esa candidatura sí que saldrán chispas, pues conoce las entrañas del teje y maneje del partido naranja estatal… Así las cosas, Armando Guadiana y los que mandan en Coahuila, decidieron bajar, tumbar o deshacerse de UDC, pues no lo necesitan para ir a la contienda y si lo alían, sería en condiciones ventajosas para Morena, no para el partido de Lenin… Instante adicional, que orilla a este abandono es el hecho de que en todos los municipios, los “fuertes” de UDC se bajaron del barco, cansados de que Lenin siempre negoció pero para su beneficio y nunca dejó a quienes lo ayudan, progresar políticamente. Como sucedió en Acuña y otros municipios…



TEMOR EN LA ADUANA POR EL FERROCARRIL

A pesar de que se han aplicado ya políticas más estrictas y de que el delegado del INM en Coahuila, el general en retiro José de Jesús Barajas ahora sí puso a trabajar a sus muchachos inspectores, la realidad es que ese descuido que por meses y meses dejaron en el tren ahora tiene consecuencias y es la reducción de los horarios de la aduana de ferrocarril que vendrá a dar al traste con la logística de muchas empresas entre ellas Constellation Brands, las armadoras de autos de Coahuila y la región del Bajío, Rassini, Hendrickson, Takata, Trinity, y muchas de la Región Sureste, además de Torreón… Ahora, algunas de ellas deberán de ajustar sus envíos a los horarios de la aduana del ferrocarril de Piedras Negras o enviarlos por otra aduana u otra vía… El descuido del delegado del INM, también de las policías estatales y federales de permitir operar a los polleros en los patios de Ferromex en contubernio con los vigilantes privados por un tiempo y que luego se convirtió en un cáncer inamovible, ahora se convierte en problemas para la zona fronteriza ante las decisiones que toma la autoridad de Estados Unidos…



FORTALECER PROTECCIÓN CIVIL EN LA ZONA NORTE

Al que le hace falta darse una vuelta por la zona norte es al subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, pues en verdad que la dependencia requiere de una renovación en cuanto a sus instalaciones o tener unas instalaciones propias… Hace unos días instalaron un albergue ante la tormenta invernal que se avecina, éste quedó ubicado en Nava, en la zona conocida como “Delegación V. Carranza” en donde en verdad las condiciones del albergue son precarias… Un jacalón con techo de lámina y sin el acondicionamiento apropiado, como que no es lo mejor para Protección Civil regional… Aunque eso es mejor que nada para los migrantes y para los que no tienen un techo adecuado para enfrentar lo que viene de tormenta y temperaturas congelantes que estiman podrían llegar hasta los 10 grados bajo cero, la verdad es que se antoja necesario que se realice un estudio o proyecto para que Protección Civil regional tenga sus instalaciones propias en los Cinco Manantiales o Piedras Negras acorde a lo que se requiere…



LARGA ESPERA PARA EAGLE PASS

El cierre de la frontera al cruce de turistas desde Coahuila hacia Eagle Pass y otras ciudades de Texas continuará por muchos meses mas, aun y que algunos acuerdos puedan confundir como el poner freno a los dineros para el muro fronterizo… Luis Sifuentes, alcalde de Eagle Pass, deberá de diseñar estrategias financieras, pues mientras en México no haya un alto porcentaje de su población vacunada (los que están en lista no cuentan) y en Estados Unidos avanzan a uno o dos millones de vacunas por día, no creo que haya posibilidades de que la frontera se abra… Hoy por hoy, la realidad de Eagle Pass es incluso una en donde los grandes centros comerciales como el Mall de las Águilas aproveche este receso para cerrar y remodelarse, como lo hizo McDonalds, porque sin el 60 por ciento de sus clientes de Coahuila simplemente el cierre paulatino de los que aún sobreviven es lo que se verá semana a semana o mes con mes…