18 Enero 2020 04:09:00

Salir de las redes

Las redes sociales tienen defensores y detractores, pero cada vez son más las voces que expresan preocupación por el abuso de esas plataformas y sus efectos nocivos, no solo en la vida de las personas, sino también en la política. La tendencia, escribe Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4, es hacia la privacidad.



“El año arrancó con un sacudón en las redes sociales: la alerta sobre una posible Tercera Guerra Mundial, generada tras las amenazas de una ‘severa venganza’ de Irán contra Estados Unidos por el asesinato de un alto mando militar iraní en Irak ordenado por el presidente estadunidense Donald Trump.

“Pero como es común en estas plataformas, en cuestión de horas la alarma quedó sepultada bajo una lluvia de memes que convirtieron en un chiste un tema de seguridad que concierne a todo el planeta. En este sentido, como señala el pionero de internet y de la realidad virtual Jaron Lanier, las redes sociales se han convertido en un despropósito, pues no solo minan la verdad, sino que hacen imposible la política.

“En su libro Diez Razones para Borrar tus Redes Sociales Ahora Mismo (2018), el ‘padre fundador’ de Silicon Valley, va más allá y acusa a las redes de volver idiotas a los usuarios, de destruir su felicidad, su poder de empatía y de minimizar sus opiniones.



“Estos dos factores, la manipulación y banalización de la información, así como la pérdida de la privacidad en aras de un negocio multimillonario que a principios de la década parecía incierto, están haciendo que cada vez más personas quieran escapar del escrutinio público y se inclinen por servicios de mensajería privada y grupos cerrados. Una encuesta de GlobalWebIndex y We Are Social realizada a 3 mil usuarios adultos de internet en Estados Unidos y Reino Unido revela que 63% prefiere las plataformas privadas para compartir contenido.



“A la par, cada vez más gobiernos están imponiendo restricciones, sanciones e impuestos al uso de datos de los usuarios. De ahí que estas plataformas estén desarrollando herramientas digitales que privilegian la privacidad y la encriptación de datos. ‘El futuro es privado’ dijo el fundador de Facebook Mark Zuckerberg en la conferencia de desarrolladores F8 de 2019, en la que presentó las áreas de crecimiento a las que apuesta su empresa este año: mensajería privada, historias efímeras y grupos pequeños.

“El nuevo Threads de Instagram –propiedad de Facebook desde 2012– una ‘aplicación de mensajería de primera cámara que lo ayuda a mantenerse conectado con sus amigos cercanos’ va en esa línea, al igual que el nuevo dispositivo Portal de Facebook que admite videollamadas directas a través de WhatsApp y Messenger. Este último contará además con cifrado de datos, algo que WhatsApp –comprada por Facebook en 2014– venía haciendo desde hace tiempo.

“Por otra parte, si bien Instagram alega que el objetivo de su alejamiento de las métricas de ‘seguidores’ y ‘Me gusta’ es alentar a los usuarios a interactuar de manera más real, también puede ser un indicativo de que está reaccionado a las críticas sobre los efectos que está teniendo esta red en el autoestima de los usuarios, en especial de los adolescentes. Según Lainer, esto se debe a ‘los estándares irracionales de belleza o estatus, por ejemplo, o la vulnerabilidad a los trols’”.