20 Diciembre 2020 04:10:00

Saluda Riquelme a la 4T

Nadie le puede negar a Coahuila buena relación y ganas de mantener diálogo con la 4T. Tan es así, que el vínculo lo tiene directamente el gobernador Miguel Ángel Riquelme, sin interlocutores de por medio.

Como lo anticipó el Marqués, este domingo se reunirán en privado el Gobernador y el senador Ricardo Monreal, uno de los protagonistas del actual régimen federal. Para más de uno, el zacatecano se encuentra en la línea de la sucesión y, hoy por hoy, es extensión de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí que la reunión dominical será por demás

Encuentros en Saltillo





Monreal Ávila no llega solo a Coahuila. Viene acompañado por el senador suplente Pedro Haces Barba, dirigente de la confederación obrera de la 4T y del partido Fuerza Social Por México, cuyo dirigente en Coahuila, como lo mencionamos, es el profe Jesús Contreras Pacheco.

Y justo también Pedro Haces se reunirá, por separado, con el gobernador Riquelme, cuya relación con la 4T se ve y ha sido cordial, aun y cuando cada quien, desde su rincón del cuadrilátero, tira a “knockout”.

Para los que saben, esto habla bien de Coahuila, en el terreno para mantener la gobernabilidad.

¿Verdugo a la vista?





No sabemos qué vaya a pasar este domingo con el señor del Stetson. Las apuestas están dos a uno a que pedirá licencia para ir por la Alcaldía de Saltillo con la bandera de Morena, pero se sabe que mientras él decide si participa o no en los comicios del próximo año, nos anticipan que en el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, estarán escogiendo a su verdugo, en el transcurso de la próxima semana.





Destape arropado



Por cierto, al evento de Guadiana no viene el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero eso no significa que el legislador no vaya a estar arropado. Están confirmados, por ejemplo, Clara Luz Flores Carrales, candidata de la 4T al Gobierno de Nuevo León; su esposo, el priista Abel Guerra; Rogelio Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; Ricardo Monreal y el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.

También levantó la mano el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, udecista que llegó al cargo con la bandera del PAN; sus colegas Luis Fernando Salazar, Diego del Bosque, Melba Farías y José Ángel Pérez; alcaldes como Claudio Bres, de Piedras Negras; empresarios como Francisco Cervantes, dirigente nacional de Concamin y el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez.





Sin interpretaciones





El fallo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, para pedirle al Congreso local que reforme el Artículo 10 del Código Electoral, para el desagravio de los alcaldes que van por su primera reelección, para no obligarlos a separarse del cargo, se toma como referencia de que en Coahuila la legislación es clara y no da pie a interpretaciones.

También tiene qué ver con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar el mismo trato jurídico a todos los servidores públicos que formen parte de un mismo grupo, como es el Cabildo, pues resulta que la ley solo obligaba a la licencia a los alcaldes, pero no a los síndicos y regidores.

El fallo tuvo su origen en una acción de inconstitucionalidad que se promovió para dejar a salvo los derechos, por ejemplo, del Alcalde de Ramos Arizpe, Chema Morales Padilla, quien va por la reelección y ahora, sin necesidad de pedir licencia.





Buenas acciones





Buen gesto tuvieron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, al llevar juguetes a niños y niñas del ejido Rincón de los Pastores, en Saltillo.

El fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, dejó en claro a su equipo que además de la procuración de la justicia, es fundamental realizar acciones de proximidad, que propicien la confianza de la gente hacia la institución.