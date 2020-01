07 Enero 2020 03:10:00

Salario de MARS

Buen día Desde noviembre trascendió que el Gobernador Miguel Riquelme no reveló el salario que percibe, y al respecto el presidente estatal del PAN, Jesús De León Tello, emitió entonces un llamado de reclamo.



‘Nos la pasamos señalando que los organismos estatales no hacen nada por transparentar los recursos desviados ni las cuentas públicas de la administración, ahora entendemos por qué y es que el mismo gobierno secunda el bloqueo de información, no hay un compromiso para combatir la corrupción en Coahuila’, dice.



La investigación deriva de una solicitud de acceso a la información presentada a gobiernos estatales, pero la respuesta del gobierno estatal es que la información es ‘confidencial’, además en la página ‘Coahuila Transparente’ se puede constatar que la plataforma no cumple con los requisitos mínimos que marca la ley, en manejo de información pública.



¿Cómo puede ser confidencial el saber cuánto se le paga al gobernador?, “es un sueldo que se paga de nuestros bolsillos, Coahuila hoy por hoy es uno de los estados que más obstáculos pone a los ciudadanos para conocer asuntos públicos, es una burla que Riquelme ya ni su sueldo quiera dar a conocer’.



El dirigente estatal panista reclama al Instituto Estatal de Acceso a la Información, que tome acciones en el tema, ‘hacemos la exigencia para que se tomen cartas en el asunto, que haga las recomendaciones correspondientes para que todas las dependencias estatales sean claros en la información que revelan’.



El más longevo de AHMSA



Ahora sí dejó de trabajar en AHMSA don Panchito Ramos quien a la edad de 75 años todavía estaba en activo en Planta de Fuerza de AHMSA 1, y estaba aferrado a continuar laborando pero finalmente aventó el arpa y a descansar después de muchas décadas de estar acudiendo todos los días a sus responsabilidades laborales.



Al cierre de diciembre salieron otros 50 chavos bajo el esquema de retiro voluntario en Altos Hornos de México o sea de ambas plantas siderúrgicas, y es que después de los 60 años de edad, los interesados tramitan su salida y obtienen la pensión del IMSS por cesantía, en fin, el mundo sigue su marcha.



De seguro que después de marzo habrá trabajadores que también intentarán aventar el arpa aprovechando que habrá porcentaje de incremento directo al salario con motivo de la revisión del tabulador, y eso representaría una feriecita más, pero no hay oportunidad para gente de nuevo ingreso y mientras tanto se sigue desinflando la plantilla laboral tan así es que en la Sección 147 dicen que ya son como 2 mil 700 chavos mientras que en la Sección 288 alrededor de 1700.



Día de Reyes



Ayer por cierto, en pleno Día de Reyes hubo fiesta entre los chavos de Grupo Café de la Sección 288 del Sindicato Democrático porque celebraron el 14 aniversario de la fundación la cual fue creada en 2006 así que el evento congregó a trabajadores, dirigentes sindicales y la mesa directiva que preside Samuel Hernández.



Los chavos de Grupo Amarillo de la Sección 288 repartieron obsequios ayer entre los niños de colonias marginadas como Las Moritas, Lupita Murguía, Las Placetas, y otras, esto en el Día de los Reyes Magos, los regalos fueron aportados por los trabajadores en general, y similar actividad se llevó a cabo por parte de directivos de la Sección 147 encabezados por el secretario general Gerardo Mireles Castillo.



Canadiense aún



Agencias nacionales de información, por cierto, reiteran que Napito sigue charoleando con pasaporte canadiense por lo que en consecuencia nunca se había visto en la historia mexicana que un extranjero vulnerara la soberanía nacional desde el Senado de la República, a Napito con 75 años a cuestas le vale; que digan lo que digan él sigue disfrutando a todo lo que da.



La pregunta que formula la gente es cómo le va a hacer en mayo próximo cuando al celebrarse la Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Minero llegue la hora de reestructurar el bloque ‘A’, ya que la Reforma Laboral impulsada por el gobierno reclama un rechazo a los líderes vitalicios.



