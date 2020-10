29 Octubre 2020 04:10:00

Salió el peine

Salió el peine



Ya salió el peine, el verdadero motivo del almuerzo en el Hampton de Piedras Negras, entre Andrés Manuel López Obrador y los hermanos José Luis y Armando Guadiana Tijerina. Es cierto, hablaron de beisbol y de sus pronósticos sobre la Serie Mundial, que finalmente se llevaron los Dodgers, pero en realidad, el tema de interés del Presidente de México fue pedirles que cedieran terrenos de los que se han ido apropiando y se encuentran en los límites o en sectores aledaños a la mina Pasta de Conchos.



Ni modo de decirle que no



Se trata, nos comentan, de predios que se localizan en la parte posterior del yacimiento y que están considerados en la estrategia de la Comisión Federal de Electricidad para movilizar maquinaria, como parte de los trabajos para la búsqueda y recuperación de los restos de los mineros que ahí están desde el 19 de febrero de 2006. Y ni modo de decirle que no al Presidente de la República y máximo dirigente de la 4T.





¿Entendió el mensaje?



Un mes durmió el exalcalde de Ramos Arizpe, Ramón “N”, en las celdas del Cereso de Saltillo, muy cerca de Vicente “N”, su extesorero, luego de ser aprehendidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal por el delito de peculado en perjuicio de las finanzas municipales.



¿Qué hizo el exalcalde? Según las investigaciones, habría autorizado obra pública, pero no para beneficio de los ramosarizpenses, sino del ingreso personal, pues la infraestructura se habría habilitado ¡en terrenos de su propiedad!



El caso es que el exalcalde ahora andará paso a paso, seguido de cerca por un brazalete electrónico. Será interesante ver si finalmente entendió el mensaje.





Con Dios y el diablo



Como cuchillo en mantequilla transitó en el Palacio de Coss el planteamiento para que la Auditoría Superior del Estado despliegue una investigación especial a las finanzas del Ayuntamiento de San Pedro, en donde la panista Patricia Grado Falcón hace las veces de alcaldesa.



Resulta que en las pasadas campañas electorales, la doctora jugó con Dios y con el diablo, pues por un lado hizo ver a sus compañeros de partido que estaba de lleno con ellos, pero por el otro, se metió a fondo en la operación a favor de la campaña de quien fue el candidato de Morena a diputado local, Armando Guerrero.



El caso es que por su indefinición, doña Patricia se quedó en medio, y ahora, en el Congreso estatal, no hay quien se atraviese a su favor.







Ecos del triunfo



En Coahuila sigue vigente el tema de la elección del 18 de octubre, en donde, nos aseguran, quedó más que claro que el activo principal para el triunfo fue el trabajo del gobernador Miguel Riquelme, pues el PRI ganó con solvencia en las cinco regiones del estado.



En el caso de la capital, los diferentes actores hicieron lo suyo. Dicen que Manolo Jiménez tejió fino para nuevamente entregarle buenas cuentas a su jefe, así como lo hizo en las elecciones de 2017 y 2018.



Jaime Bueno, dirigente municipal, se mantuvo cerca de los candidatos. El respaldo y experiencia de Enrique Martínez y Fernando de las Fuentes, como delegados especiales, sumó en los distritos 14 y 15, así como el trabajo de Chema Fraustro con la red de funcionarios estatales. ¿Se perfila un bloque invencible para los comicios del 21?







Paso a paso



Paso a pasito, sin aspavientos, se nota el trabajo de las dependencias que forman parte del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme y de José María Fraustro Siller, Chema para los cuates, en la Secretaría de Gobierno.

Es el caso de la Dirección de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que trabaja en las colonias más complicadas de los 38 municipios y se logran resultados concretos en llevar a jóvenes a una vida mejor, y sin drogas.



En Saltillo, hay resultados concretos en el tema de trabajo con jóvenes en colonias populares, pero no es el único municipio con buenas notas.



Nos comentan que finalmente la mano izquierda de Riquelme y Chema se hace notar.







En la supervisión



El que se mantiene con trabajo desde casa, por aislamiento luego de dar positivo a Covid-19, es el médico Roberto Bernal Gómez, quien no por eso, nos comentan, deja de estar al pendiente de los temas que ameritan máxima atención, como el hospital móvil en Torreón para despresurizar la emergencia hospitalaria por el rebrote del virus.



Para este jueves está programada la instalación de los sistemas de agua, energía eléctrica y oxígeno, y en el curso de cuatro días, como máximo, deberá entrar en operación. En eso andará este jueves el gobernador Riquelme, con la supervisión correspondiente.